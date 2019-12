La Vacos Cam AI caméra de sécurité, alimentée par batterie, fait son entrée dans les maisons intelligentes, mettant ainsi à la portée de tous la solution la plus polyvalente du monde





Vacos, une startup innovante du domaine des maisons intelligentes, lance aujourd'hui sa première caméra de sécurité Vacos Cam AI sans fil. Elle propose à tous cette nouvelle solution intelligente en mettant en place des campagnes de financement participatif mondiales, via le site Indiegogo.

Rendez-vous sur Indiegogo pour plus de détails: https://www.indiegogo.com/projects/vacos-cam-smartest-ai-wire-free-security-camera/

À partir de 97$ pour la meilleure offre d'entrée de gamme, Vacos Cam AI est la solution intelligente la plus polyvalente, la plus accessible mais aussi la plus abordable du marché des caméras de sécurité alimentées par batterie. Une caméra réellement fiable et connectée, pour tous.

La Vacos Cam est conçue de façon à offrir une grande liberté d'installation. Ainsi, les utilisateurs peuvent placer cette caméra de sécurité rechargeable par batterie, à n'importe quel endroit et sans limites. L'équipe Vacos a associé à cette caméra de sécurité la plus pointue des technologies d'IA, pour permettre de générer des alertes encore plus précises que sur toute autre caméra de sécurité.

Pour venir à bout des images floues ou des assommants rendus nocturnes en noir et blanc, la Vacos Cam fournit les vraies couleurs vives des images grâce à une inégalable vision nocturne en couleurs, fonctionnelle même dans l'obscurité la plus complète.

La Vacos Cam ? Voici ce que devrait être une caméra de sécurité sans fil

AI humaine et détecteur de mouvements PIR ? Réduit de 90% les fausses alertes

? Réduit de 90% les fausses alertes Vision nocturne colorée à 10 mètres ? Affiche les vraies couleurs même dans une totale obscurité

? Affiche les vraies couleurs même dans une totale obscurité Format vidéo H.264+ ? Profitez de vues en direct, fluides et rapides, ainsi que d'une durée d'enregistrement augmentée

? Profitez de vues en direct, fluides et rapides, ainsi que d'une durée d'enregistrement augmentée Alarmes par sirènes et projecteurs ? Dissuade les intrus de manière sonore ou/et visuelle

? Dissuade les intrus de manière sonore ou/et visuelle Performance de stockage eMMC intégrée ? Enregistre des vidéos de mouvement localement

? Enregistre des vidéos de mouvement localement 30 jours de sauvegarde GRATUITE sur votre Cloud ? Enregistrez les vidéos sur votre Cloud, pour les visualiser plus tard

? Enregistrez les vidéos sur votre Cloud, pour les visualiser plus tard 1080p Full HD ? Voyez le monde en haute définition grâce à une résolution de 2MP

? Voyez le monde en haute définition grâce à une résolution de 2MP Waterproof IP 65 ? Résiste à la pluie ou aux rayons lumineux, dedans comme dehors

? Résiste à la pluie ou aux rayons lumineux, dedans comme dehors Longue durée de vie de la batterie ? 1 charge = jusqu'à 6 mois

? 1 charge = jusqu'à 6 mois Rechargement possible à l'énergie solaire ? Basez-vous sur un système de rechargement rentable et respectueux de l'environnement

La Vacos Cam, certes équipée de bien des fonctionnalités communes à d'autres caméras de sécurité dotées de piles, propose toutefois des caractéristiques plus intelligentes. Notons par exemple une détection par IA, la vision nocturne en couleurs, le codage H.265 le plus avancé ou encore les alarmes sous forme de sirènes et de spots, etc., faisant de ce produit la caméra de sécurité à batterie la plus polyvalente et abordable au monde.

Disponibilité et tarifs.

La Vacos Cam est désormais disponible à la commande sur Indiegogo, à partir de 97$ pour l'offre de base à 30% de remise, 180$ pour deux caméras à 35% de remise, 250$ pour l'ensemble combo de trois caméras à 40% de remise, et 382$ pour le package complet de cinq caméras à 45% de remise.

Retrouvez la Vacos Cam maintenant sur Indiegogo, pour être le premier à profiter de cette technologie innovante!

A propos de Vacos

Vacos est une startup innovante, qui vise à devenir un pionnier mondial en matière de maisons intelligentes. Son désir : proposer les meilleures solutions et les plus intelligentes à ses clients internationaux. La grande expertise de Vacos en matière tant de création de produits, que de connexion WiFi continue, de cloud haut de gamme ou encore de technologie d'IA, permet à son équipe de développer des produits de sécurité intelligents et transparents, pour que chacun puisse créer sa maison 100% connectée et pratique.

Pour plus de détails concernant Vacos, rendez-vous à l'adresse suivante : https://vacos.com/.

