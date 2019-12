Un comité recommande au Conseil des gouverneurs de l'Université McGill de diminuer l'empreinte carbone de ses placements





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des gouverneurs de l'Université McGill s'est vu recommander aujourd'hui la réduction de l'empreinte carbone de ses placements dans un rapport du Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale (CCQRS).

Dans son rapport rédigé à la demande du Conseil des gouverneurs, comme suite à une motion du Sénat de l'Université sur le désinvestissement des énergies fossiles, le CCQRS recommande la poursuite de l'évolution vers une stratégie de placement plus durable et plus sobre en carbone.

Les mesures proposées vont essentiellement dans le sens d'une réduction marquée des émissions de gaz à effet de serre. En effet, les auteurs recommandent une diminution des placements à forte intensité de carbone - notamment ceux du secteur des combustibles fossiles - dans le portefeuille de dotation de l'Université. Ils recommandent également une hausse des actifs faibles en carbone de l'Université, par exemple dans les technologies propres et l'énergie renouvelable.

Si le Conseil des gouverneurs approuve ces recommandations lors de sa réunion du 5 décembre, le CCQRS entreprendra l'élaboration d'un nouveau cadre d'action en matière d'investissement comprenant notamment des cibles en matière de décarbonisation et un échéancier précis, et le présentera au Conseil au plus tard en avril 2020.

Lire le rapport (disponible en anglais seulement) : https://www.mcgill.ca/boardofgovernors/files/boardofgovernors/13._gd19-29_camsr_report.pdf

Le Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale est l'un des neuf comités permanents du Conseil. Son rôle consiste notamment à transmettre au Conseil des recommandations portant sur les questions de responsabilité sociale. Plus précisément, le Comité prend en considération la mission de l'Université et la responsabilité fiduciaire du Conseil pour faire à ce dernier des recommandations en matière de responsabilité sociale liée à l'investissement des fonds de dotation de l'Université dans le cadre du mandat du Comité des placements du Conseil.

L'Université McGill

Fondée en 1821, l'Université McGill accueille des étudiants, des professeurs et des employés d'exception de partout au Canada et du monde entier. Année après année, elle se classe parmi les meilleures universités du Canada et du monde. Établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans deux campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. Son adhésion au développement durable ne date pas d'hier : il remonte à des dizaines d'années et se déploie à l'échelle tant locale que planétaire. Comme en témoignent les énoncés de durabilité qu'elle a signés, l'Université souhaite contribuer à façonner un avenir où l'être humain pourra s'épanouir dans le respect de la planète.

SOURCE Université McGill

Communiqué envoyé le 3 décembre 2019 à 18:11 et diffusé par :