Laurent Pharmaceuticals reçoit un financement de 2,7 millions de dollars canadiens du fonds BioMed Propulsion





Laurent Pharmaceuticals Inc., une société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies rares, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un prêt de 2,7 millions du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du programme BioMed Propulsion. Ce financement contribuera au soutien de l'étude clinique de phase 2 de la société, évaluant LAU-7b chez des patients adultes atteints de fibrose kystique.

Le LAU-7b est un nouveau médicament oral agissant sur la phase de résolution de l'inflammation, permettant ainsi de traiter l'inflammation pulmonaire chronique chez les patients atteints de fibrose kystique. Récemment, il a été démontré que LAU-7b améliore l'expression fonctionnelle de la protéine CFTR dans les cellules des voies respiratoires, un effet significativement accru en présence d'un médicament correcteur de cette protéine.

« Nous sommes très heureux de cette contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de son programme BioMed Propulsion », a déclaré Radu Pislariu, MD, président et chef de la direction de Laurent Pharmaceuticals. « La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les adultes canadiens. Le taux de prévalence au Québec est parmi les plus élevés au monde, en particulier dans la région du Saguenay ? Lac-Saint-Jean. »

« Le gouvernement du Québec a mis sur pied le programme BioMed Propulsion afin de soutenir les entreprises à fort potentiel de croissance du secteur québécois des sciences de la vie dans la commercialisation des résultats de leur recherche. À travers ce programme, un de nos objectifs est, bien entendu, d'aider les patients atteints de maladie, telle la fibrose kystique, pour améliorer leur qualité de vie et les options de traitement », a soutenu le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

L'étude APPLAUD a pour objectif d'évaluer l'effet de LAU-7b sur la préservation de la fonction pulmonaire chez les patients adultes atteints de fibrose kystique, en réduisant l'inflammation pulmonaire persistante, en stimulant phase de résolution et le retour à l'homéostasie. Dans cette étude, LAU-7b est administré en plus des traitements standard, y compris de tous les modulateurs de la protéine CFTR disponibles sur le marché.

L'étude de phase 2 recrute actuellement des patients aux États-Unis et au Canada et débutera le recrutement en Australie d'ici la fin de l'année 2019. L'essai vise le recrutement de 136 adultes atteints de FK, quelque soit leur mutation CFTR, pour une durée de traitement de 6 mois.

À propos de la fibrose kystique

La fibrose kystique est une maladie génétique progressive mortelle, qui touche environ 75,000 personnes dans le monde. La maladie est causée par diverses mutations du gène CFTR et se caractérise par des sécrétions visqueuses dans différents tissus exocrines ainsi qu'une réponse inflammatoire exagérée et non-résolue favorisant l'infection pulmonaire chronique et une perte progressive de la fonction pulmonaire.

À propos de Laurent Pharmaceuticals

Laurent Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les maladies rares. La société mène actuellement une étude de phase 2 évaluant l'efficacité et l'innocuité du LAU-7b (fenretinide), chez des patients adultes atteints de fibrose kystique. LAU-7b agit sur la phase de résolution de l'inflammation en modulant de manière endogène le métabolisme de l'acide docosahexaénoïque (DHA), un acide gras essentiel impliqué dans le processus de guérison et le retour à l'homéostasie après une infection bactérienne. Récemment, il a été démontré que LAU-7b améliore également les micro-domaines lipidiques spécifiques de la membrane des cellules des voies respiratoires atteintes de fibrose kystique, ce qui entraîne une augmentation de l'expression fonctionnelle de la protéine CFTR sous stress cellulaire, un effet significativement accru en présence d'un médicament correcteur de cette protéine.

