Déclaration - Le projet de terminal du Port de Montréal aidera les importateurs et les exportateurs canadiens à acheminer plus rapidement leurs marchandises vers les marchés

OTTAWA, le 4 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de l'annonce faite par la Banque de l'infrastructure du Canada.

« Nous nous réjouissons de l'investissement annoncé par la Banque de l'infrastructure du Canada et l'Administration portuaire de Montréal pour l'agrandissement du terminal du Port de Montréal à Contrecoeur, Québec. Cet investissement est une étape importante dans la construction d'un nouveau terminal à conteneurs.

On modernisera les infrastructures portuaires grâce à une planification du développement durable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du projet. Le nouveau terminal de transport de conteneurs permettra de réduire les problèmes de capacité du Port de Montréal, qui est le plus grand port de l'Est du Canada. Cette amélioration renforcera l'économie canadienne et le commerce international en aidant les importateurs et les exportateurs à acheminer plus rapidement leurs marchandises vers les marchés.

Cette collaboration reflète la priorité du gouvernement du Canada d'investir dans des infrastructures publiques vertes, modernes et résilientes. Il est crucial d'investir dans des projets comme celui-ci pour assurer la croissance économique du pays, car ils améliorent les corridors commerciaux vers les marchés internationaux et tirent profit de nos voies navigables et infrastructures de transport de calibre mondial. J'ai hâte de voir cet important projet progresser. »

