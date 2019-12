Groupe Média TFO poursuit sa transformation numérique avec 1 milliard de visionnements sur YouTube





« Fièrement éducatif, fièrement francophone »

TORONTO, Ontario, 4 décembre 2019 /CNW/ - Groupe Média TFO, le radiodiffuseur public à multiple plateforme de langue française de l'Ontario, a franchi aujourd'hui une étape importante avec plus d'un milliard de visionnements sur ses chaînes YouTube. Cette réalisation marquante confirme une fois de plus le rôle de chef de file de l'entreprise en éducation numérique et sa position d'acteur majeur de la diffusion de contenus francophones sur le Web. Groupe Média TFO a lancé, pour souligner ce moment charnière, la campagne « Fièrement éducatif, fièrement francophone » aux côtés de l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation, et de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

Depuis le lancement de ses premières chaînes en 2010, Groupe Média TFO n'a cessé d'accroître sa présence numérique grâce à son réseau YouTube, qui compte maintenant 22 chaînes. La stratégie a déjà porté ses fruits, avec deux prix YouTube, dont un Silver Play Button pour Mini Dorémi et un Gold Play Button pour Mini ABC.

Groupe Média TFO est un modèle à succès d'entreprise de médias publics. Elle s'est transformée, passant aux technologies Web et aux espaces Web. Groupe Média TFO, qui a saisi toutes les occasions offertes par l'innovation numérique, distribue maintenant son contenu à chacun de ses auditoires, qu'ils proviennent de l'Ontario ou de Chine. Ces efforts de conquête de nouveaux marchés permettent de participer activement à l'expansion de la francophonie, tant dans les communautés minoritaires que dans le monde.

« Ce succès, nous le devons à la vision et au talent de nos équipes et de nos collaborateurs, ainsi qu'à leur innovation, que Groupe Média TFO apprécie grandement. C'est le fruit de nombreuses années d'analyse et d'efforts pour mieux comprendre comment les enfants explorent leur monde numérique et comment nous pouvons mieux les soutenir. Nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation », a déclaré Carole Beaulieu, présidente du conseil d'administration de Groupe Média TFO, lors d'un événement célébrant l'étape jalon pour les chaînes YouTube de Groupe Média TFO.

- Carole Beaulieu, présidente du conseil d'administration

Lors de cet événement tenu dans les studios torontois de Groupe Média TFO, Mme Beaulieu était accompagnée de l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario, et de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario.

« Nous sommes fiers du travail de nos partenaires dans la promotion de l'éducation en langue française au profit des élèves et de leurs familles. Nous rendons hommage à Groupe Média TFO pour avoir créé un contenu éducatif numérique de haute qualité qui inspire les enfants de l'Ontario et du monde entier », a déclaré le ministre Lecce. « Je félicite Groupe Média TFO d'avoir franchi une étape aussi impressionnante et je leur souhaite beaucoup de succès dans l'atteinte de leur prochain milliard de visionnements. »

- Honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation

« Cette réalisation remarquable illustre la créativité et le dynamisme de l'équipe de Groupe Média TFO, démontrant l'extraordinaire rayonnement de ses productions médiatiques en Ontario, au Canada et dans le monde. En diffusant du contenu franco-ontarien à travers le monde, Groupe Média TFO rehausse le profil et la visibilité de la francophonie ontarienne partout dans le monde. Mes plus sincères félicitations à tous ceux qui ont permis d'atteindre cette étape jalon. »

- Honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones

Mme Beaulieu a également lancé officiellement la campagne « Fièrement éducatif, fièrement francophone » aux côtés de Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation. Cette campagne vise à promouvoir les nombreuses créations de Groupe Média TFO : des contenus éducatifs et culturels en français pour toute la famille et dans le domaine de l'éducation. Bien que seulement 4 % du contenu sur le Web soit en français, Groupe Média TFO s'engage à renforcer cette présence en desservant tous les francophones et francophiles, en particulier ceux qui vivent en situation minoritaire, tant au Canada qu'à l'extérieur de nos frontières.

Au cours de l'événement, des étudiants et des représentants de la communauté francophone ont également eu l'occasion de visiter le LUV, le laboratoire des univers virtuels. Le studio virtuel 3D nouvelle génération est unique en son genre en Amérique du Nord et a été conçu sur mesure par Groupe Média TFO.

En plus d'exploiter les deux plus importantes chaînes éducatives de langue française sur YouTube au Canada, pour un total de 12 millions de visionnements par mois et plus, Groupe Média TFO soutient l'apprentissage numérique en français chaque jour grâce à sa plateforme IDÉLLO. Offrant 12 000 ressources axées sur le curriculum de l'Ontario, IDÉLLO offre des services à pas moins de 2 125 000 enseignants, éducateurs et élèves à travers le pays. Groupe Média TFO met également son contenu à la disposition des francophones et des francophiles du monde entier, avec une présence aux États-Unis, en Chine, en France, en Italie et en Espagne. Groupe Média TFO élargit ainsi les possibilités de découvrir le contenu franco-ontarien et démontre le rôle de chef de file de l'Ontario en matière d'innovation et d'éducation, tant au Canada qu'à l'étranger.

Dans un esprit de croissance continue, Groupe Média TFO déploie de grands efforts pour faire connaître son contenu, ses innovations et ses plateformes au plus grand nombre de personnes possible. De nouveaux publics, le développement de produits et les efforts de rayonnement sont déjà planifiés afin de garantir que l'entreprise demeure un moteur de créativité et d'innovation dans une économie axée sur le savoir, et ce, au profit des enfants, des adolescents, de la francophonie et de l'Ontario lui-même.

- Éric Minoli, directeur de l'exploitation

Carole Nkoa, directrice du marketing et des communications, Groupe Média TFO, 416.606.5113

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 07:14 et diffusé par :