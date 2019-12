/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le logement, clef pour une intégration réussie des nouveaux arrivants/





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) convie les médias au lancement du projet « Le logement, clef pour une intégration réussie », le mercredi 4 décembre à compter de 15 h 30 au 7595, boul. St-Laurent à Montréal.

Financé par la Ville de Montréal - Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI), le projet vise à favoriser une meilleure intégration des nouveaux arrivants dans les différentes tenures du logement social (coops, OBNL et HLM). Le Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) collabore à la démarche.

Le lancement sera l'occasion de présenter les objectifs du projet et la stratégie pour les atteindre. Outre des représentant(e)s de la FECHIMM et du CSAI, Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation ainsi que du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Magda Popeanu, responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal, y prendront la parole.

Date : Mercredi 4 décembre 2019

Heure : 15 h 30

Lieu : 7595, boul. St-Laurent à Montréal

https://fechimm.coop/integration-reussie

SOURCE Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :