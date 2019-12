Une chef de Kingston couronné grande gagnante dans la compétition junior culinaire Copper Skillet





BURLINGTON, Ontario, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Melanie Ruga, chef de Sodexo à la Donald Gordon Hotel and Conference Centre, est lauréate du prix du chef de l'année dans le cadre de la compétition culinaire Copper Skillet de la International Association of Conference Centres (IACC).



Conçue pour mettre en valeur le talent artistique et les compétences des chefs de salles de conférence, la tournée canadienne de la compétition Copper Skillet a eu lieu le 12 novembre au Ivy Spencer Conference Centre à London, en Ontario. Les chefs concurrents des établissements membres de l'IACC du Canada ont été mis au défi de créer un repas principal en utilisant des ingrédients de base du garde-manger, de concert à un panier mystère de protéines. On leur a accordé 15 minutes pour rassembler des ingrédients et 30 minutes pour créer et présenter leur plat à un panel de juges.

C'était la première participation de Mélanie à la compétition Copper Skillet. Son plat gagnant était composé d'omble chevalier poché aux herbes fraîches et agrumes sur un lit de gratin parmentier aux choux de Bruxelles et bok choi flétris, accompagné d'une gastrique de miel et bleuet, relevé de pois chiche à la cajun.

«?C'était vraiment une expérience incroyable d'être en compétition avec tant de chefs talentueux. J'étais à la fois abasourdie et heureuse des résultats et je suis très reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu de ma famille, mes amis et collègues de travail,?» a précisé la chef Ruga. «?J'ai hâte à la prochaine étape de la compétition.?»

Melanie avait l'appui de ses collègues et l'équipe de gestion de la Donald Gordon Hotel and Conference Centre. En particulier, elle a reçu de précieux conseils du chef exécutif Jeff Ryan, qui a concouru dans la catégorie senior.

«?Avant le concours, le chef Ryan m'a expliqué la démarche, m'a aidé à trouver des idées et a agi comme comité de rétroaction. Toute l'équipe Sodexo a été extraordinaire. Ils sont si solidaires et prêts à donner la chance à chacun,?» ajoute le chef Ruga.

La chef Ruga a découvert sa passion pour la cuisine à un âge précoce, en aidant sa mère à préparer des repas avec des ingrédients frais du jardin familial. Elle a étudié l'art culinaire à la Atlantic County Institute of Technology dans le New Jersey. Avant de se joindre à l'équipe culinaire de la Donald Gordon Hotel and Conference Centre en avril 2018, elle a travaillé dans divers restaurants gastronomiques dans la région de Kingston.

La chef Ruga passera à la tournée américaine de l'IACC qui se tiendra à Philadelphie en janvier.

Sodexo au Canada

Sodexo offre une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements professionnels et de vie. Sodexo offre des services alimentaires et de gestion des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur le bien-être, les processus de travail et la sécurité. Avec plus de 145 clients dans les secteurs des entreprises, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des ressources, Sodexo est un chef de file au Canada. Sodexo est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs au cours des sept dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir mis sur pied la Fondation Stop Hunger de Sodexo, un organisme caritatif et indépendant qui a offert plus de 3 millions de repas à des jeunes à risque au Canada depuis 2007.

