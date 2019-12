Caribou forestier - Québec rendra à nouveau disponibles près de 46 000 hectares de forêt pour la récolte





QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce son intention de modifier les plans d'aménagement forestier intégré - Volet tactique (PAFIT) 2018?2023 afin de rendre disponibles pour la récolte 46 000 hectares de forêt. Cette superficie fait présentement l'objet d'une protection administrative prévue pour le caribou forestier. Les trois massifs visés sont situés dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les données récentes issues du système de suivi démontrent l'absence de localisation de caribous dans ces secteurs, justifiant ainsi la décision rendue publique aujourd'hui.

Les échanges se poursuivent au sein des groupes opérationnels régionaux afin d'analyser les différents enjeux à considérer dans l'élaboration de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. D'ici là, les mesures intérimaires permettent de maintenir des éléments clés de l'habitat dans les territoires envisagés, dans la perspective où ceux-ci seraient retenus dans la stratégie.

Les consultations associées à la modification des plans d'aménagement forestier intégré se tiendront dans les prochaines semaines, conformément au processus prévu dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Citation :

« Le travail effectué au sein des groupes de travail opérationnels, en partenariat avec l'industrie forestière, est essentiel pour trouver des solutions. Le gouvernement privilégie une approche collaborative et évolutive. C'est pourquoi nous demeurons à leur écoute et souhaitons poursuivre nos échanges avec les groupes au cours des prochains mois. Nous les remercions d'ailleurs pour leur participation et réitérons notre volonté de trouver un juste équilibre entre la protection du caribou forestier et la vitalité économique du Québec et de ses régions. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec



Pour suivre l'évolution des travaux sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, consultez le mffp.gouv.qc.ca/caribou.

