Où donner et que donner? La collecte de rue de La guignolée des médias aura lieu le jeudi 5 décembre





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Désormais inscrite parmi les plus belles traditions des fêtes, la 19e collecte de rue annuelle de La guignolée des médias se déroulera le jeudi 5 décembre. Plus de 40 millions $ ont été récoltés depuis la naissance de l'événement en décembre 2001. Sans oublier plusieurs centaines de tonnes d'aliments redistribuées pour soulager des milliers de familles québécoises dans le besoin.

Toute la population est invitée à offrir des dons en argent ou en denrées non périssables, ensuite remis à des organismes des différentes régions. Ils comptent sur la générosité des Québécois pour combler la demande sans cesse croissante de paniers de Noël.

Denrées acceptées

Conserves : viandes, poissons, fruits, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébés;

Soupes et repas préparés en conserve;

Céréales, riz, farines;

Pâtes alimentaires;

Collations : biscuits, noix, fruits séchés;

Produits d'hygiène personnelle: savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables pour enfants et pour adultes, mouchoirs de papier, papier hygiénique;

Articles d'entretien ménager;

Café, thé, tisanes;

Les denrées non périssables et les dons en argent pourront être déposés chaque jour et jusqu'au 24 décembre chez les Amis de La guignolée des médias :

Ceux qui désirent faire un don par chèque doivent le libeller au nom de La guignolée des médias, puis le faire parvenir à Jeunesse au Soleil au 6700 avenue du Parc, suite 100, Montréal, QC, H2V 4H9. Il est aussi possible de contribuer à guignolee.ca ou par téléphone grâce à Ticketpro, au 1 866 908-9090 (sans frais). On peut également donner 10 $ en textant REMPLIR au 20222.

Où donner jeudi

Angle Mont-Royal et du Parc

Angle Henri-Bourassa St-Jean Baptiste

Bell Média et RDS (angle René-Lévesque et Papineau)

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

CityTV et MSN (angle Ste-Catherine et McGill)

Cogeco (angle de la Gauchetière et Université)

Corus Média (angle Rachel et St-Laurent)

Complexe funéraire Yves Légaré (6130 Louis-H.-Lafontaine)

Esso (angle Sherbrooke et St-Laurent)

Films Séville (angle Viger et Square-Victoria)

Groupe V Média (angle Sainte-Catherine et de Bleury)

Maison de Radio-Canada (1440 René-Lévesque Est)

Maxi de Pointe-aux-Trembles (Sherbrooke, près de Tricentenaire)

Pattison (angle St-Paul et McGill)

Pétro-Canada (devant la station de métro Henri-Bourassa)

Protégez-vous (angle Sherbrooke Est et de Lorimier)

Provigo de l'Île-des-Soeurs

Provigo de la Place Versailles

Provigo de Pierrefonds (angle Saint-Jean et Pierrefonds)

Provigo du 1275, avenue des Canadiens

Provigo de Mont-Royal (angle Lucerne et Glengarry)

Provigo (angle Jean-Talon et des Galeries d'Anjou)

QUB radio (angle Sainte-Catherine et Berri)

Télé-Québec (René-Lévesque, angle de Lorimier et Parthenais, de 6 h à 10 h)

Tam-Tam\TBWA (angle de Maisonneuve et Peel)

TVA (1600 de Maisonneuve Est, angle Alexandre-de-Sève)

TV5 (angle St-Denis et Saint-Antoine)

Via Capitale (angle Mont-Royal et de La Roche)

Les dons (en argent seulement) seront acceptés dans ces stations de métro

Angrignon

Berri-UQAM

Bonaventure

Henri-Bourassa

Jarry

Jean-Talon

Place d'Armes

Place-des-Arts

Radisson

Square- Victoria

À propos de La guignolée des médias

Seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec, La guignolée des médias a récolté plus de 40 millions $ et plusieurs centaines de tonnes de nourriture depuis sa naissance en 2001. Le tout a été distribué à plus de 100 organismes bénéficiaires, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul.

#guignolee2019

