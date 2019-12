Piramal Pharma Solutions annonce une collaboration avec BerGenBio qui porte sur le développement d'un traitement de la leucémie désigné comme « procédure accélérée » par la FDA





Cela va permettre de développer le bemcentinib, un inhibiteur de la protéine AXL, dans le cadre des traitements oncologiques, avec le statut de désignation de « procédure accélérée » par la FDA

Cela va tirer parti de la plate-forme Xcelerate Integrated Solutions tm de Piramal Pharma Solutions (PPS) sur l'ensemble de ses sites en Amérique du Nord, en Europe et en Inde

Le fait que PPS a été choisie valide son modèle commercial intégré

NEWCASTLE, Angleterre, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'activité Pharma Solutions de Piramal Enterprises Limited, l'une des principales entreprises de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui que l'entreprise va s'associer à BerGenBio ASA (OSE : BGBIO) pour développer le bemcentinib, dans le cadre du traitement des patients âgés atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) récurrente. Le bemcentinib a récemment été désigné comme médicament faisant l'objet d'une procédure accélérée (« Fast track ») par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), car il n'existe actuellement aucun médicament commercialisé spécifiquement approuvé pour les patients atteints de LMA récurrente, ce qui représente un besoin médical important non satisfait.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Le fait que BerGenBio a décidé de s'associer avec nous valide notre modèle commercial intégré. L'étendue et l'ampleur de nos actifs et l'expertise que nous avons acquise en tant que CDMO de premier plan nous permettent de personnaliser nos services en fonction de leurs besoins et d'offrir des solutions qui apportent des bienfaits aux patients ».

Richard Godfrey, président-directeur général de BerGenBio, a déclaré : « Nous avons impérativement besoin de sous-traiter les services de développement et de fabrication et nous avons fait preuve de rigueur dans notre audit préalable auprès des partenaires potentiels. Les capacités de Piramal Pharma Solutions, en particulier la plate-forme Xcelerate Integrated Solutions, représentent une solution idéale pour BerGenBio ».

Afin d'accélérer les délais requis pour la mise en oeuvre de la procédure accélérée, PPS va développer le médicament en s'appuyant sur sa plate-forme Xcelerate Integrated Solutionstm qui offre rapidité, flexibilité et polyvalence dans le processus de développement du médicament. La plate-forme Xcelerate, qui répond au besoin croissant qu'a le secteur d'entretenir des relations privilégiées avec des partenaires, a été appliquée avec succès à plus de 80 programmes.

Xcelerate Integrated Solutionstm tire parti du vaste réseau des compétences de PPS en matière de découverte et de développement de médicaments, qui se trouve sur ses sites en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Les clients bénéficient de services simplifiés et entièrement intégrés, qui sont tous gérés par un point de contact unique accélérant les échanges d'informations et les délais.

Le programme de développement du bemcentinib englobe un programme entièrement intégré de ressources de PPS qui comprend des produits intermédiaires provenant d'Inde, le développement de procédés pilotes et la validation de principes actifs en Amérique du Nord, ainsi que le développement de formulations en Europe. Dans le cadre de l'accord de partenariat, PPS devrait également assurer la fabrication commerciale du produit pharmaceutique final.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre des solutions intégrales de développement et de fabrication tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous nous mettons au service de nos clients à travers un réseau mondial d'installations intégrées situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous sommes ainsi en mesure de proposer une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale de principes actifs et des formes de dosage finies. Nous assurons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication de principes actifs extrêmement puissants et de conjugués anticorps-médicaments. Nos compétences en tant que fournisseur de services intégré et notre expérience avec des technologies variées nous permettent de satisfaire les attentes des entreprises innovantes et de médicaments génériques dans le monde entier.

www.piramalpharmasolutions.com

À propos de BerGenBio ASA

BerGenBio est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments qui apportent une grande transformation et ciblent la protéine AXL comme pierre angulaire potentielle du traitement de maladies agressives, notamment des cancers résistants aux traitements et qui échappent au système immunitaire. Le principal médicament candidat exclusif de la société, le bemcentinib, est potentiellement le premier inhibiteur sélectif de l'AXL, dans le cadre d'un vaste programme de développement clinique de phase II en oncologie, axé sur le traitement combiné et en monothérapie du cancer du poumon et de la leucémie. Un anticorps AXL bloquant fonctionnel premier en son genre (BGB149) et un AXL-ADC (ADCT-601) font actuellement l'objet d'essais cliniques de phase I. Parallèlement à cela, BerGenBio met au point un test diagnostique qui va de pair, pour identifier les populations de patients les plus susceptibles de bénéficier du bemcentinib. Ceci devrait faciliter des essais en vue d'une homologation plus efficaces et contribuer à l'élaboration d'une stratégie de commercialisation fondée sur la médecine de précision. BerGenBio est basée à Bergen, en Norvège et compte une filiale à Oxford, au Royaume-Uni. La société est cotée à la Bourse d'Oslo (code boursier : BGBIO).

