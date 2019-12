Adjust simplifie la gestion des campagnes et lutte contre la fraude dans un contexte d'augmentation des dépenses pour les publicités mobiles en 2019





SAN FRANCISCO et BERLIN, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Les prévisions tablant sur le fait que le segment mobile représente 50 % des dépenses publicitaires sur Internet à échelle internationale d'ici 2021, Adjust , le leader de la mesure mobile, de la prévention des fraudes et de la cybersécurité, a étoffé son offre de produits en 2019 afin de simplifier le marketing et de lutter contre la fraude publicitaire, aidant ainsi les annonceurs mobiles à protéger leur budget et à maximiser leur ROI.

Une croissance soutenue et un développement mondial

Adjust a connu une croissance importante en 2019. Profitable depuis 2015, la société a levé près de 230 millions de dollars , soit l'une des plus importantes levées de fonds en Europe cette année, en vue de faciliter son développement en Asie du Sud-est, au Japon, en Israël et au Moyen-Orient, en témoignent les récentes ouvertures de bureaux à Tel Aviv et Bangalore.



Adjust exploitera également le capital pour développer sa suite de produits, avec pour objectif de fournir aux distributeurs une plateforme unique pour répondre à tous leurs besoins.

"Les marques ont de plus en plus tendance à adopter une stratégie focalisée sur le mobile, définie par les données, fournie par des applications et activée par de multiples points de contact", déclare Christian Henschel, cofondateur et PDG d'Adjust. "C'est une dynamique passionnante que nous menons tandis que nous avons pour ambition de devenir le moteur de croissance ultime de notre secteur."

En 2019, Adjust a accéléré son développement dans l'objectif de rendre le marketing plus simple, plus sécurisé, et à plus haute valeur ajoutée, notamment :

En réduisant les workflows répétitifs grâce à l'automatisation : dans le cadre de sa stratégie de simplification de la gestion des campagnes multi-canaux, Adjust a finalisé l'acquisition de la plateforme d'agrégation de données Acquired.io .

dans le cadre de sa stratégie de simplification de la gestion des campagnes multi-canaux, Adjust a finalisé l'acquisition de la plateforme d'agrégation de données . En prenant des mesures pour lutter contre les attaques de robots in-app : les robots sont programmés pour effectuer des évènements in-app. Le fait qu'ils imitent le comportement humain a fait de ce type de fraude l'un des plus difficiles à combattre. En janvier, Adjust a fait l'acquisition de la start-up primée Unbotify spécialisée dans la cybersécurité, qui utilise le machine learning pour détecter les robots en temps réel.

les robots sont programmés pour effectuer des évènements in-app. Le fait qu'ils imitent le comportement humain a fait de ce type de fraude l'un des plus difficiles à combattre. En janvier, Adjust a fait l'acquisition de la start-up primée spécialisée dans la cybersécurité, qui utilise le machine learning pour détecter les robots en temps réel. En confirmant ses investissements au Japon : le Japon se classe de manière continue parmi les marchés dépensant le plus dans l'économie des applications et a représenté 26 % des revenus mobiles de la région APAC en 2018. Adjust a confirmé ses investissements au Japon en établissant des partenariats stratégiques avec les agences de marketing japonaises CyberZ et Adways en 2019, en faisant l'acquisition de leurs outils d'attribution respectifs : Force Operation X (F.O.X) et PartyTrack.

L'entreprise a également embauché plus de 170 employés cette année, augmentant ses effectifs pour atteindre 400 employés dans le monde entier. En outre, Adjust a suivi 12 000 nouvelles applications, incluant notamment Fandango, TomTom, Voi, Standard Chartered et Weight Watchers.

La fraude publicitaire demeure une menace permanente dans le secteur mobile

La menace omniprésente de la fraude publicitaire compromet la croissance du secteur mobile. Si la fraude devrait s'élever à 42 milliards de dollars publicitaires en 2019, Adjust a fait de la lutte contre ce problème sa priorité depuis le lancement sur le marché des premiers outils de prévention de la fraude mobile en 2016.

Cette année, la société technologique internationale a rejeté près de 200 millions d'installations d'applications frauduleuses, épargnant ainsi à ses clients un total de 450 millions de dollars de dépenses publicitaires et leur permettant de réinvestir cet argent dans des canaux offrant une véritable valeur ajoutée. En continuant à adapter son produit en vue de lutter contre les nouveaux types de fraude publicitaire mobile, Adjust aide les équipes marketing à protéger leurs données.

"La prévention de la fraude est un défi majeur qui gagne en importance pour une grande part des 30 000 applications avec lesquelles nous travaillons dans le monde entier", déclare Paul H. Müller, cofondateur et CTO d'Adjust. "Pour 2020, notre mission reste la même : aider à maintenir l'écosystème sain et ouvert, grâce à la formation et à la collaboration."

Pour en savoir plus sur les dernières annonces et recherches, consultez la page média d'Adjust et suivez @adjustcom sur Twitter.

À propos d'Adjust

Adjust est le leader du secteur de la mesure mobile, de la prévention des fraudes et de la cybersécurité. Fondée au coeur de l'économie mobile et développée avec une passion pour les technologies, cette société SaaS internationale dispose désormais de 15 bureaux dans le monde entier.

En rendant le marketing plus simple, plus intelligent et plus sûr, Adjust permet aux distributeurs se basant sur les données de créer les meilleures applications au monde. Adjust est le partenaire marketing de toutes les plus grandes plateformes. Au total, plus de 30 000 applications des plus grandes marques au monde, dont NBC Universal, Procter & Gamble, Rocket Internet et Tencent Games ont intégré les solutions d'Adjust pour protéger leurs budgets et améliorer leurs performances.

