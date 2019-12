MADD Canada et Alcool NB Liquor s'allient pour diffuser un puissant programme de prévention de la conduite avec les capacités affaiblies auprès des élèves du NB





OAKVILLE, Ontario, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et son commanditaire provincial Alcool NB Liquor se sont alliés pour diffuser un puissant message sur l'importance de la conduite sobre et sécuritaire aux élèves néobrunswickois du premier et du deuxième cycle du secondaire.



Précipice (Over the Edge), l'édition 2019-2020 du Programme scolaire de MADD Canada, sera présenté aux jeunes de la 7e à la 12e année afin de les sensibiliser aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et aux moyens de la prévenir.

Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et la présence d'alcool, de drogue ou d'une combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des cas. MADD Canada produit chaque année un nouveau Programme scolaire pour sensibiliser les jeunes de la 7e à la 12e année aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies; la production en français est renouvelée à tous les deux ans.

«?Notre Programme scolaire présente des mises en scène dans lesquelles les jeunes sont confrontés à des décisions concernant l'alcool et la drogue dans le contexte de la conduite d'un véhicule. Dans un premier temps, ces présentations illustrent comment une seule décision peut mener à la tragédie et, dans un deuxième temps, elles alimentent la réflexion des jeunes sur les autres choix que les protagonistes auraient pu faire, a expliqué Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Nous voulons leur donner les informations et la confiance dont ils ont besoin pour faire des choix responsables pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs pairs.?»

En sa qualité de commanditaire provincial, ANBL soutient la production et la diffusion des versions françaises et anglaises du programme. MADD Canada a organisé une présentation à l'école Devon Middle School de Fredericton pour marquer le début de la tournée provinciale du programme.

«?ANBL est fière de soutenir la diffusion de ce message crucial sur la conduite sobre auprès des élèves de 56 écoles de la province, a souligné Patrick Parent, président et directeur général d'Alcool NB Liquor. Nous sommes un partenaire de longue date de MADD Canada et nous continuerons de travailler avec cet organisme pour sensibiliser les jeunes aux risques et aux conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies. Nous ne cesserons de poursuivre notre mission d'aider les jeunes à prendre des habitudes de conduite sobre et sécuritaire pour leur propre bien, aujourd'hui et dans le futur.?»

Over the Edge (Précipice) raconte l'histoire de Florence, une jeune fille de 17 ans, qui revient vivre avec son père tandis que sa mère voyage pour son travail. Lors d'une célébration organisée pour fêter son retour, elle retrouve ses deux meilleurs amis, Kat et Adam, et rencontre Steve, l'ami de Kat. Le groupe d'amis rattrape le temps perdu tout en consommant de l'alcool et du cannabis. Les choses dégénèrent rapidement lorsque Kat dévoile un secret. Florence et Adam partent sans perdre de temps. Sachant qu'elle ne devrait pas conduire, Florence appelle son père pour lui demander de venir la chercher. Le lendemain matin, Florence et son père décident d'aller à la pêche. En route vers le lac, Florence reçoit un texto de Kat qui lui dit que Steve conduit avec les capacités affaiblies. Florence et son père acceptent d'aller chercher Kat à une ferme du coin et Florence appelle la police pour dénoncer Steve. Tout à coup, une collision survient et change toutes leurs vies à jamais.

La présentation se conclut par les témoignages de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies qui ont accepté de parler du décès ou des blessures graves et permanentes de leurs êtres chers dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. L'édition en anglais du programme présente les témoignages suivants :



Cassius Richards

Cassius a été tué lorsqu'un conducteur dont l'alcoolémie était plus de deux fois la limite légale a brûlé un feu rouge à toute vitesse et heurté sa voiture. Le conducteur aux capacités affaiblies a été reconnu coupable et condamné à quatre ans d'incarcération. Le grand vide laissé dans le coeur de la famille de Cassius ne pourra toutefois jamais être comblé.

Doug et Emily Stewart

La veille de la fête des Pères, Doug et sa fille Emily rentraient à la maison sur une route à deux voies lorsqu'un conducteur aux capacités affaiblies par le cannabis a fait une embardée et heurté leur voiture de plein fouet. Doug a été tué sur le coup. Emily a subi des fractures et une blessure grave au cerveau ? elle avait très peu de chances de survie. Toutefois, elle a survécu avec courage et persévérance et, bien qu'elle ait fait des progrès considérables, elle ne se remettra jamais complètement de ses blessures.

Stanley Thomson

Un soir, un groupe d'ados qui venait de quitter une fête de fin d'études secondaires est arrivé à un restaurant dans quatre voitures pour prendre une bouchée avant de rentrer à la maison. Lorsqu'ils ont eu fini de manger, ils sont repartis en voiture. L'un des conducteurs avait les capacités affaiblies par le cannabis. Le conducteur gelé a décidé de commencer à jouer à «?saute-mouton?» sur la route. Concentré sur ce jeu très dangereux, l'un des conducteurs a quitté sa voie devant un camion qui se dirigeait en sens inverse, déclenchant immédiatement une horrible chaîne de collisions. Cinq des jeunes hommes, y compris Stanley, ont péri dans la collision, et onze jeunes ont subi des blessures graves ou permanentes.

Les sondages confirment que les activités éducatives de MADD Canada trouvent écho chez les jeunes. Voici un survol des résultats du sondage sur «?Le pacte?», l'édition 2017-2018 du Programme scolaire : 66 % des élèves étaient d'accord pour dire que le programme était un moyen efficace de véhiculer le message de la conduite sobre?; 74 % ont indiqué que le programme les a incités à vouloir prendre de bonnes décisions pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies?; 73 % ont indiqué qu'ils avaient déjà parlé de la conduite avec capacités affaiblies avec leurs amis et leur famille ou qu'ils avaient l'intention de le faire?et 97 % se sont dits en faveur du retour d'un programme semblable l'année suivante.

Pour voir un extrait du nouveau programme, consultez la section Programmes scolaires du site Web de MADD Canada à cette adresse : https://madd.ca/pages/programmes/services-jeunesse/programmes-scolaires/?lang=fr

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565, dregan@madd.ca

