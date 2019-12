Agro-100 conclut un important partenariat stratégique avec les Agrocentres des régions de Lanaudière et de la Mauricie (Batiscan)





JOLIETTE, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est afin de concentrer ses forces motrices dans les secteurs de compétence qui lui sont exclusifs qu'Agro-100 vient de négocier un virage stratégique en confiant dorénavant ses activités de vente dans les marchés de détail aux Agrocentres Lanaudière et Technova; deux entités d'un grand réseau spécialisé dans la vente au détail d'intrants auprès des agriculteurs. « Ce partenariat propulsera l'entreprise à l'ère 2.0 de la science agronomique en occupant pleinement le secteur de la recherche et du développement d'intrants agricoles de haute-technologie répondant parfaitement aux attentes les plus ambitieuses du monde agricole en matière de rendement et de croissance » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction, Stéphane Beaucage, pour qui Agro-100 assumera ainsi un leadership hors-du-commun dans la production agricole au Québec et en Amérique du Nord.

Pour monsieur Beaucage, Agro-100 bénéficiera, en outre, d'un effet de levier de croissance important avec ce partenariat stratégique qui aura la vertu d'élargir son bassin de clientèle avec un accès direct aux clientèles des partenaires qui auront l'exclusivité, sous licence, de la vente des produits-phares d'Agro-100, à raison de plus que les membres du réseau Agrocentre ont été de fidèles partenaires dans la commercialisation des produits Agro-100, depuis plus de 25 ans. L'entreprise de Lanaudière développe, fabrique et commercialise des produits fertilisants innovants et exclusifs, à grande valeur ajoutée et à l'efficacité démontrée, pour le secteur des grandes cultures, des cultures maraîchères, fruitières et de pommes de terre en Amérique du Nord, notamment; là où les exploitations agricoles à grande ou même plus petite échelle engendrent rendement, productivité des sols et croissance tous azimuts.

« Ainsi, Agro-100 capitalisera davantage sur la force de son service-conseil à l'expertise éprouvée et orientée vers l'augmentation des rendements des récoltes propres à produire des aliments de grande qualité » a poursuivi monsieur Beaucage.

Celui-ci a par ailleurs indiqué que cette démarche était inspirée par une tradition d'excellence éprouvée, une passion de tous les instants et un perpétuel souci de l'innovation orienté vers l'augmentation des rendements et de récoltes.

Pour le président de l'entreprise, Agro-100 soutient constamment un parti pris sans compromis à l'égard de la production d'intrants agricoles alignés sur la création et le maintien d'un environnement écoresponsable dans une optique de développement durable.

Combinées à ses agrofoliaires performants et sa fameuse technologie ProliFix qui constitue l'un de ses fers-de-lance, Agro-100 accentuera ses activités de revalorisation des matières résiduelles fertilisantes, les MRF. Elle en fait déjà des nutrichaulants, tels que le ProKa, qui chaulent et fertilisent les sols en une seule opération, réduisant ainsi d'autant l'empreinte carbonique, pour un meilleur environnement axé sur la fertilité, une plus grande santé des sols et sur une croissance optimale des cultures.

« Cela est notre façon de s'élever au-dessus de la mêlée et de devenir « la référence » en offrant aux producteurs agricoles des solutions technologiques et agronomiques de plus en plus vertes et performantes, à une époque où les enjeux environnementaux interpellent tout un chacun dans un monde en perpétuelle mutation » a enchaîné le président de l'entreprise pour qui le Québec se doit d'assumer un rôle de plus en plus proactif en matière d'économie verte.

Monsieur Beaucage a conclu en affirmant qu'Agro-100 sera dorénavant en mesure de devenir un partenaire de proximité de choix et omniprésent pour tous les producteurs et entrepreneurs agricoles.

