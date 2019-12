VORAGO Technologies annonce la disponibilité de son microcontrôleur ARM® Cortex®-M4 hautement intégré et résistant aux radiations, pour la Défense et l'Aérospatial





VORAGO Technologies (https://voragotech.com) a annoncé aujourd'hui l'échantillonnage du nouveau microcontrôleur (MCU) hautement intégré et résistant aux radiations VA416X0 ARM® Cortex®-M4 avec et sans mémoire non volatile (Non-Volatile Memory, NVM) 256 Ko, intégrant la technologie brevetée HARDSIL® de la Société.

Le VA416X0 propose une solution inégalée pour les conceptions qui nécessitent une combinaison de traitement haute-performance avec un ensemble sans précédent de périphériques hautement intégrés. Ce microcontrôleur fait partie de la gamme plus large des microcontrôleurs ARM® Cortex® adaptés aux applications de l'Aérospatiale et de la Défense.

Le VA416X0 comprend les caractéristiques et les avantages suivants :

La norme industrielle ARM ® Cortex ® -M4 avec une unité de calcul en virgule flottante pouvant aller jusqu'à 100 MHz

Cortex -M4 avec une unité de calcul en virgule flottante pouvant aller jusqu'à 100 MHz Un contrôleur d'Accès direct a la mémoire (Direct Memory Access, DMA)

Le VA41630 intègre 256 Ko de NVM sur puce, là où le VA41620 nécessite une NVM externe

Des convertisseurs Analogue à numérique (Analog-to-Digital Converter, ADC) et Numérique à analogue (Digital-to-Analog Converter, DAC) multicanaux intégrés

De larges plages d'interface de communication (I 2 C, UART, CAN, SPI, Ethernet, Spacewire)

C, UART, CAN, SPI, Ethernet, Spacewire) Il utilise la technologie brevetée de résistance aux radiations, HARDSIL ® , développée par VORAGO, qui offre une performance de résistance aux radiations supérieure par rapport aux autres options de MCU « rad-hard ». (VA41620 testé à TID pouvant aller jusqu'à 300 kRad [Si])

, développée par VORAGO, qui offre une performance de résistance aux radiations supérieure par rapport aux autres options de MCU « rad-hard ». (VA41620 testé à TID pouvant aller jusqu'à 300 kRad [Si]) Un kit de développement facile à concevoir, avec des offres d'assistance et de service exceptionnelles de la part de VORAGO.

Pour en savoir plus, consultez la page Produits de VORAGO.

À propos de VORAGO Technologies

VORAGO Technologies est une société privée de haute technologie, basée à Austin, au Texas, qui compte plus de 14 ans d'expérience dans la fourniture de solutions résistantes aux radiations et aux températures extrêmes, pour le marché à fiabilité élevée. La technologie brevetée HARDSIL® de VORAGO a recours à une production rentable à volumes élevés afin de renforcer tout composant semi-conducteur conçu commercialement pour un fonctionnement dans des environnements extrêmes, et a créé plusieurs solutions destinées à des applications dans l'Aérospatiale, la Défense et l'industrie. VORAGO Technologies ouvre un nouveau monde de possibilités pour vos conceptions, quel que soit le degré d'hostilité de l'environnement. www.voragotech.com

