Les clients d'Amazon achètent à nouveau à des niveaux records en cette saison des vacances - Cyber Monday 2019 devient la journée unique d'achat la plus importante de l'histoire de l'entreprise

(NASDAQ : AMZN) ? Amazon a annoncé aujourd'hui que le Cyber Monday était encore une fois la journée d'achat unique la plus importante de l'histoire de la société, d'après le nombre d'articles commandés dans le monde entier. Les clients du monde entier ont fait des achats à des niveaux records sur une large sélection, avec des centaines de millions de produits commandés dans le monde rien qu'entre Thanksgiving et Cyber Monday. Ils ont acheté des millions d'appareils Amazon Devices de plus qu'à la même période l'an dernier dans les magasins d'Amazon dans le monde entier et les articles best-sellers étaient Echo Dot et Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa.

« Nous concentrons nos efforts pour rendre cette saison des fêtes plus pratique que jamais pour nos clients, en particulier étant donné la brièveté de cette saison d'achats pour les fêtes », a déclaré Jeff Wilke, PDG de la clientèle mondiale chez Amazon. « Nous sommes ravis que les clients continuent de venir chez Amazon en nombre record pour découvrir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent pour les vacances. Merci à nos clients et employés dans le monde entier pour avoir fait de ce week-end d'achat des fêtes le meilleur jamais réalisé. »

Faits saillants du week-end des vacances :

Les clients du monde entier ont acheté plus de jouets ce Black Friday et ce Cyber Monday combinés que jamais auparavant. Parmi les dizaines de millions de jouets achetés sur cette période, les meilleures ventes incluaient LEGO Star Wars Darth Vader's Castle, le Monopoly : Disney Frozen 2 Edition et les jeux Hasbro, tels que Jenga, Guess Who et Candy Land Kingdom of Sweet Adventures.

Le Cyber Monday a été la plus importante journée d'achat pour Amazon Fashion dans le monde, avec plus d'articles achetés que tout autre jour unique de l'histoire de l'entreprise. Les meilleures ventes incluaient le Watch Hat en acrylique de Carhartt Men et le pull Powerblend en polaire à capuche de Champion Men.

Dans le monde entier les clients d'Amazon ont commandé plus de 25 millions d'articles de maison lors du Black Friday et du Cyber Monday combinés.

Les best-sellers du Black Friday aux États-Unis incluaient Echo Dot, Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa, Instant Pot Duo80 - 8 Quart, 23andMe Health + Ancestry Service : Personal Genetic DNA Test, L.O.L. Surprise! Winter Disco Bigger Surprise et iRobot Roomba 675 Robot Vacuum.

Les clients du monde entier ont acheté plus de quatre millions de produits de beauté en ce Cyber Monday par rapport aux quatre dernières années, avec entre autres best-sellers : la brosse à dent électrique Oral-B Genius Pro 900 Electric Toothbrush, le lot de 6 huiles essentielles Lagunamoon et le mascara L'Oreal Paris Voluminous Makeup Lash Paradise.

Les catégories les plus vendeuses dans le monde comprenaient Toys (Jouets), Home (Cuisine et maison), Fashion (Mode) et Health and Personal Care (Hygiène et santé).

Les produits les plus vendus dans les Magasins Amazon le Cyber Monday aux États-Unis comprenaient Echo Dot, Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa, Play-Doh Sweet Shoppe Cookie Creations, Keurig K-Cafe Coffee Maker et LEGO City Ambulance Helicopter 60179 Building Kit.

Les revendeurs tiers indépendants dans les magasins d'Amazon - principalement les entreprises de tailles petites et moyennes - ont vendu plus d'articles pendant le Cyber Monday 2019 que sur n'importe quelle autre période de 24 heures de l'histoire de la société.

Pour la troisième année d'affilée, Whole Foods Market a battu son record de tous les temps de vente de dindes pendant la saison de Thanksgiving.

Amazon a livré des millions d'articles d'épicerie aux membres Prime aux États-Unis durant les cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday. Les meilleures ventes des livraisons d'Amazon Fresh et de Whole Foods Market comprenaient les pommes Honeycrisp, les citrons et les avocats.

Les articles les plus vendus chez Amazon Books et dans les magasins Amazon 4-star sur tout le week-end des vacances incluaient l'Amazon Smart Plug, Echo Dot et le tout nouveau haut-parleur intelligent Echo Dot avec horloge, les poupées L.O.L. Surprise!, Wrecking Ball (Diary of a Wimpy Kid livre 14), et la caméra de maison intelligente sans fil et d'intérieur Wyze Cam 1080p HD avec vision nocturne.

Week-end battant tous les records pour les appareils

Les acheteurs ont acheté un nombre record d'appareils Amazon Devices dans le monde entier en ce week-end de vacances.

Les clients Amazon du monde entier ont acheté des millions d'appareils Amazon Devices de plus qu'à la même période l'an dernier dans les Magasins Amazon dans le monde, y compris des appareils Echo, Fire TV, Kindle ainsi que des tablettes Fire.

Ce fut un week-end d'achats de fêtes de tous les records pour les appareils de maison intelligents dans les Magasins Amazon du monde entier avec les visiteurs achetant des millions d'appareils de foyer intelligents, y compris le iRobot Roomba 675 Robot Vacuum, la Furbo Dog Camera, et le Wemo Mini Smart Plug.

Les produits best-sellers des Magasins Amazon du monde entier étaient Echo Dot et Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa.

Des vacances rendues rapides, gratuites et pratiques

Livraison de provisions ultrarapide et GRATUITE : Les membres Prime bénéficient désormais de livraisons gratuites et rapides des provisions Amazon Fresh et Whole Foods Market. La sélection inclut une variété de produits pour tous vos besoins des vacances depuis la viande jusqu'aux fruits de mer, les fruits et les légumes frais, les en-cas, les essentiels du foyer, avec des options de fenêtres de livraison rapide d'une et deux heures. Les membres Prime qui vivent dans l'une des plus de 2 000 villes grandes et moyennes où la livraison de provisions est disponible peuvent demander une invitation à faire leurs courses sur Amazon Fresh ou Whole Foods Market avec livraison. Découvrez-en plus sur amazon.com/grocery.

En plus de la livraison gratuite pour plus de 100 millions d'articles pour les clients Amazon, les membres Prime aux États-Unis peuvent faire leurs courses parmi un choix de plus de 10 millions d'articles pour une livraison premium gratuite le jour suivant (Prime Free One-Day Delivery) et des millions d'articles pour une livraison le jour même (Same-Day Delivery) dans 46 zones métropolitaines majeures.

En plus de la livraison gratuite pour plus de 100 millions d'articles pour les clients Amazon, les membres Prime aux États-Unis peuvent faire leurs courses parmi un choix de plus de 10 millions d'articles pour une livraison premium gratuite le jour suivant (Prime Free One-Day Delivery) et des millions d'articles pour une livraison le jour même (Same-Day Delivery) dans 46 zones métropolitaines majeures. Plus d'options de livraison que jamais : En cette saison de vacances, les clients peuvent recueillir leurs colis dans plusieurs sites Amazon Hub dont des milliers de comptoirs de collecte disposant de personnel en magasin dans tous les États-Unis au sein des magasins Rite Aid, GNC et Stage, ainsi que dans les pharmacies indépendantes Health Mart. Par ailleurs, des dizaines de millions de produits peuvent être livrés facilement et commodément dans 900 villes de tailles grandes et moyennes dans tout le pays via Locker ou Locker+. Pour trouver un site Amazon Hub, veuillez consulter le site amazon.com/Hub. De plus, les membres Prime de 50 villes américaines et de leurs régions environnantes pourront profiter d'une livraison de colis sécurisée et pratique avec Key by Amazon (amazon.com/key) . Les membres Prime qui ne veulent pas ruiner leur surprise en voyant leur colis arriver à un moment où leur destinataire se trouve à la maison peuvent utiliser Amazon Day (amazon.com/amazonday) pour sélectionner un jour de livraison personnalisé pour leurs achats des vacances.

