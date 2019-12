Invitation aux médias - Prise d'images et de photographies - première rencontre de travail entre Sonia LeBel et Chrystia Freeland pour discuter des priorités du Québec





QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, s'entretiendra, aujourd'hui, avec la vice-première ministre du Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, pour présenter les priorités du Québec au nouveau gouvernement fédéral. Pour l'occasion, la ministre Freeland sera accompagnée du leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez. Les représentantes et représentants des médias sont invités à prendre des images et des photographies avant l'entretien.

Date : 4 décembre 2019



Heure : 15 h



Lieu : Entrée de l'édifice Honoré-Mercier 1025, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1R 6C4

