Nutrition, sport et performance - Nouvelle édition, revue et augmentée, disponible dès aujourd'hui!

MONTRÉAL, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec Éditions publie aujourd'hui la toute nouvelle édition, revue et augmentée, du best-seller Nutrition, sport et performance , paru pour la première fois en 2007 et vendu à plus de 35 000 exemplaires. Cette réédition, du collectif de nutritionnistes chevronnées composé de Marielle Ledoux, Natalie Lacombe et Geneviève St-Martin, propose tous les outils pour adapter son menu en fonction du sport pratiqué, de sa dépense énergétique, de ses besoins nutritionnels et de ses goûts. Nutrition, sport et performance est disponible en librairie, à la Maison des cyclistes et en édition numérique.



Nutrition, sport et performance est bien plus qu'un simple livre sur la nutrition. C'est un guide destiné tant aux athlètes qu'aux sportifs amateurs, qui aborde différentes thématiques telles que :

les plus récentes données scientifiques en matière de nutrition;

des suggestions spécifiques selon le sport pratiqué et le niveau de performance recherché;

des conseils et anecdotes des meilleurs athlètes et entraîneurs du Québec;

plus d'une cinquantaine de plans alimentaires comblant les besoins de chacun, incluant des options véganes.

Cette édition actualisée offre aussi de nouveaux témoignages d'athlètes et d'entraineurs inspirants. Les recettes et valeurs nutritives ont été élaborées et analysées par les étudiantes du département de nutrition de l'Université de Montréal et du Collège de Maisonneuve. Nutrition, sport et performance est le seul livre, tant en français qu'en anglais, combinant à la fois des explications théoriques, des trucs pratiques et toute une série de plans alimentaires. Pour commander l'édition papier ou numérique, cliquez ici .





NUTRITION, SPORT ET PERFORMANCE (Best-seller): Collectif : Marielle Ledoux, Natalie Lacombe et Geneviève St-Martin, Préface de Bernard Petiot, VP casting et performance, Cirque du Soleil





