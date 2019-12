Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, et la Chef régionale de l'Ontario, RoseAnne Archibald, appuient l'adoption de mesures immédiates en vue de mettre sur pied un centre de traitement pour empoisonnement au mercure pour la Première Nation de Grassy Narrows





OTTAWA, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, et la Chef régionale de l'Ontario, RoseAnne Archibald, ont appuyé aujourd'hui le Chef de la Première Nation de Grassy Narrows, Rudy Turtle, des représentants de la Première Nation et le chef du NPD, Jagmeet Singh, à l'égard de l'adoption de mesures immédiates pour mettre sur pied un centre de traitement pour empoisonnement au mercure pour les membres de la Première Nation de Grassy Narrows.

« J'appuie la demande visant à obtenir justice face à l'empoisonnement au mercure et à adopter des mesures immédiates en vue de mettre sur pied un centre de traitement pour empoisonnement au mercure pour les citoyens de la Première Nation de Grassy Narrows, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Honorer les promesses signifie qu'il faut tenir ses promesses, et le gouvernement fédéral a promis aux membres de la Première Nation de Grassy Narrows de mettre sur pied un centre de traitement il y a deux ans. Grassy Narrows a montré la voie à suivre en mettant de l'avant un plan solide lié au centre de traitement pour empoisonnement au mercure. Des services de qualité permettront aux gens d'être traités à ce centre de traitement avec l'attention et le respect qu'ils méritent. Les membres de la Première Nation de Grassy Narrows en ont besoin, et les gouvernements fédéral et provincial doivent agir dès maintenant en vue de travailler avec Grassy Narrows en vue de construire et d'exploiter le centre. Le problème est ignoré depuis 40 ans. Il est temps d'agir. »

Depuis 40 ans, les membres de la communauté doivent composer avec des problèmes de santé liés à la contamination issue d'une usine de produits chimiques qui déverse du mercure dans la rivière English-Wabigoon, à proximité de Grassy Narrows. Les services de santé offerts à l'heure actuelle à la Première Nation de Grassy Narrows se limitent à un petit poste de soins infirmiers offrant des soins primaires de base. Le centre de traitement pour empoisonnement au mercure est une installation unique qui offrirait des soins adaptés à la culture des membres de la communauté de tout âge qui sont hospitalisés et des soins en consultation externe à tous les citoyens de Grassy Narrows en vue de traiter les répercussions du mercure sur la santé physique et mentale.

« J'ai appuyé la Première Nation de Grassy Narrows et je vais continuer de le faire. De grands chefs comme Steve Fobister père, Simon Fobister et tant d'autres ont lutté pour mettre sur pied une installation de traitement pour empoisonnement au mercure et, tragiquement, ils n'ont pas assisté à la réalisation de ce projet. Les chefs de l'Ontario appuient depuis longtemps la demande de Grassy Narrows visant à ce que le gouvernement accorde la priorité à ce projet. Une mobilisation et une mise en oeuvre immédiates sont grandement nécessaires pour veiller à ce que les citoyens de Grassy Narrows connaissent la santé et le bien-être qu'ils méritent, a souligné la Chef régionale de l'Ontario, RoseAnne Archibald. Nous appuyons vivement la demande de Grassy Narrows visant à obtenir justice face à l'empoisonnement au mercure et à mettre sur pied rapidement le centre de traitement pour empoisonnement au mercure conformément au plan de la Première Nation. J'exhorte la province et le gouvernement fédéral à travailler en collaboration avec Grassy Narrows en vue d'offrir les services que les citoyens de Grassy Narrows et tous ceux qui sont touchés par l'empoisonnement au mercure attendent depuis longtemps. »

Des centaines de dirigeants, d'aînés, de gardiens du savoir, de femmes, de jeunes et d'autres délégués des Premières Nations sont réunis dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN, qui se tient du 3 au 5 décembre 2019 à l'hôtel Westin, sur un territoire non cédé de la Nation algonquine à Ottawa, en Ontario.

