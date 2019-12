Vakrangee va lancer le premier programme de fidélisation ciblé sur le milieu rural en Inde à l'attention de ses clients





MUMBAI, Inde, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited lance le premier programme de fidélisation de Vakrangee Kendra axé sur le milieu rural en Inde, qui va récompenser la fidélité de ses clients en leur offrant des avantages supplémentaires et une expérience plus enrichissante dans tout son réseau des points de vente Nextgen Vakrangee Kendras.

Ce programme de récompense vise à être l'un des plus importants programmes de fidélisation axés sur le milieu rural en Inde, en mettant clairement l'accent sur la clientèle rurale qui reste inexploitée et dont les besoins ne sont pas satisfaits. Vakrangee compte actuellement 21 000 Nextgen Vakrangee Kendras (8 500 déjà en exploitation et plus de 12 500 en cours d'intégration), répartis dans 29 états et territoires de l'Union et couvrant plus de 500 districts et plus de 5 800 codes postaux. Plus de 70 % des points de vente sont situés dans des villes de niveaux 5 (entre 5 000 et 9 999 habitants) et 6 (moins de 5 000 habitants). Vakrangee vise à avoir au moins 25 000 points de vente pour l'exercice 2019-2020.

S'exprimant à ce sujet, M. Anil Khanna, directeur général, a commenté : « Chez Vakrangee, nous avons toujours mis l'accent sur l'esprit pratique pour nos clients et nous les avons placés au coeur de notre plate-forme, en leur offrant une large gamme de produits et de services parmi lesquels choisir. Dorénavant, grâce au programme de fidélisation, nous serons en mesure d'exploiter l'intelligence artificielle et de développer nos connaissances sur leur comportement en matière de dépenses. Ceci se traduira par de nouvelles offres, des affaires et un plus grand nombre de transactions.

En redoublant d'efforts sur la fidélisation de la clientèle, nous devrions garantir à nos clients de se sentir valorisés, d'être récompensés et de recevoir des communications qui attirent davantage leur attention. »

À ce sujet, M. Dinesh Nandwana, président exécutif, a déclaré : « Chez Vakrangee, nous estimons toujours que les entreprises peuvent avoir une répercussion positive sur les sociétés où elles exercent leurs activités. Nous nous attelons à créer un réseau durable de points de vente au détail dits « du dernier kilomètre », englobant tous les codes postaux du pays et offrant une large gamme de produits et de services.

Nous nous efforçons de combler le fossé entre les régions rurales et urbaines et ce programme de fidélisation est une nouvelle initiative qui va dans ce sens. Nous pensons que ce programme va s'imposer l'un des plus grands programmes de fidélisation axés sur le milieu rural en Inde et nous avons pour objectif de voir au moins 10 millions de clients s'inscrire dans les 12 prochains mois. »

À propos de Vakrangee Limited

(Code BSE : 511431) (Code NSE : VAKRANGEE)

Enregistrée en 1990, Vakrangee est la seule entreprise axée sur la technologie qui s'efforce de construire le plus grand réseau en Inde de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre » pour fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des distributeurs automatiques de billets, des assurances, des services d'administration électronique, du commerce électronique et des services logistiques aux marchés dont les besoins ne sont pas satisfaits. Les commerces de proximité numériques assistés sont appelés « Vakrangee Kendra » et ils servent de « guichet unique » pour l'accès à différents services et produits.

