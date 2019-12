Huawei et PCL développent Cloud Brain II, et s'engagent dans un nouveau chapitre pour les clusters d'intelligence artificielle à l'échelle 1000 PFLOPS





PCL choisit le cluster d'intelligence artificielle Atlas 900 de Huawei, se préparant à stimuler l'industrie informatique Kunpeng

SHENZHEN, Chine, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre 2019, Huawei et Peng Cheng Laboratory (PCL) ont lancé conjointement la phase 1 de Cloud Brain II de Peng Cheng, lançant officiellement la voie vers les clusters d'intelligence artificielle à l'échelle 1000 petaFLOPS (PFLOPS). Ceci marque une nouvelle étape dans le domaine de la recherche scientifique pour l'industrie informatique Kunpeng. Le cluster d'intelligence artificielle Atlas 900 de Huawei, alimenté par les processeurs Kunpeng et Ascend de Huawei, se trouve à la base de Cloud Brain II. Atlas 900 injecte une puissance de calcul robuste dans Cloud Brain II, soutenant la recherche fondamentale et l'exploration dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme la vision artificielle, le langage naturel, la conduite autonome, le transport intelligent et les soins de santé intelligents. La puissance de calcul de Cloud Brain de Peng Cheng est actuellement de 100 PFLOPS, et devrait passer à 1000 PFLOPS et plus l'année prochaine.

«?En septembre dernier, Huawei s'est lancé dans la stratégie de calcul informatique à deux moteurs Kunpeng + Ascend. Inspirés par cette stratégie, nous nous engageons à fournir la puissance de calcul ultime au monde entier. Nous avons également lancé Atlas 900, le cluster d'entraînement d'intelligence artificielle la plus rapide au monde?», a déclaré Hou Jinlong, le directeur général adjoint de Huawei, et président des produits et services Cloud & AI de Huawei.

«?Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir Atlas 900 sélectionné pour le projet Cloud Brain II de Peng Cheng. Il pose les fondements de Cloud Brain II, une plateforme de recherche à la pointe du secteur dans le domaine de l'intelligence artificielle. PCL a réuni de nombreux universitaires et chercheurs de talent en intelligence artificielle. Huawei se joindra à PCL pour mener des recherches scientifiques de pointe pour un monde intelligent?», a ajouté M. Hou.

M. Hou a également déclaré : «?En ce moment, nous sommes en train de développer la phase 1 de Cloud Brain II. Je crois que, grâce à nos efforts conjoints, cela ouvrira la voie à un Cloud Brain II à l'échelle 1000 PFLOPS dans un avenir proche. Nous sommes convaincus qu'elle deviendra une plateforme de recherche de pointe en matière d'intelligence artificielle au niveau mondial.?»

Michael Ma, président du département Activités de calcul intelligent de Huawei, a déclaré : «?Huawei développe la plateforme informatique d'intelligence artificielle Atlas en s'appuyant sur les processeurs Ascend, fournissant une large gamme de modules, de cartes, de stations en périphérie de réseau, de serveurs d'intelligence artificielle et de clusters. Notre infrastructure d'intelligence artificielle pour tous les scénarios couvre le cloud, la périphérie de réseau, le dispositif, prenant en charge l'inférence sur le pipeline complet et l'entraînement en vue de l'apprentissage profond.?»

«?Notre produit Atlas phare, Atlas 900, est considéré comme le summum du calcul d'intelligence artificielle dans le monde. La combinaison d'Atlas 900 et de Cloud Brain II ouvrira un nouveau chapitre pour les clusters d'intelligence artificielle à l'échelle 1000 PFLOPS, et débloquera une superbe puissance de calcul pour stimuler une transformation intelligente plus rapide dans tous les secteurs?», a déclaré M. Ma.

Cloud Brain de Peng Cheng est une installation technologique clé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une plateforme de recherche fondamentale pour explorer la frontière de la technologie de l'intelligence artificielle. Elle peut se prévaloir actuellement d'une puissance de calcul d'intelligence artificielle de 100 PFLOPS et devrait atteindre 1000 PFLOPS l'année prochaine dans le cadre du projet Cloud Brain II.

Cloud Brain II est développé conjointement par PCL et Huawei. S'exécutant sur les processeurs Kunpeng et Ascend de Huawei, le cluster d'intelligence artificielle Atlas 900 offre une puissance de calcul supérieure. PCL développe des technologies Cloud Brain à 1000 PFLOPS.

Le cluster d'intelligence artificielle Atlas 900 a hérité du savoir-faire technologique de Huawei depuis plus d'une décennie. Composé de milliers de processeurs Ascend 910 dédiés à l'intelligence artificielle, Atlas 900 achève l'entraînement d'un modèle de classification d'images ResNet en 59,8 s, soit 10 secondes de moins que le précédent record du monde avec la même précision. La puissante capacité de calcul de l'Atlas 900 fait la différence en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique, comme l'exploration astronomique, les prévisions météorologiques, la conduite autonome et l'exploration pétrolière. Faits marquants de l'Atlas 900 :

Une puissante capacité de calcul : combinant des milliers de processeurs Ascend 910 dédiés à l'intelligence artificielle, Atlas 900 fournit de 256 à 1024 PFLOPS à une précision moyenne (FP16), ce qui équivaut à la puissance de calcul de 500 000 PC. La conception du système sur puce intègre le calcul d'intelligence artificielle, l'informatique générale et les fonctionnalités d'E/S pour améliorer efficacement l'efficacité de l'entraînement.

Un réseau en cluster à haute vitesse : il prend en charge trois types d'interfaces réseau haut débit : Huawei Cache Coherence System (HCCS), PCIe 4.0 et RoCE 100G, réduisant drastiquement la latence de synchronisation du gradient de 10 % à 70 % pour améliorer l'efficacité de l'entraînement de modèles. Il s'appuie sur un algorithme de commutation intelligent iLossless innovant pour permettre l'apprentissage et l'entraînement en temps réel du trafic sur l'ensemble du réseau, obtenant une perte de paquets nulle et une latence de bout en bout de l'ordre de quelques microsecondes.

Une dissipation ultime de la chaleur : Atlas 900 utilise un système adiabatique contenu dans une armoire, ce qui permet d'obtenir un taux de refroidissement liquide supérieur à 95 % et un indicateur d'efficacité énergétique (PUE) du système inférieur à 1,1 (un PUE idéal est de 1,0).

Jusqu'à présent, en s'appuyant sur les processeurs Ascend 910 et 310 dédiés à l'intelligence artificielle, Huawei a lancé le cluster d'intelligence artificielle Atlas 900, le serveur d'intelligence artificielle Atlas 800, la station en périphérie de réseau d'intelligence artificielle Atlas 500, la carte accélératrice d'intelligence artificielle Atlas 300 et le module accélérateur d'intelligence artificielle Atlas 200. Le portefeuille holistique d'Atlas fournit une puissante capacité de calcul pour l'entraînement et l'inférence dans tous les scénarios à travers le cloud, la périphérie de réseau, le dispositif.

À l'avenir, Huawei continuera d'accroître ses investissements et l'innovation dans les infrastructures telles que les processeurs, les systèmes d'exploitation et les bases de données pour l'industrie informatique Kunpeng, et continuera de fournir le calcul d'intelligence artificielle pour Cloud Brain de Peng Cheng, permettant ainsi à la technologie d'intelligence artificielle de devenir plus rapidement une réalité pour un champ d'application plus large.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038767/Hou_Jinlong_and_Gao_Wen.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038766/Michael_Ma.jpg

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 06:23 et diffusé par :