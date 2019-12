LG intègre la machine à glaçons sphériques craft ice novatrice aux réfrigérateurs InstaView[MD]





LG Electronics Canada s'associe à la célèbre chef Anna Olson et à la Ontario Craft Distillers Association pour offrir des conseils de réception pour les Fêtes.

TORONTO, le 4 déc. 2019 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) redéfinit l'art du divertissement à domicile grâce à ses plus récents réfrigérateurs InstaViewMD avec porte dans la porte, qui sont dotés de la machine à glaçons Craft IceMC qui, en plus de distribuer de l'eau, produit des glaçons sphériques qui fondent lentement ainsi que de la glace concassée ou en cubes. Cette innovation en matière de réfrigérateurs, une première dans l'industrie, crée et stocke de gros glaçons sphériques parfaits pour rafraîchir vos boissons raffinées à la maison.

Alors que les Canadiens célèbrent les Fêtes en levant leur verre à la nouvelle année qui arrive, de nombreux hôtes souhaitent offrir une expérience haut de gamme à leurs invités. Grâce à la machine à glaçons Craft IceMC, vous pouvez créer des cocktails signatures à la maison à l'aide de glaçons sphériques spectaculaires. Que vous serviez des cocktails avec ou sans alcool, les glaçons constituent un élément important pour obtenir une boisson parfaite.

« Lorsqu'elles créent un cocktail signature avec ou sans alcool, de nombreuses personnes réfléchissent aux ingrédients qu'elles utiliseront et à la façon dont ces derniers se complètent afin de créer un profil de saveur unique. Toutefois, très peu comprennent le rôle important que jouent les glaçons. Les glaçons ne font pas que refroidir les cocktails. Lorsqu'ils fondent, ils s'intègrent au mélange. L'utilisation d'une trop grande quantité de glaçons peut donc diluer vos efforts », confie Scott Morrison, chef de la direction et distillateur à Heretic Spirits et vice-président des communications à la Ontario Craft Distillers Association.

Conseils de réception des Fêtes de Scott Morrison :

Glaçons sphériques à la maison : Les glaçons sphériques complètent à merveille les cocktails artisanaux, car ils fondent lentement. Cela permet à vos invités de siroter et de déguster la saveur originale de leur boisson plus longtemps, sans que celle-ci soit diluée par la glace.





Un cocktail pour tous : Vous pouvez préparer d'excellents cocktails avec ou sans alcool. Essayez de jouer avec les saveurs des Fêtes, comme le gingembre, la canneberge et la grenade, pour créer des boissons uniques. La technologie InstaViewMD porte dans la porte vous permet d'accéder facilement aux ingrédients et aux boissons de base des cocktails, comme les boissons gazeuses et les jus, sans ouvrir la porte du réfrigérateur, tout en gardant vos aliments au frais.





Vous pouvez préparer d'excellents cocktails avec ou sans alcool. Essayez de jouer avec les saveurs des Fêtes, comme le gingembre, la canneberge et la grenade, pour créer des boissons uniques. La technologie InstaView porte dans la porte vous permet d'accéder facilement aux ingrédients et aux boissons de base des cocktails, comme les boissons gazeuses et les jus, sans ouvrir la porte du réfrigérateur, tout en gardant vos aliments au frais. À chaque boisson son glaçon : Utilisez de la glace concassée, des cubes de glace et des glaçons sphériques en fonction de la boisson que vous servez et des préférences de vos invités.

Les réfrigérateurs porte dans la porte avec technologie InstaViewMD de LG dotés de la machine à glaçons Craft IceMC vous permettent de profiter de l'une des tendances les plus populaires de l'heure en matière de boissons, car elle produit des glaçons sphériques de 5 cm (2 po) qui fondent lentement sans que vous n'ayez à remplir et à congeler des moules à glaçons. Pouvant stocker jusqu'à 25 glaçons sphériques dans le tiroir du congélateur, les réfrigérateurs InstaView MD dotés de la technologie porte dans la porte et de la machine à glaçons Craft IceMC de LG changent véritablement la donne en matière de divertissement à la maison et ouvrent de nouveaux horizons pour les mixologues amateurs et les connaisseurs de cocktails.

La cuisine se trouve au coeur de toutes les réceptions et est le lieu d'innombrables traditions et souvenirs. Que ce soit en se mêlant à leurs invités ou en s'occupant des plats qui sont sur le feu, les hôtes doivent faire preuve d'équilibre.

« Il pourrait sembler plus facile de servir un plat préparé à ses invités. Il suffit cependant de suivre quelques conseils et de planifier le menu pour servir d'excellents plats, profiter de la soirée et créer des souvenirs impérissables avec vos amis et vos êtres chers », confie la chef Anna Olson.

Conseils de réception des Fêtes de la chef Anna Olson :

Tout est une question de préparation! Pour éviter d'ouvrir sans cesse le réfrigérateur afin d'y puiser des ingrédients, préparez ceux-ci à l'avance. Les réfrigérateurs porte dans la porte avec technologie InstaViewMD de LG dotés de la machine à glaçons Craft IceMC facilitent l'accès aux ingrédients nécessaires, sans gaspiller de l'énergie et laisser l'air froid s'échapper du réfrigérateur.





Passez plus de temps à discuter et moins de temps à vérifier votre four : Au lieu de préparer un gros repas, servez plusieurs petits hors-d'oeuvre, comme des gougères, qui sont faciles à préparer et qui plairont assurément à tous.





Au lieu de préparer un gros repas, servez plusieurs petits hors-d'oeuvre, comme des gougères, qui sont faciles à préparer et qui plairont assurément à tous. Effectuez plusieurs tâches avec le four à convection ProBakeMC de LG, dont l'élément chauffant principal et le ventilateur se trouvent sur la paroi arrière afin de favoriser une distribution optimale de la chaleur; vos biscuits, vos rôtis et tous vos autres plats seront ainsi cuits à la perfection à tout coup. Comme la chaleur y est répartie de façon uniforme, vous pourrez y glisser plus de plats et ainsi gagner du temps.

