Making Science mise sur la France et l'Italie pour se développer au niveau international





- L'entreprise exportera ses talents et son expertise sur les marchés internationaux à travers ses services d'eCommerce, d'AdTech et de MarTech

- Carlo Baratti pilotera l'expansion internationale de Making Science en appliquant dans ses bureaux internationaux le modèle commercial de l'entreprise

MADRID, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Making Science, le cabinet de conseil intégré en marketing et en technologie, a annoncé l'ouverture de bureaux en France, inaugurés récemment dans le coeur de Paris et l'ouverture prochaine de bureaux en Italie, prévus en janvier 2020. L'entreprise souhaite se positionner comme l'un des leaders internationaux du conseil en eCommerce (commerce en ligne), AdTech (technologies publicitaires) et MarTech (technologies marketing).

Carlo Baratti, le Directeur du développement international de Making Science, a déclaré : « Notre service exhaustif et notre vaste expertise nous permettront de proposer une offre unique sur ces nouveaux marchés. Nous conserverons notre modèle économique, qui a prouvé sa force et son potentiel de croissance et nous l'adapterons aux exigences de chaque pays. »

José Antonio Martínez Aguilar, le PDG de Making Science, a déclaré : « Notre stratégie d'expansion se concentre d'abord sur la France et l'Italie, mais son objectif est de s'étendre, sur cinq ans, aux vingt marchés publicitaires les plus importants du monde, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et le Brésil. »

Making Science exportera en France et en Italie ses services d'eCommerce, notamment ses plateformes NILO et Unifeedr, ainsi que ses services MarTech comme First Party Data, Gauss AI, Cloud 4 Marketing. Grâce à l'internationalisation de ses services AdTech, le cabinet de conseil proposera, entre autres, des services d'Ad Serving (prestation publicitaire), de gestion de la recherche et des balises, d'analyses sur site et de publicité graphique sur ces marchés à travers la plateforme marketing Google.

Le cabinet dispose également de diverses certifications Google, dont : Partenaire Google Analytics Services et Partenaire Google Analytics Sales, mais aussi Partenaire Google Optimize Services, Partenaire Google Optimize Sales et Google Comparison Shopping Site.

À propos de Making Science

Making Science est la plus grande société espagnole privée, intégrée, de marketing et de technologie. En plein essor, Making Science propose des solutions exhaustives, innovantes et reposant sur les données pour les activités numériques et, grâce à sa nouvelle division Making Science Labs, met au point des produits et des services créant des synergies entre la technologie et les activités commerciales. L'entreprise, dirigée par José Antonio Martínez et Álvaro Verdeja, emploie plus de 200 professionnels et experts du secteur numérique. Elle est actuellement active en Espagne (Madrid et Barcelone), au Portugal (Lisbonne), au Mexique (Mexico) et en France (Paris).

www.makingscience.com

