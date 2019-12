La gouverneure générale prononcera le discours du Trône





OTTAWA, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, ouvrira la première session de la 43e législature canadienne en prononçant le discours du Trône. L'évènement aura lieu le jeudi 5 décembre 2019, à 14 h 40, à l'édifice du Sénat du Canada.

La lecture du discours du Trône sera diffusée en direct à la télévision et en ligne à senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr. L'une des plus importantes responsabilités constitutionnelles du gouverneur général est de veiller à ce que le Canada ait toujours un premier ministre et un gouvernement en place qui ait la confiance du Parlement. En tant que représentant de la Reine au Canada, le gouverneur général convoque, proroge et dissout le Parlement, prononce le discours du Trône et accorde la sanction royale aux mesures législatives parlementaires. Pour en savoir davantage, visitez www.gg.ca.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 10:33 et diffusé par :