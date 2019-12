ABB Canada nomme Éric Deschênes au poste de directeur général national et chef du secteur d'activité Électrification





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - ABB Canada nomme Monsieur Éric Deschênes au poste de directeur général national et chef du secteur d'activité Électrification. Sa nomination entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Avant de se joindre à ABB en 2017 à titre de vice-président principal du secteur d'activité Électrification, M. Deschênes exerçait les fonctions de vice-président du segment d'affaires Mines, minéraux et métaux en Amérique du Nord, au sein de Schneider Electric. Pendant ses 15 années de service chez Schneider Electric, il a occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de vice-président, Ventes aux utilisateurs finaux et Infrastructure (énergie) et de directeur, Marketing et développement des affaires (industries).

Chef de file reconnu dans son domaine, Éric est très engagé dans la communauté de l'industrie canadienne et a siégé à de nombreux conseils d'administration, notamment l'Association des diplômés de Polytechnique (ADP), le Smart Grid Canada, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), la Fondation de Polytechnique Montréal, le NSERC Energy Storage Technology, les Échanges Jacques Cartier et, plus récemment, il a joint celui de Propulsion Québec. Enfin, il est un membre actif du Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRE) depuis 2010. Éric est ingénieur professionnel et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) depuis 1992.

ABB (BBN: SIX Swiss Ex) est un chef de file technologique qui se trouve au coeur de la transformation numérique des industries. Riche d'un passé marqué par plus de 130 ans d'innovations, ABB exploite quatre grands secteurs d'activité mondiaux axés sur le client - Électrification, Automatisation industrielle, Entraînements et Robotique et automatisation intelligente - tous soutenus par la plateforme numérique ABB Abilitytm. Ses activités de réseaux électriques de premier plan seront cédées à Hitachi en 2020. ABB est établie dans plus d'une centaine de pays et compte environ 147 000 employés. www.abb.com

ABB au Canada - L'entreprise s'appuie sur une solide tradition de plus d'un siècle d'innovations, et poursuit son expansion et sa démarche de localisation de son offre auprès de ses clients. Avec son siège social établi à Montréal, ABB exploite près de 50 établissements et emploie quelque 4 000 employés d'un océan à l'autre du Canada. www.abb.com/ca

