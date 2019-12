Seedland Group concrétise le rêve de la conduite autonome





Les géants de l'immobilier présentent des véhicules autonomes respectueux de l'environnement

GUANGZHOU, Chine, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Les géants de l'immobilier, le Seedland Group, établissent de nouveaux standards en matière de commodité, de sécurité et de respect du monde avec l'introduction d'une flotte de véhicules autonomes Hachi Auto, la première du genre en Chine.

Le réseau de transport collaboratif intelligent de Seedland incorpore désormais les véhicules respectueux de l'environnement Hachi Auto qui permettent aux résidents et aux visiteurs de se déplacer facilement et en toute sécurité dans leurs propriétés. Lauréats d'un prestigieux iF DESIGN AWARD, ces véhicules Hachi Auto sont équipés de quatre sièges confortables et de larges vitres à travers lesquelles les passagers peuvent profiter du monde qui les entoure, à leur gré.

Alors que la Chine continue d'adopter les avantages d'une technologie de pointe à la demande, Hachi Auto offre la commodité, le confort et la sécurité qui permettent aux passagers de se déplacer sans souci d'un « point A » à un « point B ».

Les systèmes de Hachi Auto ont été testés sur route dans toutes les conditions, afin de recueillir et stocker des données pour que tous les types de situations ? et de conditions météorologiques ? puissent être pris en compte. Ces merveilles technologiques comprennent des fonctions de commande et de réservation à écran tactile ainsi qu'une connexion au système Smart Life qui bat au coeur de chaque communauté Seedland. Grâce à ces caractéristiques, les véhicules Hachi Auto peuvent être utilisés par des personnes de tout âge et dans n'importe quelle situation.

Les systèmes de conduite Hachi Auto utilisent la technologie LiDAR et la technologie de vision, guidés par un algorithme de fusion à capteurs multiples. Cela signifie que les véhicules peuvent être positionnés avec précision et qu'ils peuvent éviter les objets sur leur trajectoire sans intervention humaine. Les résidents peuvent vivre une expérience de transport sûre et fiable et se détendre tout en étant desservis par le premier réseau de transport collectif intelligent en Chine. La fonction de détection d'obstacles en 3D assure une collaboration efficace entre les personnes, les véhicules, les routes et l'environnement. Une caméra de surveillance, une porte électrique intelligente et un système de contrôle centralisé s'associent pour calculer à l'avance le trajet de passage afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle des véhicules. De plus, une association de capteurs LiDAR et de caméras assure une précision du système de positionnement Hachi Auto allant jusqu'à deux centimètres. Cela signifie que ces véhicules peuvent « détecter » les objets aussi bien stationnaires que ceux en mouvement, s'arrêter et les éviter quand cela est nécessaire. Ils peuvent également effectuer des arrêts d'urgence, tandis que l'empattement court des véhicules et les technologies de marche arrière innovantes permettent aux véhicules Hachi Auto de manoeuvrer eux-mêmes en fonction des besoins.

Les véhicules Hachi Auto desserviront les résidents et les visiteurs des propriétés Seedland à travers le pays, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise dans l'innovation et la recherche de moyens de relier les gens à la technologie de pointe la plus récente.

