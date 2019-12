La Banque Royale du Canada déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019





Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2019, respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre rapport annuel 2019 (qui comprend nos états financiers consolidés annuels et le rapport de gestion connexe), notre notice annuelle 2019 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs .

Bénéfice net de 2019

12,9 milliards de

dollars

Bénéfice record Bénéfice dilué par action

de 2019

8,75 $

Solide croissance de 5 %

d'un exercice à l'autre RCP(1) de 2019

16,8 %

Déploiement équilibré

des capitaux Ratio CET1

12,1 %

Niveaux élevés de fonds

propres

TORONTO, le 4 déc. 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net record de 12 871 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2019, en hausse de 440 millions, ou 4 %, par rapport à l'exercice précédent, et une croissance du bénéfice dilué par action de 5 %. Les résultats reflètent la forte progression du bénéfice des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Gestion de patrimoine puisque nous avons continué de tirer parti de notre vaste envergure et de notre gamme unique de produits et services pour générer des volumes élevés auprès de notre clientèle. Les excellents résultats du secteur Assurances ont découlé principalement de l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le recul du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie, ce qui a résulté essentiellement de la baisse des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités ainsi que des indemnités de départ et coûts connexes associés à son repositionnement, ainsi que par la contraction du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux à cause de conditions de marché difficiles. Nos résultats rendent également compte d'une augmentation attribuable à l'incidence du change. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est situé à 31 points de base (p.b.), ayant augmenté de 8 p.b. sur un an, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a atteint 27 p.b.

Notre position de capital est demeurée solide, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1) de 12,1 %, en hausse de 60 p.b. par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, nous avons, à deux reprises en 2019, majoré notre dividende trimestriel, pour une hausse annuelle du dividende de 8 %. Dans ce même exercice, nous avons racheté 10,3 millions d'actions, pour un coût de 1 milliard de dollars.

« Malgré les défis qu'a posés le contexte macroéconomique, nous avons obtenu de très bons résultats en 2019 et maintenu un excellent rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, ce qui témoigne de la solidité de notre modèle d'affaires diversifié et de notre volonté de mettre à contribution tous nos employés pour bâtir l'avenir de notre banque. Nous avons grandement investi dans notre personnel, la technologie et notre marque mondiale, laquelle est gage de confiance, afin d'offrir dans tous nos secteurs d'activité des conseils et des services qui se démarquent, ce qui, à notre avis, nous permettra de continuer à offrir une valeur durable à long terme à nos clients, aux collectivités et à nos actionnaires. »



- Dave McKay, président et chef de la direction de RBC

____________________________________________ (1) Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (RCP). Cette mesure n'a pas de définition normalisée en vertu des PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR à la page 11 du présent communiqué portant sur les résultats.

Rendement des secteurs d'exploitation dans l'exercice 2019

Croissance de 6 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ce qui a découlé surtout d'une croissance moyenne des volumes de 7 % (croissance moyenne des prêts des Services bancaires canadiens : 6 % pour les prêts hypothécaires résidentiels et 11 % pour les prêts aux entreprises; croissance moyenne des dépôts : 9 % pour les dépôts des entreprises et des particuliers) ainsi que de l'élargissement des écarts, la majoration des taux d'intérêt ayant plus qu'annulé l'incidence des pressions concurrentielles sur les prix. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 4 p.b., ce qui rend surtout compte de la hausse des dotations liées aux prêts douteux du secteur Services bancaires canadiens. Nous avons généré un levier d'exploitation positif, de 2,4 %, tout en continuant d'investir dans nos activités afin de créer encore plus de valeur pour les quelque 14 millions de clients du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et d'établir de nouvelles relations clients. La hausse des coûts liés au personnel a résulté notamment de l'ajout de directeurs de comptes commerciaux et de conseillers en placement afin d'offrir à notre clientèle davantage de conseils et de mieux l'informer. Nous avons également continué d'investir dans la technologie, notamment dans des solutions numériques destinées à nos clients, et ce, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises.





ce qui a découlé surtout d'une croissance moyenne des volumes de 7 % (croissance moyenne des prêts des Services bancaires canadiens : 6 % pour les prêts hypothécaires résidentiels et 11 % pour les prêts aux entreprises; croissance moyenne des dépôts : 9 % pour les dépôts des entreprises et des particuliers) ainsi que de l'élargissement des écarts, la majoration des taux d'intérêt ayant plus qu'annulé l'incidence des pressions concurrentielles sur les prix. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 4 p.b., ce qui rend surtout compte de la hausse des dotations liées aux prêts douteux du secteur Services bancaires canadiens. Nous avons généré un levier d'exploitation positif, de 2,4 %, tout en continuant d'investir dans nos activités afin de créer encore plus de valeur pour les quelque 14 millions de clients du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et d'établir de nouvelles relations clients. La hausse des coûts liés au personnel a résulté notamment de l'ajout de directeurs de comptes commerciaux et de conseillers en placement afin d'offrir à notre clientèle davantage de conseils et de mieux l'informer. Nous avons également continué d'investir dans la technologie, notamment dans des solutions numériques destinées à nos clients, et ce, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Croissance de 13 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine, essentiellement attribuable à la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, progression qui rend compte de l'appréciation des marchés et des ventes nettes puisque nous avons su tirer parti de notre envergure, de nos talents et de notre infrastructure, ainsi qu'à la hausse du revenu net d'intérêt; laquelle reflète la croissance de la moyenne des volumes de City National Bank, celle-ci ayant encore augmenté ses équipes et le nombre de bureaux dans des villes clés, telles que New York et Washington . Le bénéfice net tient également compte d'un profit tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée (134 millions de dollars après impôt). Ces facteurs ont été atténués par la hausse des coûts pour soutenir l'expansion des activités, une progression de la rémunération variable proportionnelle à la croissance des revenus et l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit.





essentiellement attribuable à la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, progression qui rend compte de l'appréciation des marchés et des ventes nettes puisque nous avons su tirer parti de notre envergure, de nos talents et de notre infrastructure, ainsi qu'à la hausse du revenu net d'intérêt; laquelle reflète la croissance de la moyenne des volumes de City National Bank, celle-ci ayant encore augmenté ses équipes et le nombre de bureaux dans des villes clés, telles que et . Le bénéfice net tient également compte d'un profit tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée (134 millions de dollars après impôt). Ces facteurs ont été atténués par la hausse des coûts pour soutenir l'expansion des activités, une progression de la rémunération variable proportionnelle à la croissance des revenus et l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Croissance de 4 % du bénéfice du secteur Assurances découlant principalement de l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des coûts des sinistres.





découlant principalement de l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des coûts des sinistres. Réduction de 36 % du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie, en raison surtout de la diminution des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités qu'ont causé les taux d'intérêt à court terme et la réduction des profits tirés de la vente de certains titres, ainsi que des indemnités de départ et coûts connexes (83 millions de dollars après impôt) associés au repositionnement du secteur. La baisse des revenus tirés de nos services d'administration d'actifs, baisse reflétant principalement les tendances lourdes observées dans le secteur bancaire, a également contribué à la réduction précitée.





en raison surtout de la diminution des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités qu'ont causé les taux d'intérêt à court terme et la réduction des profits tirés de la vente de certains titres, ainsi que des indemnités de départ et coûts connexes (83 millions de dollars après impôt) associés au repositionnement du secteur. La baisse des revenus tirés de nos services d'administration d'actifs, baisse reflétant principalement les tendances lourdes observées dans le secteur bancaire, a également contribué à la réduction précitée. Repli de 4 % du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux, les revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement ayant été affaiblis par des conditions de marché difficiles, lesquelles ont ralenti les activités de banque d'investissement à l'échelle du secteur bancaire. La hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit ainsi que l'accroissement des coûts liés à la technologie et coûts connexes ont également fait reculer le bénéfice. Ces facteurs ont été annulés par une baisse du taux d'imposition effectif, laquelle reflète principalement des changements dans la composition du bénéfice, ainsi que par la hausse des revenus du secteur Marchés mondiaux et l'incidence du change. Malgré des conditions de marché difficiles, RBC Marchés des Capitaux® demeure l'une des plus grandes banques d'investissement au monde. Nous avons réussi à décrocher de nouveaux mandats ainsi que des mandats encore plus prestigieux, ce qui nous a permis de nous hisser au dixième rang du palmarès des entreprises offrant des services-conseils en fusion et acquisition dans le cadre de transactions annoncées aux États-Unis, ce qui constitue notre meilleure position à ce jour.

Rendement du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice s'est établi à 3 206 millions de dollars, en baisse de 44 millions, ou 1 %, par rapport au trimestre correspondant de 2018, en raison de la diminution des résultats des secteurs Services aux investisseurs et de trésorerie, Marchés des Capitaux, Assurances et Services de soutien généraux. Ce facteur a été annulé en partie par les bénéfices élevés des secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Le bénéfice s'est replié de 57 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui a découlé de la baisse du bénéfice des secteurs Services aux investisseurs et de trésorerie, Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Services de soutien généraux, baisse atténuée par la montée du bénéfice des secteurs Gestion de patrimoine et Assurances.











T4 2019

par rapport au

T4 2018 ? Bénéfice net de 3 206 millions de dollars ? 1 % ? Bénéfice dilué par action de 2,18 $ ? 1 % ? RCP(1) de 16,2 % ? 140 p.b. ? Ratio CET1 de 12,1 % ? 60 p.b. T4 2019

par rapport au

T3 2019 ? Bénéfice net de 3 206 millions de dollars ? 2 % ? Bénéfice dilué par action de 2,18 $ ? 2 % ? RCP(1) de 16,2 % ? 50 p.b. ? Ratio CET1 de 12,1 % ? 20 p.b.

____________________________________________ (1) Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (RCP). Cette mesure n'a pas de définition normalisée en vertu des PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR à la page 11 du présent communiqué portant sur les résultats.

Rendement des secteurs d'exploitation au quatrième trimestre de 2019

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Le bénéfice net s'est chiffré à 1 618 millions de dollars, affichant une hausse de 80 millions, ou 5 %, par rapport à un an plus tôt, en raison surtout d'une croissance moyenne des volumes de 6 % dans le cas des prêts et de 10 % dans celui des dépôts du secteur Services bancaires canadiens, celui-ci ayant bénéficié de la vigueur du marché du logement, de l'élargissement de notre personnel de vente ayant un contact direct avec les clients ainsi que de taux d'intérêt favorables. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accru de 70 millions de dollars, ou 22 %. Quant au ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux, il s'est alourdi de 4 p.b. à cause surtout de la hausse des dotations liées aux prêts douteux des portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est comprimé de 46 millions de dollars, ou 3 %. L'accroissement du revenu net d'intérêt qu'a permis une croissance moyenne des volumes de 2 %, ce qui a été contrebalancé en partie par le rétrécissement des écarts, a été plus qu'annulé par une dotation à la provision pour pertes de crédit plus élevée et par le calendrier de versement des honoraires.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net s'est établi à 729 millions de dollars, en hausse de 176 millions, ou 32 %, par rapport à un an plus tôt, ce qui provient surtout d'un profit tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée (134 millions après impôt) ainsi que de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, croissance qui rend compte de l'appréciation des marchés et des ventes nettes, lesquelles nous ont placés en tête du secteur au Canada.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 90 millions de dollars, ou 14 %, en raison essentiellement d'un profit tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée et de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, ce qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par le repli du revenu net d'intérêt qu'a causé le rétrécissement des écarts (surtout chez City National Bank), par l'augmentation des coûts pour soutenir l'expansion des activités et par une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la croissance des revenus.

Assurances

Le bénéfice net de 282 millions de dollars a fléchi de 36 millions, ou 11 %, par rapport à il y a un an, ce qui reflète principalement des renégociations de contrats de réassurance moins fructueuses et des révisions à la baisse des actualisations des hypothèses actuarielles annuelles. L'augmentation des coûts des sinistres et la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements ont également contribué au recul du bénéfice net. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité.

En regard du trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 78 millions de dollars, ou 38 %, ce qui reflète surtout l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité et des renégociations de contrats de réassurance fructueuses dans le trimestre à l'étude, ce qui a été neutralisé en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.

Services aux investisseurs et de trésorerie

Le bénéfice net de 45 millions de dollars s'est comprimé de 110 millions, ou 71 %, sur un an à cause principalement des indemnités de départ et coûts connexes associés au repositionnement du secteur (83 millions après impôt) ainsi que du recul des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités qu'ont causé les taux à court terme. La baisse des revenus tirés des services d'administration d'actifs, baisse causée par le ralentissement des activités des clients, et le rétrécissement des marges sur les dépôts ont également fait reculer le bénéfice net.

En regard du trimestre précédent, le bénéfice net a fléchi de 73 millions de dollars, ou 62 %, ce qui est avant tout imputable aux indemnités de départ et coûts connexes associés au repositionnement du secteur.

Marchés des Capitaux



Le bénéfice net de 584 millions de dollars s'est replié de 82 millions, ou 12 %, en regard d'un an plus tôt, en raison surtout de la baisse des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement, ce qui est imputable en partie à la diminution des honoraires des services de banque d'investissement à l'échelle mondiale, et de la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Ces facteurs ont été atténués par une réduction du taux d'imposition effectif qui reflète principalement des changements dans la composition du bénéfice. Les revenus du secteur Marchés mondiaux se sont renforcés malgré la plus grande incertitude régnant sur les marchés.

En regard du trimestre précédent, le bénéfice net a fléchi de 69 millions de dollars, ou 11 %, du fait surtout de la baisse des revenus tirés des activités de fusion et acquisition, et ce, surtout aux États-Unis, du ralentissement des activités d'origination de titres de participation principalement aux États-Unis et en Europe, ainsi que de la hausse des coûts associée à des changements dans le calendrier de versement de la rémunération différée. Le ralentissement des activités de négociation de titres à revenu fixe, surtout aux États-Unis, et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également contribué au fléchissement précité. Ces facteurs ont été atténués par une réduction du taux d'imposition effectif, par la montée des revenus tirés des activités de négociation du change, surtout en Europe, par l'intensification des activités d'origination de titres de créance, principalement aux États-Unis, ainsi que par des activités plus soutenues pour ce qui est des services bancaires aux municipalités.

Services de soutien généraux

La perte nette s'est établie à 52 millions de dollars pour le trimestre à l'étude, ce qui rend surtout compte de l'incidence d'un ajustement comptable défavorable. Au trimestre précédent, la perte nette avait été de 15 millions de dollars, ce qui avait résulté surtout du montant net des ajustements fiscaux défavorables, compensé en grande partie par les activités de gestion actif-passif. L'exercice précédent, un bénéfice net de 20 millions de dollars avait été dégagé, reflétant principalement le montant net des ajustements fiscaux favorables.

Services de soutien généraux

Fonds propres - Au 31 octobre 2019, le ratio CET1 aux termes de Bâle III s'élevait à 12,1 %, en hausse de 20 p.b. par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation reflète essentiellement les capitaux autogénérés, ce qui a été contrebalancé en partie par un accroissement de l'actif pondéré en fonction des risques par suite de l'expansion continue des activités, ainsi que par les rachats d'actions. Nous avons encore offert à nos actionnaires un rendement de capital élevé, leur remettant 2 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui inclut des rachats d'un montant net de 474 millions de dollars.

Qualité du crédit - Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffré à 499 millions de dollars. La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts a atteint 505 millions de dollars, accusant une hausse de 172 millions, ou 52 %, par rapport à il y a un an, en raison principalement de l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Marchés des Capitaux et Gestion de patrimoine, les pertes de crédit étant revenues à un niveau plus habituel vers la fin de 2019. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 32 p.b., pour une augmentation de 9 p.b., et le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a été de 27 p.b.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises s'est accru de 70 millions de dollars, ou 22 %, sur un an. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 4 p.b., ce qui rend surtout compte de la hausse des dotations constatées à l'égard des prêts douteux des portefeuilles de prêts aux entreprises et de prêts de détail du secteur Services bancaires canadiens.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit du secteur Gestion de patrimoine a augmenté de 30 millions de dollars en regard d'un an plus tôt. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est accru de 17 p.b., et ce, principalement à cause de la hausse des dotations constatées à l'égard des prêts douteux du secteur Gestion de patrimoine - États?Unis (y compris City National), soit surtout dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit du secteur Marchés des Capitaux a grimpé de 46 millions de dollars sur un an. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 17 p.b. à cause surtout du montant plus élevé des dotations constatées à l'égard des prêts douteux dans les secteurs des produits industriels et du pétrole et du gaz.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est accru de 76 millions de dollars, ou 18 %, à cause principalement de l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est accru de 5 p.b. et le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 2 p.b. comparativement au trimestre précédent.

En regard du trimestre précédent, la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a augmenté de 48 millions de dollars, ce qui reflète la hausse des dotations liées aux prêts productifs essentiellement dans le secteur Services bancaires canadiens, laquelledécoule surtout de changements défavorables de la composition du portefeuille, ce qui a été neutralisé en partie par l'évolution favorable des facteurs macroéconomiques et par l'actualisation des modèles. L'augmentation des dotations liées aux prêts douteux du secteur Services bancaires canadiens, atténuée par le recul des dotations liées aux prêts douteux du secteur Services bancaires dans les Antilles, a également contribué à l'augmentation.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts du secteur Marchés des Capitaux a crû de 22 millions de dollars par rapport au trimestre précédent du fait surtout de l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs par suite de changements défavorables de la composition du portefeuille. La hausse des dotations liées aux prêts douteux a également contribué à l'augmentation.

Banque relationnelle à l'ère numérique

Le nombre d'utilisateurs de services mobiles actifs sur 90 jours s'est accru de 16 % par rapport à il y a un an pour atteindre 4,5 millions, ce qui a généré une hausse de 20 % du nombre de sessions mobiles. L'adoption du numérique a progressé pour atteindre 52 %.

En septembre 2019, RBC a annoncé le lancement de la plateforme Avantages Perspectives RBCMC qui est destinée aux clients des services bancaires aux entreprises partout au Canada. Avantages Perspectives RBCMC est la première plateforme de ce type au pays. Les conseillers de RBC s'en serviront pour fournir aux clients de l'information pertinente concernant la performance de leur secteur, leur clientèle et leurs marchés. Avantages Perspectives RBCMC tire parti de l'expertise de la banque en gestion et développement de l'information pour aider les propriétaires et gestionnaires d'entreprise, et ce, en toute confidentialité, à transformer l'information en actions qui accroissent la fidélité et la productivité de leur clientèle et qui stimulent leur croissance.









Faits saillants financiers et autres















Aux et pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres 31 octobre

31 juillet

31 octobre



le 31 octobre

le 31 octobre

et les pourcentages) 2019

2019

2018



2019

2018

Total des revenus 11 370 $ 11 544 $ 10 669 $

46 002 $ 42 576 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 499

425

353



1 864

1 307

Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 654

1 046

494



4 085

2 676

Frais autres que d'intérêt 6 319

5 992

5 882



24 139

22 833

Bénéfice avant impôt 3 898

4 081

3 940



15 914

15 760

Bénéfice net 3 206 $ 3 263 $ 3 250 $

12 871 $ 12 431 $ Secteurs - bénéfice net





















Services bancaires aux particuliers et aux entreprises 1 618 $ 1 664 $ 1 538 $

6 402 $ 6 028 $ Gestion de patrimoine 729

639

553



2 550

2 265

Assurances 282

204

318



806

775

Services aux investisseurs et de trésorerie 45

118

155



475

741

Marchés des Capitaux 584

653

666



2 666

2 777

Services de soutien généraux (52)

(15)

20



(28)

(155)

Bénéfice net 3 206 $ 3 263 $ 3 250 $

12 871 $ 12 431 $ Sommaire de l'information





















Bénéfice par action - de base 2,19 $ 2,23 $ 2,21 $

8,78 $ 8,39 $ - dilué 2,18

2,22

2,20



8,75

8,36

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





















ordinaires(1), (2) 16,2 % 16,7 % 17,6 %

16,8 % 17,6 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(1) 76 600 $ 75 800 $ 71 700 $

75 000 $ 68 900 $ Marge nette d'intérêt (selon la moyenne des actifs productifs, montant net)(3) 1,60 % 1,61 % 1,65 %

1,61 % 1,64 % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage





















de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,32 % 0,27 % 0,23 %

0,31 % 0,23 % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs en





















pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,05 % 0,02 % 0,03 %

0,04 % 0,03 % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en





















pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,27 % 0,25 % 0,20 %

0,27 % 0,20 % Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et acceptations 0,46 % 0,47 % 0,37 %

0,46 % 0,37 % Ratio de liquidité à court terme(4) 127 % 122 % 123 %

127 % 123 % Ratios de fonds propres et ratio de levier





















Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires





















(CET1) 12,1 % 11,9 % 11,5 %

12,1 % 11,5 % Ratio de fonds propres de première catégorie 13,2 % 13,0 % 12,8 %

13,2 % 12,8 % Ratio du total des fonds propres 15,2 % 15,0 % 14,6 %

15,2 % 14,6 % Ratio de levier 4,3 % 4,4 % 4,4 %

4,3 % 4,4 % Principales données figurant au bilan et autres informations(5)





















Total de l'actif 1 428 935 $ 1 406 902 $ 1 334 734 $

1 428 935 $ 1 334 734 $ Titres, déduction faite de la correction de valeur applicable 249 004

240 661

222 866



249 004

222 866

Prêts, déduction faite de la correction de valeur pour pertes sur prêts 618 856

612 393

576 818



618 856

576 818

Actifs liés aux dérivés 101 560

98 774

94 039



101 560

94 039

Dépôts(3) 886 005

880 239

836 197



886 005

836 197

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 77 816

76 550

73 552



77 816

73 552

Actif pondéré en fonction des risques aux fins du calcul du total





















des fonds propres 512 856

510 664

496 459



512 856

496 459

Biens sous gestion 762 300

744 800

671 000



762 300

671 000

Biens administrés(6) 5 678 000

5 588 600

5 533 700



5 678 000

5 533 700

Information sur les actions ordinaires





















Actions en circulation (en milliers) - moyenne de base 1 432 685

1 434 276

1 440 207



1 434 779

1 443 894

- moyenne diluée 1 438 257

1 440 130

1 446 514



1 440 682

1 450 485

- à la fin de la période 1 430 096

1 433 954

1 438 794



1 430 096

1 438 794

Dividendes déclarés par action ordinaire 1,05 $ 1,02 $ 0,98 $

4,07 $ 3,77 $ Rendement de l'action(7) 4,0 % 3,9 % 3,8 %

4,1 % 3,7 % Cours de l'action ordinaire (RY sur TSX)(8) 106,24 $ 104,22 $ 95,92 $

106,24 $ 95,92 $ Capitalisation boursière (TSX)(8) 151 933

149 447

138 009



151 933

138 009

Informations générales liées aux activités





















Nombre d'employés (équivalent temps plein) 82 801

84 087

81 870



82 801

81 870

Nombre de succursales 1 327

1 328

1 333



1 327

1 333

Nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) 4 600

4 586

4 537



4 600

4 537

Moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en $ US pour la période(9) 0,755 $ 0,754 $ 0,767 $

0,752 $ 0,776 $ Équivalent de 1,00 $ CA en $ US à la fin de la période 0,759 $ 0,757 $ 0,760 $

0,759 $ 0,760 $





(1) Les moyennes sont calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Elles comprennent la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires utilisée pour calculer le RCP. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2019. (2) Ces mesures pourraient ne pas avoir de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et elles pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues présentées par d'autres institutions financières. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux rubriques Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation et Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR figurant dans le présent communiqué portant sur les résultats, dans le document d'information financière complémentaire du quatrième trimestre de 2019 et dans notre rapport annuel 2019. (3) À partir du quatrième trimestre de 2019, la composante intérêt et les intérêts courus à payer constatés sur certains dépôts comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net auparavant présentés dans les revenus tirés des activités de négociation et dans les dépôts, respectivement, sont présentés dans le revenu net d'intérêt et dans les autres passifs, respectivement. Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation actuelle. (4) Le ratio de liquidité à court terme correspond à la moyenne des trois mois compris dans chaque période et se calcule conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2019. (5) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (6) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15,5 milliards de dollars et 8,1 milliards (15,7 milliards et 8,3 milliards au 31 juillet 2019; 16,7 milliards et 9,6 milliards au 31 octobre 2018). (7) Dividende par action ordinaire divisé par la moyenne des cours extrêmes pour la période visée. (8) Selon le cours de clôture à la TSX à la fin de la période. (9) Les moyennes sont calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois pour la période.



Services bancaires aux particuliers et aux entreprises





Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenu net d'intérêt 3 238 $ 3 221 $ 3 067 $ Revenus autres que d'intérêt 1 330

1 325

1 297

Total des revenus 4 568

4 546

4 364

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 50

15

25

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 337

326

292

Total de la dotation à la provision pour pertes de crédit 387

341

317

Frais autres que d'intérêt 2 007

1 959

1 987

Bénéfice net avant impôt 2 174

2 246

2 060

Bénéfice net 1 618 $ 1 664 $ 1 538 $ Revenus par secteur d'activité











Services bancaires canadiens 4 321

4 304

4 132

Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis 247

242

232

Principaux soldes et autres informations











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 27,0 % 28,0 % 26,7 % Marge nette d'intérêt 2,82 % 2,86 % 2,82 % Ratio d'efficience(1) 43,9 % 43,1 % 45,5 % Levier d'exploitation 3,7 % 3,5 % 2,5 % Moyenne du total de l'actif 477 900 $ 468 400 $ 451 100 $ Moyenne du total des actifs productifs, montant net 456 100

447 200

431 500

Moyenne des prêts et acceptations, montant net 458 900

449 500

432 200

Moyenne des dépôts 405 200

396 300

368 700

Biens administrés(2), (3) 283 800

282 200

266 500

Moyenne des biens administrés 281 800

280 600

274 900

Biens sous gestion(3) 5 000

4 900

4 700

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la











moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,29 % 0,29 % 0,25 % Autres informations - Services bancaires canadiens











Bénéfice net 1 555 $ 1 609 $ 1 463 $ Marge nette d'intérêt 2,76 % 2,80 % 2,77 % Ratio d'efficience(1) 42,0 % 41,5 % 43,8 % Levier d'exploitation 4,3 % 1,7 % 2,3 %





(1) Représente les frais autres que d'intérêt divisés par le total des revenus. (2) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15,5 milliards de dollars et 8,1 milliards (15,7 milliards et 8,3 milliards au 31 juillet 2019; 16,7 milliards et 9,6 milliards au 31 octobre 2018). (3) Représente les soldes au comptant à la fin de la période.

T4 2019 par rapport au T4 2018

Le bénéfice net s'est établi à 1 618 millions de dollars, en hausse de 80 millions, ou 5 %, en regard d'un an plus tôt, ce qui reflète surtout une croissance moyenne des volumes de 8 %, laquelle a été atténuée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Le total des revenus a affiché une hausse de 204 millions de dollars, ou 5 %, du fait surtout d'une croissance moyenne des volumes de 6 % pour ce qui est des prêts et de 10 % dans le cas des dépôts du secteur Services bancaires canadiens.

La marge nette d'intérêt est demeurée inchangée sur un an puisque la majoration des taux d'intérêt a été atténuée par l'incidence des pressions concurrentielles sur les prix.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accru de 70 millions de dollars, ou 22 %. Quant au ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux, il a augmenté de 4 p.b. à cause surtout de la hausse des dotations liées aux prêts douteux des portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens. Pour plus de détails sur la dotation à la provision pour pertes de crédit, se reporter à la section Qualité du crédit sous la rubrique Rendement des secteurs d'exploitation au quatrième trimestre de 2019 à la page 3 du présent communiqué portant sur les résultats.

Les frais autres que d'intérêt ont grimpé de 20 millions de dollars, ou 1 %, en raison surtout de l'accroissement des coûts liés au personnel, ce qui a été neutralisé en partie par le recul des frais de commercialisation.

T4 2019 par rapport au T3 2019

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est comprimé de 46 millions de dollars, ou 3 %. L'accroissement du revenu net d'intérêt, découlant de la croissance moyenne des volumes de 2 %, mais contrebalancé en partie par le rétrécissement des écarts, a été plus que compensé par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit et par le calendrier de versement des honoraires.





Gestion de patrimoine







Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenu net d'intérêt 745 $ 773 $ 679 $ Revenus autres que d'intérêt











Revenus tirés des services tarifés 1 786

1 740

1 662

Revenus tirés des transactions et autres revenus 656

516

399

Total des revenus 3 187

3 029

2 740

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs (1)

10

(3)

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 35

17

7

Total de la dotation à la provision pour pertes de crédit 34

27

4

Frais autres que d'intérêt 2 262

2 183

2 061

Bénéfice net avant impôt 891

819

675

Bénéfice net 729 $ 639 $ 553 $ Revenus par secteur d'activité











Gestion de patrimoine - Canada 823 $ 821 $ 796 $ Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 1 556

1 546

1 345

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National)

(en millions de dollars américains) 1 175

1 168

1 031

Gestion mondiale d'actifs 713

567

513

Gestion de patrimoine - International 95

95

86

Principaux soldes et autres informations











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 19,5 % 17,2 % 15,9 % Marge nette d'intérêt 3,30 % 3,59 % 3,49 % Marge avant impôt(1) 28,0 % 27,0 % 24,6 % Moyenne du total de l'actif 103 900 $ 99 700 $ 91 300 $ Moyenne du total des actifs productifs, montant net 89 500

85 500

77 100

Moyenne des prêts et acceptations, montant net 66 700

64 400

57 800

Moyenne des dépôts 100 700

95 300

91 800

Biens administrés - total(2) 1 062 200

1 050 800

970 500

- Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National)(2) 543 300

538 800

483 000

- Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National)











(en millions de dollars américains)(2) 412 600

408 100

367 100

Biens sous gestion(2) 755 700

738 300

664 900

Moyenne des biens administrés 1 055 700

1 039 700

988 900

Moyenne des biens sous gestion 753 300

729 300

679 900

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la











moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,21 % 0,11 % 0,04 % Nombre de conseillers(3) 5 296

5 222

5 042







(1) La marge avant impôt s'entend du bénéfice net avant impôt, divisé par le total des revenus. (2) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (3) Comprend les conseillers ayant un contact direct avec les clients au sein de tous nos services de gestion de patrimoine.

T4 2019 par rapport au T4 2018

Le bénéfice net s'est accru de 176 millions de dollars, ou 32 %, par rapport à il y a un an en raison surtout d'un profit de 134 millions (après impôt) tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée ainsi que de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients.

Le total des revenus a grimpé de 447 millions de dollars, ou 16 %, ce qui s'explique surtout par un profit de 151 millions tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée, par la progression de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, ce qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, et par la variation de la juste valeur des couvertures liées à nos régimes de rémunération fondée sur des actions aux États-Unis, laquelle a été pour l'essentiel compensée dans les frais autres que d'intérêt. L'accroissement du revenu net d'intérêt attribuable à une croissance moyenne des prêts de 15 %, atténué par le recul des écarts, a également contribué à la hausse.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est alourdi de 30 millions de dollars. Le ratio de la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a quant à lui augmenté de 17 p.b., en raison surtout de l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et ce, principalement dans un secteur d'activité. Pour plus de détails sur la dotation à la provision pour pertes de crédit, se reporter à la section Qualité du crédit sous la rubrique Rendement des secteurs d'exploitation au quatrième trimestre de 2019 à la page 3 du présent communiqué portant sur les résultats.

Les frais autres que d'intérêt ont monté de 201 millions de dollars, ou 10 %, en raison essentiellement de la variation de la juste valeur de nos régimes de rémunération fondée sur des actions aux États-Unis, laquelle a été compensée en grande partie dans les revenus, de l'augmentation des coûts pour soutenir l'expansion des activités, ce qui témoigne surtout de l'accroissement des coûts liés au personnel, ainsi que d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à celle des revenus.

T4 2019 par rapport au T3 2019

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a progressé de 90 millions de dollars, ou 14 %, en raison surtout d'un profit de 134 millions (après impôt) tiré de la vente des activités de BlueBay dans le secteur de la dette privée ainsi que de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, celle-ci reflétant l'appréciation des marchés et les ventes nettes. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par le repli du revenu net d'intérêt attribuable au rétrécissement des écarts, par l'augmentation des coûts pour soutenir l'expansion des activités et par une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la croissance des revenus.





Assurances







Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenus autres que d'intérêt











Primes acquises, montant net 944 $ 914 $ 1 222 $ Revenus de placement (1) 168

505

(230)

Honoraires 41

44

47

Total des revenus 1 153

1 463

1 039

Indemnités et sinistres liés aux polices d'assurance(1) 572

971

416

Coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 82

75

78

Frais autres que d'intérêt 153

149

159

Bénéfice net avant impôt 346

268

386

Bénéfice net 282 $ 204 $ 318 $ Revenus par secteur d'activité











Assurances - Canada 609 $ 991 $ 536 $ Assurances - International 544

472

503

Principaux soldes et autres informations











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 50,3 % 39,2 % 57,2 % Primes et dépôts(2) 1 105 $ 1 079 $ 1 374 $ Variations de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices











d'assurance(1) (28)

385

(342)







(1) Les revenus de placement peuvent être exposés à la volatilité des fluctuations de la juste valeur des actifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les placements à l'appui des provisions techniques sont principalement des actifs à revenu fixe désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Par conséquent, les variations de la juste valeur de ces actifs sont comptabilisées dans l'état consolidé du résultat net et sont en grande partie neutralisées par les variations de la juste valeur des provisions techniques, dont l'incidence est reflétée dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance. (2) Le poste Primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance et de rente fondés sur le risque, ainsi que les dépôts des fonds distincts individuels et collectifs, conformément aux pratiques du secteur des assurances.

T4 2019 par rapport au T4 2018

Le bénéfice net s'est replié de 36 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par une diminution des renégociations de contrats de réassurance fructueuses et par des révisions à la baisse d'hypothèses actuarielles annuelles favorables. La hausse des coûts liés aux sinistres et le recul de la sinistralité favorable liée aux placements ont également contribué à la baisse. Ces facteurs ont été atténués par l'incidence de nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité.

Le total des revenus s'est accru de 114 millions de dollars, ou 11 %, du fait essentiellement de la variation de la juste valeur des placements garantissant nos obligations au titre des polices d'assurance, compensée en grande partie dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-dessous, et par les profits réalisés sur les placements. L'expansion des activités, surtout dans le domaine de la réassurance du risque de longévité, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par la diminution des ventes de rentes collectives, compensée en grande partie dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance ont augmenté de 160 millions de dollars, ou 32 %, par rapport à il y a un an, écart qui tient principalement à la variation de la juste valeur des placements garantissant nos obligations au titre des polices d'assurance, à la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements, à l'expansion des activités et à des négociations de contrats de réassurance moins fructueuses. Les révisions à la baisse d'hypothèses actuarielles annuelles et concernant surtout la mortalité, la morbidité et les commissions, ce qui a été atténué par des hypothèses économiques positives, et la hausse des coûts des sinistres ont également accentué l'augmentation. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par le recul des ventes de rentes collectives et par l'incidence favorable des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité.

Les frais autres que d'intérêt ont reculé de 6 millions de dollars, ou 4 %, sous l'effet de mesures de gestion des coûts.

T4 2019 par rapport au T3 2019

Le bénéfice net a grimpé de 78 millions de dollars, ou 38 %, par rapport au trimestre précédent, du fait surtout de l'incidence de nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité et des renégociations de contrats de réassurance fructueuses au cours du trimestre considéré, atténuée par le recul de la sinistralité favorable liée aux placements.





Services aux investisseurs et de trésorerie







Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenu net d'intérêt 37 $ (16) $ 19 $ Revenus autres que d'intérêt 529

577

605

Total des revenus 566

561

624

Dotation à la provision pour pertes de crédit (1)

1

-

Frais autres que d'intérêt 508

411

421

Bénéfice net avant impôt 59

149

203

Bénéfice net 45 $ 118 $ 155 $ Principaux soldes et autres informations











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 4,8 % 13,2 % 19,2 % Moyenne des dépôts 175 200 $ 179 300 $ 163 600 $ Moyenne des dépôts des clients 57 600

60 100

59 200

Moyenne des dépôts liés au financement de gros 117 600

119 200

104 400

Biens administrés(1) 4 318 100

4 242 100

4 283 100

Moyenne des biens administrés 4 296 300

4 290 900

4 295 200







(1) Représente les soldes au comptant à la fin de la période.

T4 2019 par rapport au T4 2018

Le bénéfice net a reculé de 110 millions de dollars, ou 71 %, par rapport à il y a un an, en raison surtout des indemnités de départ et coûts connexes et du repli des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités.

Le total des revenus a diminué de 58 millions de dollars, ou 9 %, en raison surtout de la baisse des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités, laquelle a découlé essentiellement de la tendance des taux d'intérêt à court terme et de la baisse des profits tirés de la vente de certains titres, ainsi que de la baisse des revenus tirés des services d'administration d'actifs qu'a causée le ralentissement des activités des clients. Cette diminution s'explique également par la contraction des revenus générés par les dépôts des clients, ce qui a découlé surtout d'une compression des marges qui reflète essentiellement le resserrement des écarts.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 87 millions de dollars, ou 21 %, du fait essentiellement des indemnités de départ et coûts connexes associés au repositionnement du secteur.

T4 2019 par rapport au T3 2019

Le bénéfice net a fléchi de 73 millions de dollars, ou 62 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique essentiellement par les indemnités de départ et coûts connexes associés au repositionnement du secteur.





Marchés des Capitaux







Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenu net d'intérêt(1), (2) 1 063 $ 1 018 $ 885 $ Revenus autres que d'intérêt(1), (2) 924

1 016

1 171

Total des revenus(1) 1 987

2 034

2 056

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 18

3

17

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 60

53

15

Total de la dotation à la provision pour pertes de crédit 78

56

32

Frais autres que d'intérêt 1 308

1 269

1 244

Bénéfice net avant impôt 601

709

780

Bénéfice net 584 $ 653 $ 666 $ Revenus par secteur d'activité











Grande entreprise et services de banque d'investissement 934 $ 962 $ 1 087 $ Marchés mondiaux 1 095

1 106

1 035

Autres (42)

(34)

(66)

Principaux soldes et autres informations











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 10,0 % 11,1 % 11,8 % Moyenne du total de l'actif 696 100 $ 676 700 $ 591 700 $ Moyenne des titres détenus à des fins de transaction 103 800

101 400

88 000

Moyenne des prêts et des acceptations, montant net 98 100

101 100

90 700

Moyenne des dépôts(2) 76 800

75 900

73 700

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage











de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,24 % 0,21 % 0,07 %





(1) La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 s'élevait à 112 millions de dollars (111 millions au 31 juillet 2019; 142 millions au 31 octobre 2018). (2) À partir du quatrième trimestre de 2019, la composante intérêt et les intérêts courus à payer constatés sur certains dépôts comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net auparavant présentés dans les revenus tirés des activités de négociation et dans les dépôts, respectivement, sont présentés dans le revenu net d'intérêt et dans les autres passifs, respectivement. Les montants des périodes correspondantes ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation actuelle.

T4 2019 par rapport au T4 2018

Le bénéfice net a reculé de 82 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à il y a un an, en raison surtout de la baisse des revenus dans le secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement et de la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Ces facteurs ont été en partie annulés par la réduction du taux d'imposition effectif découlant surtout de changements dans la composition du bénéfice et par la progression des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le total des revenus a diminué de 69 millions de dollars, ou 3 %, en raison surtout du repli des activités de fusion et acquisition dans toutes les régions et de la baisse des revenus tirés de la négociation de titres de participation surtout aux États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, essentiellement en Amérique du Nord.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accru de 46 millions de dollars. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 17 p.b., témoignant ainsi de la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs. Pour plus de détails sur la dotation à la provision pour pertes de crédit, se reporter à la section Qualité du crédit sous la rubrique Rendement des secteurs d'exploitation au quatrième trimestre de 2019 figurant à la page 3 du présent communiqué.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 64 millions de dollars, ou 5 %, du fait essentiellement de l'accroissement des coûts liés aux changements au calendrier de rémunération différée et de l'augmentation des coûts liés à la technologie et des coûts connexes.

T4 2019 par rapport au T3 2019

Le bénéfice net s'est replié de 69 millions de dollars, ou 11 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout du recul des revenus tirés des activités de fusion et acquisition, essentiellement aux États-Unis, de la diminution des activités d'origination de titres de participation, surtout aux États-Unis et en Europe, et de l'accroissement des coûts liés aux changements au calendrier de rémunération différée. La diminution des activités de négociation de titres à revenu fixe, essentiellement aux États-Unis, et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également contribué à la baisse. Ces facteurs ont été atténués par le repli du taux d'imposition effectif, la hausse des revenus tirés des opérations de change, surtout en Europe, l'intensification des activités d'origination de prêts, essentiellement aux États-Unis, et l'accroissement de l'activité bancaire municipale.





Services de soutien généraux







Aux et pour les trimestres clos les (en millions de dollars canadiens) 31 octobre

2019

31 juillet

2019

31 octobre

2018

Revenu net (perte nette) d'intérêt(1) 28 $ 22 $ 17 $ Revenus (pertes) autres que d'intérêt(1) (119)

(111)

(171)

Total des revenus(1) (91)

(89)

(154)

Dotation à la provision pour pertes de crédit 1

-

-

Frais autres que d'intérêt 81

21

10

Bénéfice net (perte nette) avant impôt(1) (173)

(110)

(164)

Charge (économie) d'impôt(1) (121)

(95)

(184)

Bénéfice net(2) (52) $ (15) $ 20 $





(1) Majoration au montant imposable équivalent. (2) Le bénéfice net (la perte nette) reflète le bénéfice attribuable aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle. Le bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 a été de (1) million de dollars ((1) million au 31 juillet 2019; (1) million au 31 octobre 2018).

En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile. Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs qui ont eu une incidence sur les résultats présentés pour chaque période.

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt de chaque période comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction des ajustements liés à la majoration au montant imposable équivalent des revenus majorés provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes et des crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis, déduction qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Le montant porté en déduction des revenus a été compensé par une augmentation équivalente de la charge (l'économie) d'impôt.

Le montant de la majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos 31 octobre 2019 s'est établi à 112 millions de dollars, comparativement à 111 millions au trimestre précédent et à 142 millions un an plus tôt. Pour une analyse plus détaillée, voir la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation du rapport annuel 2019.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont eu une incidence sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2019

Le trimestre à l'étude s'est soldé par une perte nette de 52 millions de dollars, sous l'effet essentiellement de l'incidence d'un ajustement comptable défavorable.

T3 2019

Le trimestre précédent s'est soldé par une perte nette de 15 millions de dollars, en raison surtout du montant net d'ajustements fiscaux défavorables, largement contrebalancé par les activités de gestion actif-passif.

T4 2018

Le bénéfice net de l'exercice précédent s'est élevé à 20 millions de dollars, reflétant principalement le montant net d'ajustements fiscaux défavorables.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Des renseignements supplémentaires sur ces mesures et sur d'autres principales mesures du rendement et mesures hors PCGR sont fournis à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2019.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires n'a pas de définition normalisée en vertu des PCGR. Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires à titre de mesure du rendement du total du capital investi dans nos secteurs. Le tableau qui suit présente un résumé de nos calculs du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.







Calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires







Pour le trimestre

clos le Pour l'exercice clos le

31 octobre 2019 31 octobre 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Gestion de patrimoine

Assurances

Services aux investisseurs et de trésorerie

Marchés des Capitaux

Services de soutien généraux

Total

Total

Bénéfice net disponible pour































les actionnaires ordinaires 1 593 $ 717 $ 280 $ 41 $ 565 $ (59) $ 3 137 $ 12 591 $ Moyenne des capitaux propres attribuables































aux actionnaires ordinaires(1), (2) 23 400 $ 14 600 $ 2 200 $ 3 450 $ 22 350 $ 10 600 $ 76 600 $ 75 000 $ Rendement des capitaux propres attribuables































aux actionnaires ordinaires(3) 27,0 % 19,5 % 50,3 % 4,8 % 10,0 % n.s.

16,2 % 16,8 %





(1) Les chiffres ayant trait à la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (2) Les montants se rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à titre de capital attribué. (3) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur arrondissement. n.s. non significatif

Mesures hors PCGR

Aucun élément précisé n'a été comptabilisé pour les trimestres clos les 31 octobre 2019, 31 juillet 2019 et 31 octobre 2018 ni pour les exercices clos le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2019.

Étant donné la nature et l'objectif de notre cadre d'information de gestion, nous utilisons et présentons certaines mesures financières hors PCGR qui ne sont pas définies, qui ne comportent pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qui pourraient ne pas être comparables aux informations semblables présentées par d'autres institutions financières. Nous sommes d'avis qu'en excluant de nos résultats ces éléments précisés, nous sommes à même de présenter des résultats d'exploitation courants plus représentatifs, de permettre à nos lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction sur notre performance et d'accroître la comparabilité avec nos périodes correspondantes. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2019.





Bilans consolidés







Aux (en millions de dollars canadiens) 31 octobre

2019(1)

31 juillet

2019(2)

31 octobre

2018(1)















Actif











Trésorerie et montants à recevoir de banques 26 310 $ 26 863 $ 30 209 $













Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 38 345

31 553

36 471















Titres











Titres détenus à des fins de transaction 146 534

140 421

128 258

Titres de placement, déduction faite de la correction de valeur applicable 102 470

100 240

94 608



249 004

240 661

222 866















Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 306 961

309 640

294 602















Prêts











Prêts de détail 426 086

416 583

399 452

Prêts de gros 195 870

198 941

180 278



621 956

615 524

579 730

Provision pour pertes sur prêts (3 100)

(3 131)

(2 912)



618 856

612 393

576 818















Actif net des fonds distincts 1 663

1 602

1 368

Autres











Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 18 062

17 101

15 641

Dérivés 101 560

98 774

94 039

Locaux et matériel 3 191

3 058

2 832

Goodwill 11 236

11 115

11 137

Autres immobilisations incorporelles 4 674

4 735

4 687

Autres actifs 49 073

49 407

44 064



187 796

184 190

172 400

Total de l'actif 1 428 935 $ 1 406 902 $ 1 334 734 $













Passifs et capitaux propres











Dépôts











Particuliers 294 732 $ 287 929 $ 270 154 $ Entreprises et gouvernements 565 482

562 371

533 522

Banques 25 791

29 939

32 521



886 005

880 239

836 197















Passif net des fonds distincts 1 663

1 602

1 368

Autres











Acceptations 18 091

17 124

15 662

Engagements afférents à des titres vendus à découvert 35 069

33 602

32 247

Engagements afférents à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat











et aux titres prêtés 226 586

220 027

206 814

Dérivés 98 543

96 857

90 238

Sinistres et obligations liées aux indemnités d'assurance 11 401

11 480

10 000

Autres passifs 58 137

53 799

53 122



447 827

432 889

408 083















Débentures subordonnées 9 815

9 818

9 131

Total du passif 1 345 310

1 324 548

1 254 779















Capitaux propres attribuables aux actionnaires











Actions privilégiées 5 707

5 705

6 309

Actions ordinaires 17 587

17 593

17 617

Bénéfices non distribués 55 981

54 692

51 112

Autres composantes des capitaux propres 4 248

4 265

4 823



83 523

82 255

79 861

Participations ne donnant pas le contrôle 102

99

94

Total des capitaux propres 83 625

82 354

79 955

Total du passif et des capitaux propres 1 428 935 $ 1 406 902 $ 1 334 734 $





(1) Données tirées des états financiers audités. (2) Données tirées des états financiers non audités.









États consolidés du résultat net















Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 31 octobre

2019(1)

31 juillet

2019(1)

31 octobre

2018(1)



31 octobre

2019(2)

31 octobre

2018(2)

























Revenu d'intérêt et de dividende





















Prêts 6 186 $ 6 394 $ 5 733 $

24 863 $ 21 249 $ Titres 1 659

1 770

1 434



6 827

5 670

Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 2 268

2 353

1 642



8 960

5 536

Dépôts et autres 329

93

181



683

566



10 442

10 610

8 990



41 333

33 021

























Frais d'intérêt





















Dépôts et autres 3 175

3 284

2 825



12 988

9 842

Autres passifs 2 066

2 218

1 411



8 231

4 905

Débentures subordonnées 90

90

87



365

322



5 331

5 592

4 323



21 584

15 069

Revenu net d'intérêt 5 111

5 018

4 667



19 749

17 952

























Revenus autres que d'intérêt





















Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires 1 153

1 463

1 039



5 710

4 279

Revenus tirés des activités de négociation 116

170

185



995

1 150

Commissions de gestion de placements et de services de garde 1 477

1 440

1 387



5 748

5 377

Revenus tirés des fonds communs de placement 932

924

896



3 628

3 551

Commissions de courtage en valeurs mobilières 323

324

349



1 305

1 372

Frais bancaires 493

480

459



1 907

1 800

Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés de services-conseils 428

488

514



1 815

2 053

Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 242

252

267



986

1 098

Revenus sur cartes 252

272

264



1 072

1 054

Commissions de crédit 344

322

371



1 269

1 394

Profits nets sur les titres de placement 16

26

33



125

147

Quote-part des bénéfices (pertes) des coentreprises et





















des entreprises associées 26

21

8



76

21

Autres 457

344

230



1 617

1 328



6 259

6 526

6 002



26 253

24 624

Total des revenus 11 370

11 544

10 669



46 002

42 576

Dotation à la provision pour pertes sur créances 499

425

353



1 864

1 307

Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 654

1 046

494



4 085

2 676

























Frais autres que d'intérêt





















Ressources humaines 3 720

3 615

3 429



14 600

13 776

Matériel 452

449

419



1 777

1 593

Frais d'occupation 424

409

400



1 635

1 558

Communications 296

281

316



1 090

1 049

Honoraires 382

328

418



1 305

1 379

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 309

299

279



1 197

1 077

Autres 736

611

621



2 535

2 401



6 319

5 992

5 882



24 139

22 833

Bénéfice avant impôt 3 898

4 081

3 940



15 914

15 760

Impôt sur le résultat 692

818

690



3 043

3 329

Bénéfice net 3 206 $ 3 263 $ 3 250 $

12 871 $ 12 431 $ Bénéfice net attribuable aux :





















Actionnaires 3 201 $ 3 263 $ 3 247 $

12 860 $ 12 400 $ Participations ne donnant pas le contrôle 5

-

3



11

31



3 206 $ 3 263 $ 3 250 $

12 871 $ 12 431 $ Bénéfice de base par action (en dollars) 2,19 $ 2,23 $ 2,21 $

8,78 $ 8,39 $ Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,18

2,22

2,20



8,75

8,36

Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,05

1,02

0,98



4,07

3,77







(1) Données tirées des états financiers non audités. (2) Données tirées des états financiers audités.









États consolidés du résultat global















Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens) 31 octobre

2019(1)

31 juillet

2019(1)

31 octobre

2018(1)



31 octobre

2019(2)

31 octobre

2018(2)

























Bénéfice net 3 206 $ 3 263 $ 3 250 $

12 871 $ 12 431 $























Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt





















Éléments qui seront reclassés en résultat dans une période future :





















Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt et les





















prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du

résultat global





















Profits nets (pertes nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts





















évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global (26)

79

(75)



192

(70)

Dotation à la provision pour pertes de crédit comptabilisée en résultat net (2)

(2)

(24)



(14)

(9)

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres





















d'emprunt et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (58)

(15)

(18)



(133)

(94)



(86)

62

(117)



45

(173)

Écarts de change





















Profits (pertes) de change latents 180

(1 246)

453



65

840

Profits nets (pertes nettes) de change liés aux activités de couverture (121)

590

(107)



5

(237)

Reclassement en résultat de pertes (profits) de change -

-

-



2

-

Reclassement en résultat de pertes (profits) liés aux activités de couverture





















de l'investissement net (1)

-

-



1

-



58

(656)

346



73

603

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie





















Profits nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés comme





















couverture de flux de trésorerie 57

(118)

(12)



(559)

150

Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés





















comme couverture de flux de trésorerie (47)

11

88



(135)

107



10

(107)

76



(694)

257

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat dans une période future :





















Réévaluations des régimes d'avantages du personnel 125

(581)

127



(942)

724

Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs





















financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net (41)

118

10



51

123

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés comme étant





















à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (2)

(10)

(3)



25

(2)



82

(473)

134



(866)

845

Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt 64

(1 174)

439



(1 442)

1 532

Total du résultat global 3 270 $ 2 089 $ 3 689 $

11 429 $ 13 963 $ Total du résultat global attribuable aux :





















Actionnaires 3 266 $ 2 090 $ 3 686 $

11 419 $ 13 931 $ Participations ne donnant pas le contrôle 4

(1)

3



10

32



3 270 $ 2 089 $ 3 689 $

11 429 $ 13 963 $





(1) Données tirées des états financiers non audités. (2) Données tirées des états financiers audités.





États consolidés des variations des capitaux propres





Pour le trimestre clos le 31 octobre 2019(1)





















Autres composantes des capitaux propres











(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

Actions

ordinaires

Actions

propres -

privilégiées

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres com-

posantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 5 706 $ 17 652 $ (1) $ (59) $ 54 692 $ 119 $ 4 162 $ (16) $ 4 265 $ 82 255 $ 99 $ 82 354 $ Variation des capitaux propres















































Capital social émis -

49

-

-

-

-

-

-

-

49

-

49 $ Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(56)

-

-

(418)

-

-

-

-

(474)

-

(474)

Rachat d'actions privilégiées -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions propres - vente -

-

37

1 500

-

-

-

-

-

1 537

-

1 537

Actions propres - achat -

-

(35)

(1 499)

-

-

-

-

-

(1 534)

-

(1 534)

Attributions de rémunération fondée sur des actions -

-

-

-

(8)

-

-

-

-

(8)

-

(8)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 503)

-

-

-

-

(1 503)

-

(1 503)

Dividendes sur actions privilégiées et autres -

-

-

-

(64)

-

-

-

-

(64)

(1)

(65)

Autres -

-

-

-

(1)

-

-

-

-

(1)

-

(1)

Bénéfice net -

-

-

-

3 201

-

-

-

-

3 201

5

3 206

Total des autres éléments du résultat global,















































déduction faite de l'impôt -

-

-

-

82

(86)

59

10

(17)

65

(1)

64

Solde à la fin de la période 5 706 $ 17 645 $ 1 $ (58) $ 55 981 $ 33 $ 4 221 $ (6) $ 4 248 $ 83 523 $ 102 $ 83 625 $



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2018(1)





















Autres composantes des capitaux propres











(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

Actions

ordinaires

Actions

propres -

privilégiées

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres com-

posantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 6 306 $ 17 642 $ - $ (109) $ 49 424 $ 105 $ 3 801 $ 612 $ 4 518 $ 77 781 $ 91 $ 77 872 $ Variation des capitaux propres















































Capital social émis -

23

-

-

-

-

-

-

-

23

-

23

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(30)

-

-

(217)

-

-

-

-

(247)

-

(247)

Rachat d'actions privilégiées -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions propres - vente -

-

57

1 418

-

-

-

-

-

1 475

-

1 475

Actions propres - achat -

-

(54)

(1 327)

-

-

-

-

-

(1 381)

-

(1 381)

Attributions de rémunération fondée sur des actions -

-

-

-

(4)

-

-

-

-

(4)

-

(4)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 412)

-

-

-

-

(1 412)

-

(1 412)

Dividendes sur actions privilégiées et autres -

-

-

-

(71)

-

-

-

-

(71)

-

(71)

Autres -

-

-

-

11

-

-

-

-

11

-

11

Bénéfice net -

-

-

-

3 247

-

-

-

-

3 247

3

3 250

Total des autres éléments du résultat global,















































déduction faite de l'impôt -

-

-

-

134

(117)

346

76

305

439

-

439

Solde à la fin de la période 6 306 $ 17 635 $ 3 $ (18) $ 51 112 $ (12) $ 4 147 $ 688 $ 4 823 $ 79 861 $ 94 $ 79 955 $





(1) Données tirées des états financiers audités.



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2019(1)





















Autres composantes des capitaux propres











(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

Actions

ordinaires

Actions

propres -

privilégiées

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres com-

posantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 6 306 $ 17 635 $ 3 $ (18) $ 51 112 $ (12) $ 4 147 $ 688 $ 4 823 $ 79 861 $ 94 $ 79 955 $ Ajustement de transition -

-

-

-

(94)

-

-

-

-

(94)

-

(94)

Solde ajusté au début de la période 6 306 $ 17 635 $ 3 $ (18) $ 51 018 $ (12) $ 4 147 $ 688 $ 4 823 $ 79 767 $ 94 $ 79 861 $ Variation des capitaux propres















































Capital social émis 350

136

-

-

-

-

-

-

-

486

-

486

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(126)

-

-

(904)

-

-

-

-

(1 030)

-

(1 030)

Rachat d'actions privilégiées (950)

-

-

-

-

-

-

-

-

(950)

-

(950)

Actions propres - vente -

-

182

5 340

-

-

-

-

-

5 522

-

5 522

Actions propres - achat -

-

(184)

(5 380)

-

-

-

-

-

(5 564)

-

(5 564)

Attributions de rémunération fondée sur des actions -

-

-

-

(23)

-

-

-

-

(23)

-

(23)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(5 840)

-

-

-

-

(5 840)

-

(5 840)

Dividendes sur actions privilégiées et autres -

-

-

-

(269)

-

-

-

-

(269)

(2)

(271)

Autres -

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

5

Bénéfice net -

-

-

-

12 860

-

-

-

-

12 860

11

12 871

Total des autres éléments du résultat global,















































déduction faite de l'impôt -

-

-

-

(866)

45

74

(694)

(575)

(1 441)

(1)

(1 442)

Solde à la fin de la période 5 706 $ 17 645 $ 1 $ (58) $ 55 981 $ 33 $ 4 221 $ (6) $ 4 248 $ 83 523 $ 102 $ 83 625 $



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2018(1)





















Autres composantes des capitaux propres











(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

Actions

ordinaires

Actions

propres -

privilégiées

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres com-

posantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Partici-

pations ne

donnant pas

le contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 6 413 $ 17 730 $ - $ (27) $ 44 801 $ 299 $ 3 545 $ 431 $ 4 275 $ 73 192 $ 599 $ 73 791 $ Variation des capitaux propres















































Capital social émis -

92

-

-

-

-

-

-

-

92

-

92

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation -

(187)

-

-

(1 335)

-

-

-

-

(1 522)

-

(1 522)

Rachat d'actions privilégiées (107)

-

-

-

2

-

-

-

-

(105)

-

(105)

Rachat de titres de fiducie de capital -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(500)

(500)

Actions propres - vente -

-

259

5 479

-

-

-

-

-

5 738

-

5 738

Actions propres - achat -

-

(256)

(5 470)

-

-

-

-

-

(5 726)

-

(5 726)

Attributions de rémunération fondée sur des actions -

-

-

-

(10)

-

-

-

-

(10)

-

(10)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(5 442)

-

-

-

-

(5 442)

-

(5 442)

Dividendes sur actions privilégiées et autres -

-

-

-

(285)

-

-

-

-

(285)

(37)

(322)

Autres -

-

-

-

136

(138)

-

-

(138)

(2)

-

(2)

Bénéfice net -

-

-

-

12 400

-

-

-

-

12 400

31

12 431

Total des autres éléments du résultat global,















































déduction faite de l'impôt -

-

-

-

845

(173)

602

257

686

1 531

1

1 532

Solde à la fin de la période 6 306 $ 17 635 $ 3 $ (18) $ 51 112 $ (12) $ 4 147 $ 688 $ 4 823 $ 79 861 $ 94 $ 79 955 $





(2) Données tirées des états financiers audités.

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent communiqué portant sur les résultats, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, dans d'autres rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. Les déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques ainsi que les déclarations de notre président et chef de la direction. L'information prospective contenue dans le présent communiqué portant sur les résultats est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « viser », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, de non-conformité à la réglementation et de réputation, les risques liés au cadre juridique et réglementaire et à la concurrence, ainsi que les risques opérationnel, stratégique et systémique et d'autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel de l'exercice clos le 31 octobre 2019 (le « rapport annuel 2019 »), notamment les technologies de l'information et le cyber-risque, les risques liés à la protection de la vie privée, aux données et aux tierces parties, l'incertitude géopolitique, le prix des maisons au Canada et l'endettement des ménages, les changements de réglementation, l'innovation et les bouleversements numériques, les changements climatiques, le contexte commercial et la conjoncture économique dans les secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, ainsi que les risques environnementaux et sociaux.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous?tendent les déclarations prospectives du présent communiqué portant sur les résultats sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2019. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d'autres facteurs sont fournis aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel 2019.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent communiqué portant sur les résultats. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport annuel 2019 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 4 décembre 2019 à 8 h (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes.

Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/quarterly?financial-statements.html ou en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en entrant le code d'accès 3486214#, entre 7 h 50 et 7 h 55 (HNE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 4 décembre 2019 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au 20 février 2020, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/quarterly-financial-statements.html ou en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant le code d'accès 5654710#.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

Les désignations commerciales utilisées dans le présent communiqué portant sur les résultats comprennent le symbole du LION et du GLOBE TERRESTRE, BANQUE ROYALE DU CANADA et RBC, lesquelles sont des désignations commerciales de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque Royale du Canada ou par ses filiales autorisées. Toutes les autres désignations commerciales mentionnées dans le présent communiqué portant sur les résultats, y compris celles qui ne sont pas la propriété de la Banque Royale du Canada, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

