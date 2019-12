Schneider Electric renforce sa présence au sein de l'industrie maritime du Québec par l'entremise d'un partenariat avec Consult-Elect





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Schneider Electric, un spécialiste mondial dans la gestion de l'énergie et l'automatisation, accroît sa présence dans l'industrie maritime du Québec par l'entremise d'un nouveau partenariat avec Consult-Elect. L'entreprise située à Montréal est spécialisée dans l'entretien, la réparation et l'analyse de disjoncteurs à basse et haute tension.

Par l'entremise de ce nouveau partenariat, les armateurs et chantiers navals du Québec pourront tirer parti des produits techniques avancés de Schneider Electric par l'intermédiaire d'un fournisseur de service local expérimenté. Grâce à ses solutions robustes et éprouvées pour des environnements exigeants, Schneider Electric est un fournisseur important de produits électriques pour l'industrie.

En tirant parti de l'expertise de Schneider Electric par l'intermédiaire d'un fournisseur de service local comme Consult-Elect, les entreprises maritimes du Québec auront accès à des mises à niveau et modernisations électriques de qualité afin de rendre leurs navires plus fiables, sécuritaires et écoénergétiques.

« Après plusieurs années de collaboration bien remplies de projets et de réussites, Consult-Elect est heureuse de consolider sa relation avec Schneider Electric par l'entremise d'un contrat de fournisseur de services maritimes, a affirmé Florent Mecca, PDG de Consult-Elect. Ce partenariat renforce notre expertise et notre professionnalisme auprès de nos clients actuels et futurs. »

« Nous sommes très heureux de travailler de concert avec Consult-Elect pour pouvoir étendre notre portée au sein de la vaste industrie maritime du Canada, a affirmé Lakmini Perera, marketing des services sur le terrain chez Schneider Electric. En raison des milliers de lacs, rivières et voies navigables à travers le pays, il s'agit d'un immense marché que nous ne pourrions pas entièrement soutenir sans l'aide de nos fournisseurs de services régionaux. Nous nous réjouissons de la décision de Consult-Elect de s'associer avec nous pour offrir à plus de navires la chance de tirer parti de notre expertise technique. »

Schneider Electric a aussi formé un partenariat avec une entreprise électrique de la Colombie-Britannique pour desservir les navires dans l'ouest du Canada. Son objectif est de rassembler encore plus de partenaires à travers le pays, afin de pouvoir aider les plus petites entreprises à tirer profit de la vaste gamme de produits et services maritimes offerts par Schneider Electric.

