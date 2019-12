Teck et le CN annoncent une importante entente de transport ferroviaire





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Teck Resources Limited (TSX : TECK.A et TECK.B) (NYSE : TECK) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente à long terme portant sur le transport ferroviaire de charbon sidérurgique à partir de quatre installations de Teck en Colombie-Britannique entre Kamloops et le terminal Neptune et d'autres ports de la côte ouest.



L'entente sera en vigueur d'avril 2021 à décembre 2026, et permettra à Teck d'augmenter considérablement ses expéditions vers le terminal Neptune agrandi. L'entente prévoit également des investissements de plus de 125 M$ du CN en vue d'améliorer l'infrastructure de la voie et d'appuyer l'augmentation des volumes vers le terminal Neptune.

« Cette entente et les investissements associés dans l'infrastructure nous procureront la capacité ferroviaire nécessaire pour être en phase avec les améliorations majeures qui sont en cours de réalisation au terminal Neptune », a expliqué Don Lindsay, président-directeur général de Teck. « Nous prévoyons que cette entente nous permettra de diminuer nos coûts de transport totaux et d'améliorer la performance globale du transport ferroviaire et du terminal. »

« Le CN est fier de signer cette entente avec Teck et de jouer un rôle si important dans l'acheminement du charbon sidérurgique de Kamloops vers le dernier mille, au terminal Neptune sur la rive nord de Vancouver », a ajouté Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Cet engagement significatif en matière de volume de la part de Teck constitue une preuve supplémentaire de la capacité du CN à servir ses clients à la porte d'entrée commerciale du Canada sur la côte ouest. Cette entente rehausse davantage le rôle de facilitateur de la chaîne d'approvisionnement du CN pour les envois de Teck à destination du terminal Neptune. »

Avec cette nouvelle entente, Teck et le CN se sont engagés à travailler ensemble en vue de transporter de façon sécuritaire et efficace d'importants volumes de charbon sidérurgique vers les marchés.

Les modalités de l'entente sont confidentielles.

Énoncés prospectifs ? Teck

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des renseignements prospectifs définis dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). Les énoncés et renseignements prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes tels que « prévoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « potentiel » ou des variantes de ceux-ci, ou d'énoncés selon lesquels des actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être entrepris, survenir ou être atteints. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés relatifs à la diminution des coûts de transport totaux de Teck, à l'amélioration de la performance globale du chemin de fer et du terminal, à la capacité d'augmentation des volumes d'expédition vers le terminal Neptune, de même qu'aux investissements du CN dans l'infrastructure.

Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus ou non, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, la performance, les réalisations ou les résultats réels de Teck par rapport à la performance, aux réalisations ou aux résultats futurs exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels varient comprennent, sans en exclure d'autres : des retards dans la réalisation des travaux d'expansion du terminal Neptune, des problèmes opérationnels comme ceux occasionnés par les intempéries; des changements dans les conditions des marchés de l'acier ou du charbon sidérurgique; des interruptions imprévues dans la production ou le transport; l'inexécution par les parties contractuelles, y compris les fournisseurs de services de logistique; de même que d'autres facteurs décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par Teck auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ainsi que de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Certains de ces facteurs sont décrits de façon détaillée dans la notice annuelle de Teck et dans d'autres documents déposés publiquement auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Teck n'est en aucun cas tenu de modifier ou de mettre à jour ces énoncés prospectifs après la date du présent document ni de les modifier afin qu'ils tiennent compte d'événements futurs non prévus, sauf si les lois applicables sur le commerce des valeurs mobilières le prévoient.

Énoncés prospectifs ? CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d'autres : les impacts de la conjoncture économique et commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d'inflation, de change et d'intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l'augmentation des charges relatives à l'entretien et à l'exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l'échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos de Teck

Teck est une entreprise diversifiée de l'industrie des ressources qui se spécialise dans l'exploitation minière et la mise en valeur des minéraux responsables; elle compte d'importantes unités d'affaires axées sur le cuivre, le charbon sidérurgique, le zinc et l'énergie. Son siège social est situé à Vancouver, au Canada, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles TECK.A et TECK.B, et à la Bourse de New York sous le symbole TECK. Pour en apprendre davantage sur Teck, consultez le site www.teck.com ou suivez le fil @TeckResources.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

Personnes-ressources: Médias ? Teck Investissements ? Teck Chris Stannell Fraser Phillips Directeur des relations publiques Vice-président principal 604 699-4368 Relations avec les investisseurs chris.stannell@teck.com et analyse stratégique 604 699-4621 fraser.phillips@teck.com Source: Relations avec les médias ? CN Relations avec les investisseurs ? CN Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956 514 399-0052

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 06:05 et diffusé par :