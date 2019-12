MaisonBrison Communications élargit son équipe de conseillers





Embauche de Philippe Habeichi au poste de vice-président, relations investisseurs

Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans les marchés boursiers au Canada et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans le domaine des relations avec les investisseurs, tant à titre de conseiller qu'au sein d'entreprises

MONTRÉAL, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MaisonBrison Communications Inc. («?MB?») a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Philippe Habeichi au poste de vice-président, relations investisseurs, qui est entré en fonction le 18 novembre 2019. M. Habeichi apporte à l'équipe actuelle de MaisonBrison une vaste expérience des marchés boursiers et des relations avec les investisseurs. M. Habeichi a travaillé près de 20 ans, au Canada et aux Émirats arabes unis, en recherche et en vente institutionnelle pour des firmes de courtage. Au cours des cinq dernières années, M. Habeichi a mis à contribution ses vastes connaissances des marchés boursiers dans le domaine des relations avec les investisseurs. Il a été responsable des relations avec les investisseurs d'une entité cotée à la Bourse d'Abou Dhabi, et plus récemment, a dirigé le service des relations avec les investisseurs d'un cabinet-conseil en communications stratégiques d'envergure mondiale pour la région du CCG (le Conseil de coopération des états arabes du Golfe).

«?Je suis ravi que Philippe se soit joint à l'équipe de MaisonBrison. Ses années à oeuvrer en tant qu'analyste en actions à petite capitalisation boursière et situations spéciales, tout comme sa plus récente expérience à l'international, apportent une valeur ajoutée à notre clientèle existante de sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière et contribuera à la poursuite de la croissance de notre organisation,?» a déclaré le président de la firme, Pierre Boucher.?»

«?MaisonBrison s'est bâti sur près de quatre décennies une réputation enviable en fournissant à ses clients des conseils stratégiques et un service exceptionnels. C'est cette combinaison qui a contribué à la longévité de MB ainsi qu'à la valeur ajoutée que la firme apporte à ses clients. L'arrivée de Philippe rehausse notre offre de services et nous sommes privilégiés de le compter au sein de notre équipe grandissante,?» a commenté Rick Leckner, fondateur de la firme.

À propos de MaisonBrison

MaisonBrison est une firme de services-conseils de premier plan au Québec spécialisée dans les relations avec les investisseurs et les communications stratégiques. Notre clientèle est notamment constituée de sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière dont les titres se négocient sur les marchés financiers canadiens et sur le NASDAQ.

Notre équipe est composée d'anciens analystes côté vente et d'anciens dirigeants de services internes de relations avec les investisseurs qui cumulent 70 ans d'expérience et qui mettent au service de nos clients leurs connaissances approfondies dans les domaines des opérations commerciales et financières, des stratégies d'entreprise et des marchés des capitaux.

Renseignements :

Pierre Boucher, CPA, CMA

Président

MaisonBrison Communications

514-731-0000

www.maisonbrison.com

