Bionorica sélectionne les services et les solutions de Movilitas pour assurer la conformité à la loi russe sur la sérialisation





Une offre de conformité complète assure l'état de préparation de la mise en production et le premier lot de fabrication conforme de Bionorica avant la date limite officielle

COLUMBIA, Maryland, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Movilitas, un leader technologique qui offre la prochaine génération de solutions et de services de conseil à de multiples industries pour développer des écosystèmes de chaîne d'approvisionnement intelligents, a annoncé aujourd'hui que Bionorica, l'un des plus grands fabricants mondiaux de médicaments à base de plantes médicinales, a sélectionné les services techniques de Movilitas pour créer l'intégration directe de la solution Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (ATTP) SAP® de Bionorica au système MDLP de Russie en utilisant Movilitas.Cloud pour la surveillance et le compte-rendu légal de toutes les transactions.

Bionorica a sélectionné Movilitas car la société offre un ensemble de services et de solutions entièrement conformes pour gérer la conformité avec la loi russe sur la sérialisation. Les services intégrateurs de Movilitas ont permis de connecter directement l'ATTP SAP de Bionorica au système OMS de Russie pour permettre l'échange de codes crypto. La solution Movilitas.Cloud a également été intégrée car elle ne nécessitait aucune installation locale, aucune modification de la ligne de production, ni aucun changement de configuration de l'environnement SAP ATTP existant. Movilitas.Cloud est une solution SaaS (software as a service) GAMP 5 qui rationalise la conformité en validant la communication entre SAP ATTP et le système MDLP russe pour le traitement et la rétention des messages. Movilitas.Cloud fournit des connexions étrangères et nationales conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, ce qui rassure Bionorica à l'approche de la prochaine loi russe sur la sérialisation.

« La solution Movilitas.Cloud a été conçue pour répondre spécifiquement à ces types de défis en supprimant les obstacles à la conformité dans des délais règlementaires serrés. Nous sommes ravis que Bionorica ait pu tirer parti de notre conception clé en main pour assurer la conformité avant la date limite du 1er janvier 2020 », a déclaré Marc Blekkink, directeur mondial du développement commercial chez Movilitas.Cloud.

Pour en savoir plus sur la solution MDLP russe Movilitas.Cloud, rendez-vous sur : https://www.movilitas.com/expertise/movilitascloud/russian-track-and-trace-compliance

À propos de Bionorica

Bionorica, une société située à Neumarkt en Bavière, est l'un des plus grands fabricants de médicaments à base de plantes médicinales issus de la recherche scientifique. Les médecins, pharmaciens et patients de plus de 40 pays font confiance aux produits de Bionorica. En 2018, le Bionorica Group a réalisé un chiffre d'affaires de 337,9 millions d'euros. En se fondant sur la stratégie « Phytoneering », Bionorica décode le potentiel extensif des principes actifs des plantes (phytos) en utilisant une recherche et une technologie (ingénierie) de pointe. Le résultat : des médicaments extrêmement efficaces et peu d'effets indésirables. Les priorités de Bionorica en matière de recherche et de développement couvrent le traitement des symptômes des voies respiratoires, des voies urinaires, la santé des femmes et le système immunitaire.

À propos de Movilitas

Movilitas est un leader technologique qui fournit la prochaine génération de solutions et de services de conseil à de multiples industries pour développer des écosystèmes de chaîne d'approvisionnement intelligents. Nous sommes reconnus comme un partenaire SAP de confiance pour la transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique. Nous aidons les entreprises à réaliser de nouvelles opportunités de croissance, à s'adapter à l'économie à la demande d'aujourd'hui et à assurer la conformité. Grâce à des services, des extensions ou des accélérateurs tels que Movilitas.Cloud pour solutions SAP, nos clients déverrouillent les données pour atteindre une plus grande efficacité et obtenir de nouvelles sources de revenus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur movilitas.com , ou LinkedIn , Twitter ou Xing .

Demandes de renseignements des médias

Amy Platt

Téléphone: +1 571 299 8087

E-mail: amy.platt@movilitas.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1011119/Movilitas_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 07:04 et diffusé par :