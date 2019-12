Avis aux médias - Point de presse du député Harold LeBel





QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants ainsi qu'en matière de solidarité sociale, Harold LeBel, tiendra un point de presse, aujourd'hui le mercredi 4 décembre, immédiatement après la période des questions et réponses orales.

Sujet : Présentation du projet de loi intitulé Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne dans le but de renforcer la protection des droits des personnes aînées et de créer la fonction de Protecteur des aînés.

Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie du projet de loi.

AIDE-MÉMOIRE - LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019



HEURE : Vers 11 h 15 (immédiatement après la période des questions et réponses orales)



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 08:37 et diffusé par :