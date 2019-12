« Festival du pêcheur et programme de découverte » de Hankyu Touring dans la préfecture de Miyagi, au nord-est du Japon





- La vaste campagne intensive de promotion internationale de l'événement démarre en novembre -

SENDAI, Japon, Le 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- HANKYU TRAVEL DMC JAPAN, une division de Hankyu Travel International Co., Ltd., compte renforcer ses activités de promotion du « Fisherman's Festival & Experience Program » (Festival du pêcheur et programme de découverte) en faisant de la publicité pour le projet lors de salons du tourisme à l'étranger, en présentant son argumentaire de vente auprès d'agences de voyages étrangères et en organisant des voyages de familiarisation, entre autres efforts.

Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105825/201911223879/_prw_PI1fl_X2KrY0q0.jpg

Documentation : https://kyodonewsprwire.jp/attach/201911223879-O1-N6xtxjnA.pdf

Le « Festival du pêcheur et programme de découverte : le remarquable artisanat des pêcheurs » est un projet de l'Agence de reconstruction visant à attirer les touristes étrangers dans la région côtière de la préfecture de Miyagi, dans le nord-est du Japon, en revitalisant l'industrie de la pêche de la région grâce à son exploitation comme une ressource touristique. Le projet cherche à créer des forums et des opportunités pour que les touristes étrangers puissent échanger avec les résidents locaux et les touristes japonais en transformant en contenu touristique les emplois et la vie des gens travaillant dans les industries de la pêche et de la transformation des produits de la mer, en mettant en lumière les artisans et les maîtres et en éveillant l'intérêt des touristes étrangers à l'égard de la région.

Dans le cadre du projet, HANKYU TRAVEL DMC JAPAN élaborera et organisera des événements, des programmes de découverte pratique et des services de voyage axés sur des produits de la pêche, tels que les thons obèses de haute qualité de Shiogama, les huîtres d'appellation Oku-Matsushima, le « saba » (maquereau) d'appellation Ishinomaki appelé « Kinka Saba », les sushis artistiques de « Shiogama, la ville des sushis » et des produits transformés tels que de délicieux fruits de mer en conserve et le « kamaboko » (pâte de poisson bouillie). La société proposera et vendra également des voyages organisés à des agences de voyages étrangères.

Un événement à bord d'une croisière charter à Matsushima permet aux visiteurs de déguster à volonté des huîtres d'Oku-Matsushima cuites à la vapeur, de comparer le goût de trois sushis au thon de Shiogama et de déguster une Shiogama-jiru (soupe populaire locale à base de poisson haché, comme la morue et le balaou, et de légumes, comme le radis, la carotte et le poireau, ainsi que de tofu et d'autres ingrédients). Les visiteurs peuvent également acheter du vin de riz « sake » local et d'autres produits tout en prenant plaisir à interagir avec les pêcheurs locaux et en assistant à des spectacles d'arts traditionnels locaux. Il est également prévu de proposer aux visiteurs de déguster divers plats à base d'huîtres, tels que des huîtres cuites à la vapeur, des huîtres frites au tempura ou du riz aux huîtres, ainsi que des sushis de Shiogama.

Il existe divers autres programmes, tels que la visite d'une ferme ostréicole et une découverte pratique de l'écaillage des huîtres, ainsi que la visite d'une conserverie et la dégustation de produits alimentaires. D'autres programmes proposent également une visite du marché aux poissons de Shiogama et la dégustation d'un bol de riz garni de « sashimi » (poisson cru tranché) acheté sur place, ainsi que la visite d'une usine de kamaboko comprenant une découverte pratique de la grillade de kamaboko à la main et la dégustation d'un barbecue de fruits de mer.

Les demandes de renseignements doivent être adressées à l'adresse électronique suivante :

inbound-travel [at] hei.hankyu.co.jp

*Pour toute demande, veuillez nous contacter par email.

Travel to JAPAN

http://traveltojapan.hankyu-travel.com/

Facebook « Fisherman's Festival & Experience Program »

- Version en anglais

https://www.facebook.com/miyagi.fisherman/

- Version en chinois traditionnel

https://www.facebook.com/miyagi.fisherman.tw/

