Une nouvelle salle Kinzo ouvre ses portes à Montréal!





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle salle Kinzo ouvre ses portes aujourd'hui dans l'arrondissement Lachine à Montréal, devenant ainsi la deuxième sur l'île. Les participants y viennent pour passer du bon temps, jouer, rire, échanger, prendre un verre, grignoter... et peut-être gagner, qui sait? Cette nouvelle salle Kinzo est située au 2005, rue Saint-Antoine et peut accueillir jusqu'à 48 joueurs.

Qu'est-ce que le Kinzo?

Le Kinzo est un jeu dynamique offert dans une ambiance à la fois décontractée et excitante. Pour y participer, il suffit de se procurer un billet au coût de 2 $, de 3 $ ou de 4 $, qui comprend 15 numéros répartis sur 3 lignes. Chaque billet offre entre deux et trois jeux différents. Par exemple, le joueur qui complète un des jeux et qui appuie sur le bouton situé devant lui remporte un lot en argent pouvant atteindre jusqu'à 25 000 $! Le Kinzo se joue simultanément dans plusieurs salles partout au Québec.

Entre chaque partie, les joueurs ont le temps de se détendre en commandant un repas léger ou une consommation au service de bar. Une chose est sûre : au Kinzo, le plaisir de jouer est aussi grand que le plaisir de gagner!

Pour plus de renseignements sur le Kinzo Lachine, composez le 514 639-1851 ou rendez-vous à kinzo.ca.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités.

Site Kinzo : kinzo.ca

facebook.com/KinzoLotoQuebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 08:49 et diffusé par :