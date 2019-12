Vingt-six dirigeants d'entreprises et de la société civile disent au Premier ministre et à ses homologues provinciaux « qu'il est temps » de mettre en place une économie propre et sobre en carbone





OTTAWA, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- vingt-six dirigeants d'entreprises et de la société civile de partout au Canada ont envoyé aujourd'hui une lettre au Premier ministre et à ses homologues des provinces et territoires, contenant huit recommandations clés sur la manière de dépasser les objectifs et les plans climatiques afin de mettre en oeuvre une économie canadienne plus propre.



« Construire une économie performante et sobre en carbone est une responsabilité environnementale essentielle. C'est également une opportunité économique majeure pour tous les secteurs et toutes les régions du pays », note la lettre, ajoutant « nous pensons que le temps est venu pour nous de saisir cette opportunité économique et environnementale ».

La lettre provient de chefs d'entreprises (du secteur pétrolier, minier, manufacturier, bancaire, des assurances, et des produits de consommation), ainsi que de dirigeants d'organisations ouvrières, des jeunes, autochtones et environnementales du Canada. Ils disent que pour saisir les opportunités économiques, les différents paliers de gouvernements du Canada doivent travailler ensemble pour intensifier leurs efforts et se concentrer sur la mise en oeuvre des politiques, programmes et financements existants.

La lettre contient huit recommandations spécifiques permettant aux différents paliers de gouvernements de: construire l'infrastructure pour un avenir sobre en carbone et résilient au changement climatique; utiliser les achats pour favoriser l'adoption d'innovations propres prometteuses; donner des incitations fiscales pour l'adoption par les entreprises de technologies propres; investir dans des actions visant à stocker le carbone et à préserver la biodiversité dans les systèmes naturels; fournir l'éducation et les compétences pour une économie propre de nouvelle génération et permettre une transition juste pour les travailleurs et les communautés affectés par le changement; et élaborer une feuille de route pour une économie propre secteur par secteur, étayée par un plan d'immobilisations.

La lettre au Premier ministre et à ses homologues provinciaux est appuyée par un nouveau rapport publié aujourd'hui par l'Institut pour l'IntelliProspérité, intitulé « 8 raisons pour le Canada de bâtir une économie propre maintenant », résumant les dernières tendances et statistiques appuyant la nécessité pour le Canada de passer à une économie propre.

Le rapport note que le marché mondial des solutions propres atteindra 26 000 milliards USD et créera 65 millions de nouveaux emplois d'ici 2030, offrant de formidables opportunités pour les entreprises de technologies propres, le secteur manufacturier, des ressources, de l'énergie et de l'agriculture, domaines dans lesquels le Canada possède de grands atouts.

La lettre se termine en ces termes: « Il est temps de se rassembler en tant que pays et redoubler d'efforts pour bâtir un avenir propre et prospère pour l'ensemble du Canada. Nous pouvons le faire ».

FAITS RAPIDES:

- Liste des signataires de la lettre:

Meredith Adler , Directrice générale, Student Energy



, Directrice générale, Student Energy Ross Beaty , Président, Pan American Silver Corp et Equinox Gold Corp



, Président, Pan American Silver Corp et Equinox Gold Corp John Coyne , Vice-président, affaires juridiques et externes, avocat général, Unilever Canada



, Vice-président, affaires juridiques et externes, avocat général, Unilever Canada Michael Crothers , Président, Shell Canada



, Président, Shell Canada Stewart Elgie , Coprésident de l'IntelliProspérité, professeur de droit et d'économie, Université d'Ottawa

, Coprésident de l'IntelliProspérité, professeur de droit et d'économie, Université d'Ottawa David Hughes , Président et chef de la direction, The Natural Step Canada



, Président et chef de la direction, The Natural Step Canada Greg Kiessling , Président, Up Capital Ltd.



, Président, Up Capital Ltd. John Lounds , Président et chef de la direction, Conservation de la Nature Canada



, Président et chef de la direction, Conservation de la Nature Canada Jane McDonald , Président (par intérim), International Institute for Sustainable Development



, Président (par intérim), International Institute for Sustainable Development Lorraine Mitchelmore , Coprésidente de l'IntelliProspérité



, Coprésidente de l'IntelliProspérité Ken Neumann , Directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos



, Directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos Merrell-Ann Phare , Fondatrice et directrice générale, Centre autochtone de ressources environnementales



, Fondatrice et directrice générale, Centre autochtone de ressources environnementales Miles Richardson, Directeur, National Consortium for Indigenous Economic Development



Directeur, National Consortium for Indigenous Economic Development Mark Rowlinson , Président, Blue-Green Canada



, Président, Blue-Green Canada David Runnalls , Président du conseil d'administration, Pembina



, Président du conseil d'administration, Pembina Jean Simard , Président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada; Cofondateur et directeur, SWITCH



, Président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada; Cofondateur et directeur, SWITCH Bruce Simpson, Associé principal, McKinsey and Company



Associé principal, McKinsey and Company Marcia Smith , Vice-présidente sénior, Teck Resources Limited



, Vice-présidente sénior, Teck Resources Limited Merran Smith , Directrice générale, Clean Energy Canada



, Directrice générale, Clean Energy Canada Rick Smith , Directeur général, Institut Broadbent



, Directeur général, Institut Broadbent John Stackhouse , Premier vice-président, bureau du président-directeur général, Banque Royale du Canada



, Premier vice-président, bureau du président-directeur général, Banque Royale du Canada Craig Stewart , Vice-président, Bureau d'assurance du Canada



, Vice-président, Bureau d'assurance du Canada Kirsten Tisdale, Directrice associée, Ernst & Young



Directrice associée, Ernst & Young Annette Verschuren , Présidente et chef de la direction, NRStor; Coprésidente de l'IntelliProspérité



, Présidente et chef de la direction, NRStor; Coprésidente de l'IntelliProspérité Dominique Souris , Cofondatrice et directrice exécutive, Youth Climate Lab



, Cofondatrice et directrice exécutive, Youth Climate Lab Rob Wesseling, Président et chef de la direction, Groupe Co-operators limitée

- La lettre complète au Premier ministre et à ses homologues provinciaux est disponible à l'adresse suivante: smartprosperity.ca/8recommendations

- Le rapport complet intitulé « 8 raisons pour le Canada de bâtir une économie propre maintenant » est disponible à l'adresse institute.smartprosperity.ca/8reasons

- L'initiative des dirigeants pour l'IntelliProspérité a été lancée en 2016 par des dirigeants canadiens respectés issus du monde des affaires, des groupes de réflexion, des syndicats, des peuples autochtones, des jeunes et des ONG. Notre objectif: tirer parti des nouvelles idées pour accélérer la transition du Canada vers une économie plus forte et propre.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

Mac Radburn

mac@smartprosperity.ca

613.322.6631





