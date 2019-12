Recrutement de travailleurs temporaires - Bilan des Journées Québec à Paris - Décembre 2019





MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dresse un bilan positif des dernières Journées Québec qui ont eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre dernier à Paris, en France. Une 21e édition à laquelle ont pris part 122 employeurs avec à la clé plus de 2?200 postes offerts couvrant plusieurs secteurs de l'économie du Québec. Au total, 13?320 personnes se sont inscrites à l'événement et 3?516 candidatures ont été retenues pour des entretiens d'embauches. Cela illustre l'engouement renouvelé de cette activité de recrutement et confirme également l'intérêt de ces travailleurs qualifiés qui ont répondu présents à l'appel des employeurs, venus pour l'occasion de plusieurs régions du Québec.

Des entreprises d'ici à Paris

De la construction au génie mécanique, en passant par l'intelligence artificielle, l'hôtellerie, la santé, le transport, l'agriculture, l'éducation et les services sociaux, une large variété de domaines professionnels étaient représentés au sein de la délégation de recruteurs. Le nombre, la diversité des secteurs et des régions représentées lors de cette dernière édition des Journées Québec ont concouru à transformer cette mission de recrutement en un rendez-vous incontournable pour les ressortissants européens dans la capitale française.

Choisir le Québec

Ces Journées rassemblent des entreprises, des municipalités, des MRC et des organismes québécois pour recruter des talents spécifiques à l'international désireux de relever de nouveaux défis dans une société francophone, dynamique et prospère tel que le Québec. Les deux prochaines Journées Québec se dérouleront les 25 et 26 janvier 2020 à Bogota, en Colombie, et à Casablanca, au Maroc, les 28 et 29 mars 2020.

Soutien financier au recrutement

Les entreprises participantes aux missions organisées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration peuvent être admissibles à différentes aides financières du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Parmi celles-ci, le financement pour les entreprises qui recrutent hors mission, de même que l'aide financière pour assumer une partie des dépenses liées au déménagement des travailleurs étrangers embauchés.

Citations

«?Cette édition des Journées Québec confirme une fois de plus l'attractivité du Québec et de ses régions auprès des travailleurs étrangers. Ces missions de recrutement représentent également une occasion favorable pour les entreprises aux prises avec des besoins de main-d'oeuvre. La rareté de main d'oeuvre touche plusieurs pays industrialisés et la concurrence peut être vive pour recruter de nouveaux travailleurs. Ces missions permettent de positionner le Québec comme destination de premier choix pour ces derniers.?»

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

«?Votre gouvernement est fier de soutenir les entreprises dans le cadre des Journées Québec à Paris. Ces journées permettent de répondre à certains de nos défis de main-d'oeuvre et constituent également une belle occasion pour les entreprises québécoises de se faire connaître à l'international. J'invite les employeurs québécois à se prévaloir des mesures mises de l'avant dans le cadre de mon Plan d'action pour la main-d'oeuvre (PAMO) dans leur démarche de recrutement à l'internationale et à profiter des services offerts dans les bureaux de Services Québec.?»

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants de la 21e édition des Journées Québec, les 30 novembre et 1er décembre 2019 :

122 employeurs du Québec inscrits?;

inscrits?; 2?211 postes offerts par les employeurs?;

par les employeurs?; 13?320 candidats inscrits à l'événement.

