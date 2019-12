La pratique de la santé chez FINN Partners continue d'étendre sa portée mondiale





SOCIÉTÉ MONDIALE DE CONSEIL EN MATIÈRE DE SANTÉ BASÉE À PARIS, MHC FAIT DÉSORMAIS PARTIE DE FINN

NEW YORK et PARIS, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La firme mondiale de marketing et de communication FINN Partners a ajouté à son réseau inernational Medical & Health Consulting (MHC), cabinet indépendant basé à Paris, d'une excellente réputation pour le conseil en santé et en biopharmacie, et l'intègre dans son bureau de Paris. MHC représente plusieurs sociétés mondiales de premier plan dans la biopharmacie, la technologie de la santé et les dispositifs médicaux, ainsi que des associations professionnelles médicales. Marie-Hélène Coste, directrice fondatrice de MHC, aura le titre d'associée principale, santé, FINN, Europe.

Renommée pour son travail concernant le plaidoyer pour les patients, le soutien des marques et la prise de conscience sur les maladies, MHC met en oeuvre des campagnes mondiales pour ses clients. En collaboration avec Mina Volovitch, associée principale basée à Paris pour la santé, Marie-Hélène Coste veillera à la croissance de FINN Health en Europe et continuera à assurer l'excellent service apprécié par sa clientèle. Marie-Hélène relèvera de Chantal Bowman-Boyles, associée directrice générale de FINN Europe et de Gil Bashe, associé directeur général de FINN Global Health.

Peter Finn, partenaire fondateur de FINN a souligné : « Notre pratique de la santé est devenue l'un des plus grands groupes indépendants dans le monde et nous avons cherché à y ajouter en Europe des talents clés. Marie-Hélène Coste et MHC sont des leaders renommés dans le secteur et leurs travaux dépassent les limites de la France et de l'Europe. Sa connexion de longue date avec notre leadership existant dans la pratique de la santé à Paris et son esprit de collaboration ayant fait ses preuves nous permettent d'utiliser au mieux et immédiatement cette expérience et ces compétences conjointes au profit de notre clientèle. L'arrivée à bord de l'équipe de MHC constitue le complément parfait pour notre acquisition récente de Lazar Partners et d'autres talents qui se sont ajoutés à nos plaques tournantes de la santé. »

Marie-Hélène Coste a déclaré : « L'industrie de la santé ? les sociétés travaillant à développer de nouveaux médicaments pour répondre à des besoins non satisfaits de patients, la sensibilisation aux symptômes de maladies et la défense de politiques qui rendent la santé accessible ? est centrée sur une mission. Une culture de collaboration entre nous-mêmes et aussi avec nos clients est essentielle pour le succès que nous partageons. Cela fait des années que je connais Mina et lorsque j'ai rencontré Chantal, il est devenu clair que nous avions en commun la même vision d'une amélioration des choses dans le monde à travers nos clients. Elles sont en train d'édifier une communauté d'agences se consacrant à aider les gens à vivre plus longtemps des existences plus saines. C'est passionnant de faire partie de ce voyage vital. »

À propos de Medical & Health Consulting

Medical & Health Consulting (MHC) est spécialiste de la communication pour la santé, avec plus de 30 années d'expérience auprès d'institutions et de sociétés dans ce secteur (conseil stratégique, produits de communication d'entreprise, gestion de crise, relations avec la presse et campagnes de sensibilisation sur les maladies).

MHC travaille sur l'ensemble de l'écosystème de la santé ? depuis les sociétés de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux jusqu'aux groupes de défense de patients et aux organisations médicales. Sa mission est d'oeuvrer en vue d'une société où chacun a accès à des informations précises sur la santé et aux meilleures pratiques et traitements possibles dans le domaine médical.

À propos de FINN Partners, Inc.

Fondée en 2011 sur les principes fondamentaux de l'innovation et du partenariat collaboratif, FINN Partners a vu sa taille plus que quadrupler en huit années pour devenir l'une des agences indépendantes de relations publiques à la croissance la plus rapide dans le monde. Le rythme record des services complets de marketing et de communication par la Société est le résultat de la croissance interne et de l'intégration de nouvelles sociétés et de nouvelles personnes dans l'univers de FINN par l'intermédiaire d'une philosophie commune. Avec près de 800 professionnels, FINN assure à sa clientèle un accès mondial et des possibilités aux États-Unis, en Europe et en Asie. FINN fournit en outre à ses clients un accès aux agences du plus haut niveau autour du monde grâce à son adhésion au réseau mondial PROI (Public Relations Organisation International). Avec son siège à New York, FINN dispose d'autres bureaux situés à Boston, Chicago, Détroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Francfort, Jérusalem, Londres, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Shanghai, Singapour et Washington D.C.. Trouvez-nous à finnpartners.com et suivez-nous sur Twitter et Instagram à @finnpartners.

