AI Hardware Summit Europe organise à Munich, en Allemagne, les 10 et 11 mars 2020, l'événement consacré à l'écosystème de l'accélération matérielle de l'IA en Europe





Après trois événements couronnés de succès, dont deux à guichets fermés aux États-Unis, le AI Hardware Summit se tiendra à Munich, en Allemagne. John L. Hennessey, Président d'Alphabet, Lip-Bu Tan, PDG de Cadence Systems et Naveen Rao, CVP & DG de l'AIPG d'Intel, ont déjà prononcé de brillants discours au cours de la série AI Hardware Summit.

L'événement de mars débutera par un discours d'Olivier Temam, ingénieur matériel chez DeepMind, chargé de construire l'infrastructure matérielle de DeepMind pour l'intelligence générale artificielle, intitulé " Past Chip Childhood and System Teenage : Why We Need to Build a Mature Ecosystem " (Au-delà de la carte puce et des systèmes hésitants : Pourquoi nous devons construire un écosystème mature).

Compte tenu de la force de l'Europe en matière d'automatisation dans les secteurs de l'industrie, de la robotique et de la construction de véhicules autonomes, ce sommet se concentrera sur les systèmes d'inférence en informatique de pointe, connectant ces industries par des défis communs en architecture/ingénierie de système.

Entre 200 et 250 participants sont attendus, avec des sujets centrés sur le déploiement de l'apprentissage machine en marge, l'optimisation de la pile entière de l'IA et la conception de systèmes autonomes.

Parmi les conférenciers clés, mentionnons :

- Olivier Temam ? Ingénieur matériel, DeepMind

- Cyra Richardson ? Directeur général, AI & Robotics Incubation, Microsoft

- Uri Weiser - Professeur émérite, Technion

- Michaela Blott - Ingénieure de renom, Xilinx

- Muralikrishna Sridhar - Responsable, Services d'IA pour véhicules autonomes, Continental Ag

- Geoff Tate - Co-fondateur et PDG, Flex Logix

- Luca Benini - Professeur de circuits et systèmes numériques, ETH Zurich

- Mike Henry - Co-fondateur et PDG, Mythic

- Matthew Mattina - Responsable du laboratoire de recherche en apprentissage machine - Arm's Machine Learning Research Lab, Arm

- Albert Cohen - Chercheur scientifique, Google

- Orr Danon - PDG, Hailo Technologies

- Eric Flamand - Co-fondateur et directeur de la technologie, GreenWaves Technologies

A l'instar d'autres événements organisés par Kisaco Research, tels que le AI Hardware Summit US, le sommet prévoit l'annonce de nouvelles solutions de systèmes d'IA, tant sur le plan matériel que logiciel.

Vous pouvez vous inscrire à l'événement à l'adresse suivante www.aihardwaresummiteu.com, et demandez des laissez-passer presse/médias en remplissant le formulaire ci-dessous.

