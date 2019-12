Hydro-Québec construira des centrales solaires à La Prairie et à Varennes en 2020

La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par Joseph Zayed qui est accompagné par les commissaires Marie?Hélène Gauthier et Pierre Magnan, amorce la première partie de l'audience publique portant sur...

Au printemps 2020, Hydro-Québec amorcera la construction de centrales solaires à La Prairie et à Varennes. La mise en service de ces centrales se fera à l'automne 2020. Ce projet d'étude nous permettra de déterminer si l'énergie solaire est bien...