Le conseil d'administration de CGI accueillera George Cope





Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/nouvelles

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) est heureuse d'annoncer que la nomination de M. George Cope sera proposée à l'élection au poste d'administrateur de son conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui aura lieu le 29 janvier 2020.

« Nous sommes honorés que M. George Cope ait accepté de se joindre à notre conseil d'administration, a indiqué Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil. Visionnaire hautement respecté ayant supervisé la transformation de Bell en une entreprise de premier plan du secteur des communications au Canada, il apportera une valeur considérable à CGI, notamment en ce qui a trait à l'expansion de nos activités à l'échelle mondiale au profit de nos clients, de nos professionnels et de nos actionnaires. »

À titre de président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada depuis juillet 2008, M. Cope a revitalisé la plus importante entreprise de communications au pays grâce à une stratégie d'investissement et d'innovation sans précédent dans le domaine des réseaux, des services et du contenu à large bande. Il a réalisé pour plus de 15 milliards $ en investissements et acquisitions stratégiques afin de consolider la compétitivité de Bell dans les domaines du sans-fil, des médias, des services aux consommateurs et de la distribution.

Il a également dirigé le lancement de l'initiative Bell Cause pour la cause en 2010, le plus important engagement jamais pris par une entreprise envers la santé mentale des Canadiens et qui figure parmi les campagnes d'investissement communautaires les plus remarquables au pays. M. Cope quittera ses fonctions de chef de la direction de Bell le 5 janvier 2020.

M. Cope a occupé des postes de chef de la direction de sociétés ouvertes au sein du secteur canadien des communications pendant plus de 25 ans. Il est diplômé de la Ivey School of Business de l'Université Western. Il a également reçu des doctorats honorifiques de l'Université Western, l'Université de Windsor, l'Université Trent et l'Université Queen's. Il a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2014, P.-D.G. canadien de l'année en 2015, intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2018 et a été reconnu « Corporate Citizen of the Year » du Canada en 2019.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 08:30 et diffusé par :