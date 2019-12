Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mercredi 4 décembre 2019

La vice-première ministre rencontrera le maire de Québec, Régis Labeaume. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, sera également présent.

La vice-première ministre rencontrera la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Nadine Girault. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, sera également présent.

15 h 15