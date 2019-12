3D Hubs donne naissance à une nouvelle ère de la fabrication en France avec l'ouverture de bureaux à Paris





La plateforme de fabrication en ligne va offrir aux ingénieurs français une capacité de production pratiquement illimitée, grâce à un réseau mondial de fournisseurs.

PARIS, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 3D Hubs, la plateforme de fabrication en ligne, a annoncé aujourd'hui son lancement sur le marché français, avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Paris. Parmi ses investisseurs et soutien, on retrouve la branche parisienne de Future Shape, menée par Tony Fadell, inventeur de l'iPod, co-inventeur de l'iPhone et fondateur de Nest. 3D Hubs est en croissance rapide et travaille déjà avec plus de 35 000 entreprises dans le monde entier pour fabriquer leurs pièces, dont 27% des entreprises du classement Fortune 500.

Traditionnellement, la France est un pays où l'industrie manufacturière a toujours été une part essentielle de l'économie. Avec plus de 3,4 millions d'emplois dans cette industrie, la France est le septième pays manufacturier au monde et le troisième en Europe, représentant 3% et 10% respectivement, de la production totale. Néanmoins, comme en parlait le New York Times , la compétitivité de l'industrie manufacturière française est aujourd'hui sous pression du fait d'une disponibilité limitée de main-d'oeuvre qualifiée. Les capacités de production sur le territoire s'en trouvent mises en danger, freinant la croissance de nombreuses entreprises technologiques.

La France est un pays d'entrepreneurs, de pionniers, d'inventeurs ou encore de capitaines d'industrie, qui a su évoluer et se réinventer dans les moments d'adversité. Aujourd'hui, les ingénieurs français ont besoin de multiplier leurs options de fabrication et surtout de réduire leur time-to-market afin de continuer à se développer et à être à la pointe de la technologie, avec une longueur d'avance.

3D Hubs a développé une plateforme digitale qui permet aux ingénieurs d'accéder à des capacités de production à la demande grâce à un réseau mondial de partenaires de fabrication.

Les utilisateurs peuvent télécharger leurs designs, recevoir instantanément des devis et lancer la production de pièces en un clic. Des entreprises comme la NASA, Toyota, ABB et déjà plus d'une centaine d'entreprises en France, ont intégré cette plateforme dans leurs processus de fabrication pour le prototypage rapide et des productions en série.

Grâce à 3D Hubs, les ingénieurs français ont désormais la possibilité de faire fabriquer des pièces sur mesure en ligne et en toute sécurité, auprès d'un réseau mondial de partenaires, ce qui réduit considérablement les délais et les coûts. La plateforme permet ainsi de renforcer les capacités de fabrication des startups et des entreprises partout en France, et d'offrir de nouvelles opportunités de développement sur l'ensemble du territoire. De cette façon, les entreprises françaises, peuvent commercialiser plus rapidement leurs produits et d'accélérer leur profitabilité, leur permettant ainsi de devenir encore plus compétitives dans leurs industries. La plateforme a le potentiel de réellement changer la donne en France.

Tony Fadell mise sur 3D Hubs pour changer la façon dont les ingénieurs français fabriquent leurs pièces;

"3D Hubs aurait été une ressource essentielle lors de la fabrication de l'iPod, de l'iPhone et de Nest. Au lieu d'attendre des semaines pour récupérer des modèles et des prototypes, désormais, avec cette plateforme indispensable de prototypage et de fabrication en ligne qu'est 3D Hubs, les ingénieurs et les designers peuvent transformer leurs idées en objets en seulement quelques jours, grâce à la précision de l'impression 3D, l'usinage CNC ou le moulage par injection et passer même directement à la production en série."

3D Hubs s'est officiellement lancée sur le marché français en organisant un événement à la Station F de Paris ou plus de 80 ingénieurs, clients et médias ont assisté et participé à une table ronde sur le futur de la fabrication en France. Le lancement de 3D Hubs à Paris permet à l'entreprise de transformer l'industrie de la fabrication. Pour Paul de Scorraille, responsable commercial en France, l'objectif étant de produire au moins 1 million de pièces pour les entreprises françaises avant fin 2020.

