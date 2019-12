Avis aux médias - Le conseil d'administration de l'UMQ se réunit à Saint-Hyacinthe





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se donneront rendez-vous à Saint-Hyacinthe, les 5 et 6 décembre prochains, à l'occasion de leur réunion annuelle en région. Plus d'une quarantaine d'élues et élus de partout au Québec feront alors le point sur certains dossiers politiques prioritaires pour le milieu municipal et effectueront une visite de différents points d'attraits, entreprises et infrastructures locales, en compagnie du maire de Saint-Hyacinthe, monsieur Claude Corbeil.

Ce séjour dans la région maskoutaine s'inscrira dans le cadre des célébrations entourant le centenaire de fondation de l'UMQ, le 15 décembre 1919. Rappelons que Télesphore-Damien Bouchard, maire de Saint-Hyacinthe de 1917 à 1930 et de 1932 à 1944, a été co-fondateur et premier secrétaire-trésorier de l'UMQ.

La présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, le maire Claude Corbeil et des membres du conseil d'administration de l'Union participeront à une mêlée de presse à l'issue de ces deux jours d'activités.

Quoi : Mêlée de presse en marge de la réunion du conseil d'administration de l'UMQ



Date : Le vendredi 6 décembre 2019



Heure : 12 h 30



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle Maskoutaine 1&2

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Saint-Hyacinthe

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85% de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

