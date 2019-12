Des centaines de milliers de lumières de Noël illuminent les capitales du Canada





Les capitales provinciales et territoriales laissent place à la magie des lumières de Noël, qui relient symboliquement les Canadiens d'un bout à l'autre du pays

OTTAWA, le 4 déc. 2019 /CNW/ - C'est ce soir que sera donné le coup d'envoi de la 35e présentation des Lumières de Noël au Canada. Tous sont invités à s'émerveiller devant ce paysage lumineux qui unira les provinces et territoires d'un bout à l'autre du pays. Ce programme est présenté par Manuvie, le commanditaire exclusif.

Nouvel emplacement cette année! C'est au parc de la Confédération, au centre-ville d'Ottawa, qu'aura lieu la soirée de lancement, de 17 h 30 à 20 h 30. En présence de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, la région de la capitale du Canada s'illuminera pour se transformer en un décor enchanteur, empreint de magie hivernale.

Les prestations de Kiesza, Damien Robitaille et Tomson Highway, au piano et en chanson, mettront les spectateurs dans l'ambiance des fêtes. Des pianos interactifs installés dans le parc inviteront le public à interagir avec le son et la lumière, tandis que des pâtisseries Queues de CastorMD seront offertes gratuitement, jusqu'à épuisement des stocks. D'autres activités sont également prévues pour rendre l'expérience mémorable. La soirée se poursuivra ensuite sur la Colline du Parlement avec le spectacle multimédia projeté sur l'édifice du Centre.

Toutes les capitales du pays brillent et célèbrent Les lumières de Noël au Canada à leur façon :

À Yellowknife, l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et l'hôtel de ville seront illuminés ce soir par quelque 20 000 lumières.

Les célébrations ont déjà commencé à Charlottetown, Fredericton, Halifax et Toronto.

À Québec, Regina, Iqaluit et Winnipeg, des milliers de lumières illumineront la ville pendant toute la période des fêtes.

Les festivités entourant Les lumières de Noël se poursuivront demain, le 5 décembre, à Edmonton, St. John's et Victoria.

Whitehorse fermera la boucle de ces célébrations, le 7 décembre.

Citations

« Les lumières de Noël au Canada sont une belle tradition qui nous rend fiers et nous donne le goût de nous rassembler. Elles scintillent d'un bout à l'autre du pays pour unir les Canadiennes et les Canadiens, et nous plonger dans l'esprit des fêtes. En ce merveilleux temps de l'année, célébrons tous ensemble et laissons-nous emporter par l'harmonie des lumières de Noël qui brillent au coeur des capitales du Canada et au-delà!?»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le programme des Lumières de Noël au Canada en est à sa 35e année.

La route des lumières est le parcours qui fait briller le boulevard de la Confédération dans la région de la capitale du Canada. On peut suivre la route et admirer les sites illuminés tous les soirs, de 17 h 30 à 1 h, du 4 décembre 2019 au 7 janvier 2020.

Le spectacle multimédia hivernal, d'approximativement 15 minutes, combine la technologie numérique à la splendeur architecturale de l'édifice du Centre du Parlement. Il sera présenté en boucle tous les soirs, de 17 h 30 à 23 h, du 4 décembre 2019 au 7 janvier 2020.

Le 31 décembre, la projection multimédia sera exceptionnellement présentée jusqu'à 23 h 59.

Manuvie est le commanditaire exclusif des Lumières de Noël au Canada.

