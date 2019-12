OCTO fait l'acquisition de Nebula Systems et renforce son leadership dans le domaine du diagnostic automobile intelligent





OCTO Telematics, leader mondial dans la transformation de vastes ensembles de données IdO en intelligence opérationnelle, a fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de Nebula Systems Ltd.

Nebula est spécialisée dans le développement de technologies avancées de Cloud computing pour l'industrie automobile et les industries connexes. Cela signifie que ses technologies propriétaires sont désormais disponibles pour rendre les systèmes et les données des véhicules plus accessibles, afin que la condition, l'état et le fonctionnement des véhicules puissent être surveillés, analysés, diagnostiqués et conservés, plus rapidement et plus efficacement que jamais auparavant, à tout moment et partout.

OCTO poursuit sa stratégie d'investissement dans des sociétés à haute valeur technologique, en privilégiant l'innovation continue de son portefeuille et son leadership sur le marché. Cette acquisition confirme l'engagement indéfectible d'OCTO à répondre à la demande croissante d'outils d'analyse des données d'utilisation des véhicules, avec des avantages pour les compagnies d'assurance, d'automobile et de mobilité grâce à son offre de plus en plus intégrée et complète.

Les voitures modernes sont truffées de capteurs qui génèrent d'énormes quantités de données précieuses qui peuvent être utilisées pour améliorer l'expérience du conducteur et du gestionnaire de flotte. La grande majorité de ces données est liée aux unités de contrôle électronique (UCE)des OEM, au protocole et au bus CAN qui sont difficiles d'accès pour le marché des pièces de rechange. La solution de diagnostic en Cloud de Nebula Systems est basée sur un circuit intégré et une suite d'applications logicielles d'analyse de données de véhicules afin de mieux répondre à cette complexité croissante. Un circuit intégré, développé à l'aide d'une technologie brevetée, permet un accès en profondeur aux données de niveau OEM. La télématique des véhicules peut donc bénéficier de la combinaison de ce jeu de puces télématiques avec un logiciel d'analyse propriétaire, qui offre à OCTO une flexibilité et une facilité d'accès optimales aux données OEM des véhicules en utilisant un fichier de configuration unique spécifique VIN qui contient les instructions pour lire les ensembles paramétriques (PID) depuis tout UCE OEM et sur quasiment tous les véhicules.

Cette technologie combine de manière unique le jeu de puces propriétaires et un interpréteur VIN basé dans le Cloud ainsi qu'un constructeur de fichiers de configuration pour accéder pleinement à tous les calculateurs et à des milliers de PID qu'un véhicule peut avoir.

" Nous sommes très fiers de cette nouvelle acquisition qui place OCTO parmi les principaux fournisseurs de services de location et de leasing de matériel télématique pour flottes de véhicules ", a déclaré Nicola Veratelli, PDG du Groupe OCTO. " Parmi les nombreuses tendances qui modifient le secteur de la mobilité, certaines ont un impact significatif sur les gestionnaires de flotte, comme la nécessité d'intégrer des données provenant du véhicule, différentes les unes des autres et définies pour chaque constructeur. OCTO résout la complexité de l'interprétation de ces données et offre des solutions percutantes qui contribuent à apporter une valeur ajoutée aux gestionnaires de flotte. Nous nous engageons à offrir des dizaines de services de télématique de flotte aux gestionnaires de flotte et aux conducteurs : le diagnostic à distance basé sur dans le Cloud résultant de cette acquisition de Nebula est certainement l'un des plus pertinents. "

Avec cette acquisition, la technologie Nebula sera intégrée dans l'offre OCTO standard. De plus, tous les appareils télématiques OCTO intégreront ces capacités, permettant aux solutions OCTO d'accéder à tous les calculateurs OEM et d'utiliser les codes de diagnostic de panne et les ID de paramètres au bénéfice tant des conducteurs que des gestionnaires de flotte. La combinaison de ces avantages aura un impact substantiel sur les coûts de gestion de la mobilité pour les gestionnaires de flotte utilisant la solution OCTO Fleet Telematics.

À propos d'OCTO

Fondé en 2002, OCTO est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de solutions télématiques et d'analyse de données pour l'industrie de l'assurance automobile et, de plus en plus, un acteur majeur dans les services de gestion de flotte, avec des solutions de classe mondiale pour développer ses activités principales - Insurtech et Intelligent Mobility - et pour étendre et fournir des solutions connectées innovantes dans de nouvelles industries et marchés internationaux.

La vision d'OCTO est de connecter le monde de la mobilité par le biais d'analyses avancées et de services orientés IdO pour une nouvelle ère de la télématique intelligente.

OCTO compte actuellement 6 millions d'utilisateurs connectés, détient la plus grande base de données télématiques au monde, avec près de 400 milliards de kilomètres de données de conduite collectées et plus de 464 000 accidents et événements d'assurance analysés, et gère plus de 10 services d'autopartage avec plus de 400 000 trajets chaque mois.

