B2Broker renforce son offre de liquidités grâce à l'introduction de 61 nouvelles paires de cryptomonnaies CFD





B2Broker, un fournisseur de solutions de liquidités et de technologies pour le secteur des cryptomonnaies et des opérations de change (FX), a annoncé aujourd'hui le lancement de 61 nouvelles paires de cryptomonnaies CFD qui vont renforcer son offre de liquidités. B2Broker, qui a été l'un des premiers fournisseurs de liquidités à lancer 39 paires de cryptomonnaies CFD avec un effet de levier de 1:5, peut désormais revendiquer la position enviable de fournisseur offrant un total de 100 paires.

Ces 61 nouvelles paires de cryptomonnaies CFD vont ajouter une toute nouvelle gamme de paires incluant toutes les principales crypto-devises aux principales monnaies nationales négociables: le dollar américain (USD), l'euro (EUR), le yen japonais (JPY), la livre sterling (GBP), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD), le dollar néo-zélandais (NZD) et le rouble russe (RUB). B2Broker fournit également les paires de cryptomonnaies croisées les plus négociables, notamment les paires BTC/XRP et BTC/ETH. Les nouvelles paires amélioreront la solution existante offerte par B2Broker et réaffirmeront la position de leader de la Société sur le marché.

B2Broker est reconnu comme l'un des premiers fournisseurs de liquidités à proposer des liquidités CFD à des clients institutionnels tout en leur offrant le niveau de soutien le plus élevé qui soit, à savoir une plate-forme de trading fonctionnant 24h/24 et 7j/7 pour les 100 paires de cryptomonnaies avec un support 24h/24 et 7j/7 en anglais, russe, chinois, arabe et espagnol.

Outre des liquidités en cryptomonnaies CFD, les courtiers en liquidités reçoivent des liquidités de change, de métaux et de nombreuses autres liquidités CFD sur un compte à marge unique. Le pool le plus large, les spreads les plus serrés, une connexion à latence ultra faible, une exécution ultra rapide et une large gamme de produits de trading sont autant d'avantages disponibles pour les courtiers forex, les courtiers en cryptomonnaies et les échanges de cryptomonnaies.

Grâce aux ponts proposés dans le cadre de leur package aux clients exploitant des plateformes de trading MT5 et MT4, les courtiers peuvent se connecter rapidement et facilement au service de liquidités. Même pour des transactions à grande échelle, les clients peuvent trader facilement, l'exécution des ordres s'effectuant en quelques millisecondes.

Le PDG de B2Broker, Arthur Azizov, a déclaré: «Nous cherchons constamment à améliorer notre service de liquidités et nous sommes fiers d'être désormais en mesure d'offrir 61 paires supplémentaires de cryptomonnaies CFD. B2Broker peut fournir des liquidités via tous les principaux fournisseurs de ponts, y compris OneZero Liquidity Hub, PrimeXM xCore et AMTS Solutions, MT4/MT5 White Labels, ainsi que différents types d'API, y compris l'interface API FIX.»

Pour améliorer vos services de courtage avec les meilleures liquidités du secteur, contactez B2Broker.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 10:05 et diffusé par :