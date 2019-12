Plan d'action en matière d'allègement réglementaire - Le RQRA applaudit la démarche du gouvernement du Québec





MONTRÉAL, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) accueille avec enthousiasme le lancement d'une démarche de consultation qui mènera à l'élaboration du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025.



« On ne peut que se réjouir d'être ainsi invités à participer à un tel processus de consultation directe au nom de nos membres, a indiqué d'entrée de jeu M. Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Un grand nombre d'entre eux, surtout parmi les résidences pour aînés de petite taille, ont signifié à plusieurs reprises qu'ils sont submergés par la paperasse. »

Les résidences pour aînés doivent en effet s'astreindre à remplir régulièrement une grande quantité de documents et de formulaires pour satisfaire aux nombreuses normes relevant du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés. Le processus menant à l'installation d'un système de gicleurs automatiques en est un exemple probant. « Il est certain qu'un allègement réglementaire sera très significatif pour nos membres et qu'il leur permettra de consacrer plus de temps au bien-être des aînés », a conclu Yves Desjardins, remerciant au passage le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pour cette ouverture et lui offrant la pleine collaboration du RQRA pour la réalisation du plan d'action.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 760 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 93 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

Source

Marie-Claude Dion

Responsable des communications

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)

Tél. : 514 526-3777, poste 240

Cell. : 514 402-2877

mcdion@rqra.qc.ca

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 06:35 et diffusé par :