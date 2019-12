Agence moscovite de l'innovation : l'ancienne salle de cinéma soviétique devient une vitrine pour l'innovation





MOSCOU, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- En 2019, Moscou a rejoint les 10 villes du monde offrant les meilleurs écosystèmes pour les start-ups, selon StartupBlink. La capitale russe abrite 4 500 start-ups et plus de 25 000 infrastructures innovantes, notamment des parcs technologiques, des espaces de coworking et des sites de fabrication high-tech.

Des entreprises informatiques reconnues dans le monde entier telles que Kaspersky Lab, ABBYY, Yandex, Acronis et Mail.ru Group y ont leur siège social. Un contributeur important au succès de la ville est le Digital Business Space (DBS), le lieu de prédilection à Moscou pour tout ce qui touche à l'innovation.

Au cours des deux années qui ont suivi son lancement, ce lieu à l'allure futuriste a accueilli plus de 700 événements qui ont vu la participation de plus de 10 000 personnes au total. L'un de ces événements a été Telling Stories 2019, un festival des secteurs créatifs et des médias, emmené par le journaliste britannique Oobah Butler. Avant de devenir un lieu de rassemblement et de débat sur les technologies perturbatrices, le bâtiment, situé au 47, rue Pokrovka, a connu une longue histoire.

Il a été construit en 1977 en tant que salle de cinéma, qui a par la suite valu à ses architectes un prix d'État. La façade du bâtiment était revêtue de calcaire de Crimée datant du Paléogène. Près de l'entrée se trouvait une ancre de huit tonnes, relique de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de son histoire, le bâtiment a servi à diverses fins, et en 2017, il a été reconstruit pour devenir le Digital Business Space.

Ce projet de rénovation de grande ampleur a complètement modifié l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Aujourd'hui, ses façades sont dotées d'écrans grand format. Grâce au béton transmettant la lumière par fibres optiques développé par la société russe Illuminart, les façades peuvent également changer de couleur.

En entrant dans le bâtiment, le visiteur se retrouve dans l'espace de réception, avec ses écrans tactiles et ses colonnes de navigation à LED. Le deuxième étage comporte sept petites salles de conférence et un grand auditorium de 640 places assises. Ce dernier est équipé du plus grand écran 4K de Russie et d'un système de sonorisation unique de la société américaine Meyer Sound. Grâce à ce système, les spectateurs pourront bientôt communiquer librement avec les intervenants sur scène, sans avoir besoin d'utiliser un microphone. Les autres équipements du bâtiment incluent un ascenseur pour personnes handicapées, des capsules pour travailler et se reposer, ainsi qu'un espace de coworking avec des bureaux intelligents et une cabine insonorisée pour les appels Internet.

« Avec l'avènement de l'ère numérique, Moscou est devenue le foyer d'une communauté d'innovateurs qui avaient besoin d'un espace pour discuter de leurs projets, lancer des projets pilotes et rechercher des partenaires. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixé comme objectif de créer un point central pour localiser librement toutes les idées novatrices. Notre concept a été réalisé à plusieurs niveaux ? dans la conception et l'équipement du bâtiment, dans des événements de grande envergure, et dans un centre d'expérimentation et d'innovation », a déclaré Alexei Parabuchev, PDG de l'Agence moscovite de l'innovation.

Selon lui, le DBS est devenu un centre de gravité qui augmente la densité des liens dans la communauté de l'innovation et, à l'instar des centres de réseautage de la Silicon Valley, accélère la croissance des entreprises innovantes. Par ailleurs, le DBS est devenu un outil clé faisant de Moscou un « terrain de jeu », où les entrepreneurs peuvent obtenir des conseils sur l'infrastructure d'innovation locale et trouver un espace de coworking, un accélérateur, ou encore des capacités de production. Ils peuvent également y obtenir du feedback sur leurs produits ou leurs services et débattre de la collaboration avec de grandes entreprises publiques et privées.

Le Digital Business Space est devenu un lieu phare pour le pilotage des innovations. Des douzaines de solutions sophistiquées y ont été testées, notamment un béton transmettant la lumière, un service de location de trottinettes, un tissu antibactérien, un miroir intelligent, un système d'identification biométrique et bien d'autres.

Par exemple, le DBS a permis de tester le système innovant de purification de l'air Tiokraft, le seul dispositif de purification et de désinfection de l'air au monde qui offre un filtrage mécanique simultané de tous types de virus, de bactéries, de moisissures et de composés organiques volatils (y compris les composés toxiques), suivi de leur décomposition complète sous lumière ultraviolette. Suite à ce test réussi, des systèmes Tiokraft ont été achetés par la Douma d'État de la Fédération de Russie, la société publique Rusnano, Panasonic, SCC (Allemagne), ChemproControl (Allemagne), G.E. Constraction (Grèce) et Gia Nguyen High-Tech JSC (Vietnam).

Alexei Parabuchev est persuadé que le DBS peut apporter un soutien important à la communauté locale et aider Moscou à devenir un leader mondial en termes d'infrastructure d'innovation.

« Le DBS fonctionne comme une machine : il consolide le marché de l'innovation, aide les start-ups à obtenir le soutien de la ville, des experts et des entreprises », dit-il. « Il aide les start-ups à se faire connaître d'organisations internationales telles que TechCrunch, tout en promouvant Moscou en tant que centre technologique mondial. »

