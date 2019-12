TELUS Santé annonce l'expansion de son service d'alerte médicale personnelle Compagnon Santé connectée partout au Canada pour appuyer nos aînés





MONTRÉAL, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS Santé a annoncé son intention d'offrir son service d'intervention en cas d'urgence Compagnon Santé connectée à plus d'aînés au pays. À la suite de l'acquisition de DirectAlert, une entreprise québécoise qui offre des services d'intervention en cas d'urgence en français et en anglais depuis plus de 15 ans partout au Canada, TELUS devient le plus important fournisseur canadien à permettre aux aînés de demeurer chez eux plus longtemps en leur assurant sécurité et tranquillité d'esprit, ainsi qu'à leur famille.



Afin de garantir une transition en douceur, DirectAlert continuera de fournir ses services sous la nouvelle bannière DirectAlert par TELUS Santé jusqu'au début de 2020. Ainsi, les clients continueront de bénéficier du même service d'intervention en cas d'urgence, sans interruption. Au début de l'an prochain, le service d'intervention en cas d'urgence de TELUS sera offert sous la marque Compagnon Santé connectée partout au pays et les clients auront accès à plus de services, comme du soutien multilingue et des alertes proactives, afin de permettre aux aînés de prendre leur santé en main et de vivre heureux et en santé.

« D'ici 10 ans, les aînés représenteront près du quart de la population canadienne et ils auront besoin d'un soutien important de la part de notre système de soins de santé et son personnel soignant, déclare François Gratton, président de groupe, TELUS et chef de la direction TELUS Québec. La puissance de la technologie nous permet d'offrir des outils numériques novateurs, par exemple des soins virtuels ou des dispositifs portables de détection des chutes, comme le Compagnon Santé connectée, afin de fournir aux aînés le soutien dont ils ont besoin pour demeurer chez eux plus longtemps et en toute dignité, et pour profiter de la vie en faisant les activités qu'ils aiment, tout en sachant qu'ils auront de l'aide en cas de chute ou d'urgence. »

Le service Compagnon à domicile Santé connectée de TELUS, qui comprend une fonction facultative de détection des chutes, permet aux utilisateurs d'obtenir une aide d'urgence instantanément et en tout temps, ainsi que de parler avec un téléphoniste qualifié qui peut évaluer la situation et communiquer avec vos proches et/ou les services d'urgence pour que de l'aide soit envoyée sur-le-champ. Les aînés actifs peuvent utiliser le service Compagnon mobile Santé connectée pour obtenir du soutien en cas d'urgence dans leurs déplacements, grâce à un GPS intégré et à la fonction de détection des chutes. Ils sont protégés qu'ils soient à l'intérieur et à l'extérieur, partout au Canada où le signal cellulaire est suffisant.

Afin de simplifier l'adoption des technologies portables en santé chez les aînés, le service Compagnon Santé connectée de TELUS ne comporte aucun coût initial lié à l'équipement, aucun contrat à signer et aucuns frais d'installation. Le service fait l'objet d'une politique de retour de 30 jours et est offert à partir de 25 $ par mois.

En chiffres

En 2017, une recherche effectuée par HomeStar et l'Association canadienne des individus retraités a révélé que 85 pour cent des aînés souhaitent vieillir à la maison.

des aînés souhaitent vieillir à la maison. Selon Statistique Canada, les chutes sont la cause la plus fréquente de blessures chez les Canadiens âgés; environ une personne de 65 ans et plus sur trois tombe au moins une fois par année.

Des études montrent que le nombre de chutes augmente de façon importante en hiver chez les aînés, en particulier à partir de l'âge de 65 ans, et encore plus après 75 ans.

Selon l'ICIS, chez les personnes âgées, quatre hospitalisations sur cinq (81 pour cent) à la suite d'une blessure étaient attribuables à une chute en 2017 et 2018. Les chutes constituent également la principale cause de blessures chez les personnes âgées qui se rendent à l'urgence. En effet, elles représentent 60 pour cent des visites déclarées de personnes âgées à l'urgence, et environ 20 pour cent de ces personnes sont admises à l'hôpital. La plupart des chutes à l'origine des visites déclarées à l'urgence se sont produites à domicile ( 28 pour cent ) et 14 pour cent sont survenues dans un établissement résidentiel, par exemple un établissement de soins de longue durée.

Pour en savoir plus sur la gamme de services Compagnon Santé connectée de TELUS, visitez telus.com/compagnonsante. Pour obtenir de plus amples renseignements sur DirectAlert par TELUS Santé, visitez : DirectAlert.ca/telus.

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des télésoins à domicile, des dossiers de santé électroniques et dossiers médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé mise sur le pouvoir de la technologie pour améliorer les résultats de santé des Canadiens grâce à des solutions numériques novatrices qui favorisent la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des prestataires de soins de santé affiliés, des assureurs, des employeurs et des citoyens. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l'industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l'échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez : www.telussante.com et www.telus.com/solutionsdepaiement.

