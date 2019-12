Zynga célèbre le 110e anniversaire de Bugatti avec une série d'évènements CSR Racing 2





Aujourd'hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif lance une série d'évènements, en collaboration avec le fabricant de voitures hypersportives, Bugatti, et dans le cadre du jeu mobile de course de dragster, CSR Racing 2 (CSR2). La série d'évènements qui célèbre le 110e anniversaire de Bugatti offrira aux joueurs l'opportunité de collecter et de faire concurrence aux voitures hypersportives exclusives les plus puissantes au monde, dans CSR2.

« Bugatti est l'un des fabricants d'automobiles les plus symboliques et respectés au monde, et nous sommes vraiment fiers de célébrer un jalon si important à leurs côtés », a déclaré Julian Widdows, vice-président de CSR2. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour s'assurer que les voitures sont représentées dans le jeu, de manière authentique, de l'élégance du design à la puissance du moteur. Les passionnés de voitures peuvent ainsi avoir l'impression de posséder une Bugatti sans, toutefois, l'avoir achetée. »

La série présente 24 Bugatti différentes, trois d'entre elles étant disponibles exclusivement dans CSR2. Les joueurs peuvent visualiser les voitures en réalité augmentée, ce qui leur permet d'avoir l'impression d'être assis au volant des modèles hypersportifs les plus prisés jamais conçus. L'intégration compte sept évènements différents sur une période de huit semaines et sera mise en lumière dans une version bêta continue d'une nouvelle fonctionnalité joueur contre joueur, de CSR2, Showdown.

CSR2 Exclusives de Bugatti :

Chiron Super Sport 300 : la première voiture de série à dépasser le seuil magique des 300 milles par heure

la première voiture de série à dépasser le seuil magique des 300 milles par heure La Voiture Noire : un chef-d'oeuvre exceptionnel grand tourisme

un chef-d'oeuvre exceptionnel grand tourisme Centodieci : l'hommage nouvellement rendu à la voiture supersportive moderne originale, EB110

« Le divertissement interactif est un moteur essentiel de l'enthousiasme des jeunes générations actuelles pour les voitures, et représente un moyen de rester en contact avec les passionnés du monde entier », a déclaré le président de Bugatti, Stephan Winkelmann. « Nous sommes ravis à l'idée que ce partenariat avec Zynga offre à nos passionnés la possibilité de profiter de toutes nos dernières Buggati hypersportives exclusives, dans CSR2. »

Chaque élément des 24 voitures Bugatti, des grilles et de la couleur de peinture jusqu'à la finition et les coutures du tableau de bord, a été soigneusement reconstitué dans CSR2, afin de recréer de manière authentique les modèles hypersportifs. Les joueurs peuvent explorer les voitures en tapotant des endroits spécifiques afin de déclencher des animations artisanales et personnalisées leur permettant d'ouvrir les portes, de soulever le capot, d'examiner le compartiment moteur, de déployer les becquets, etc.

CSR2 est disponible gratuitement au téléchargement sur App Store et Google Play Store. Pour en savoir plus sur CSR2, rendez-vous sur les chaînes communautaires du jeu, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Note du rédacteur - Pour afficher les ressources relatives à CSR Racing 2 (CSR2), veuillez cliquer ici : https://app.box.com/s/56junq0iv8ibm2dx0mqfo8hpkd7qlk64

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d'un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racingtm, Empires & Puzzlestm, Merge Dragons!tm, Words With Friendstm et Zynga Pokertm. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos de Bugatti

Bugatti Automobiles S.A.S. fabrique les voitures hypersportives de luxe, les plus puissantes, rapides et exclusives. Depuis sa création en 1909, le siège de la marque de luxe française est basé à Molsheim in Alsace. La Veyron y a été fabriquée entre 2005 et 2015, la première voiture hypersportive moderne dont 450 modèles ont été construits de manière artisanale. Depuis l'automne 2016, le personnel de Molsheim produit les modèles Chiron1

Avec une puissance de 1 500 ch, un record pour des véhicules de série, un couple de 1 600 newtons mètres, de 2 000 à 6 000 tr/min, et plusieurs innovations techniques, la Chiron1 établit depuis lors de nouvelles normes en ingénierie automobile.

En 2017, Bugatti a fourni 70 véhicules à ses clients, et ce chiffre a augmenté pour passer à 76 en 2018. Plus de 80 véhicules devraient être livrés aux clients en 2019. Bugatti a annoncé la construction de 500 modèles, parmi lesquels seulement 100 Chiron sont disponibles à la commande. La production de la Divo2, un véhicule optimisé pour accélération latérale, suivra bientôt.

Bugatti fait partie du groupe Volkswagen depuis 1998 et emploie plus de 300 personnes. La majorité du personnel travaille à Molsheim, en Alsace. Avec 37 concessionnaires et partenaires de services dans 18 pays en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, Bugatti est un acteur mondial.

1 Consommation de carburant, l/100 km : cycle urbain 35,2 / extra-urbain 15,2 / mixte 22,5 ; émissions combinées de CO 2 , g/km : 516 ; classe de rendement énergétique : G

2 Consommation de carburant, l/100 km : n'est pas soumise à la Directive 1999/94/EC, car l'approbation de type globale n'est pas disponible actuellement

