Andersen Global étend sa présence au Mozambique





Andersen Global se réjouit d'annoncer une présence accrue au Mozambique, son cabinet collaborateur, Isálcio Mahanjane Advogado & Associados, ayant décidé d'ouvrir un nouveau bureau dans la ville de Beira. Isálcio Mahanjane Advogado & Associados, également présent à Maputo, est devenu un cabinet collaborateur en août 2018.

Dirigé par son directeur associé, Isálcio Mahanjane, le cabinet est spécialisé dans la prestation de services de qualité dans tous les domaines du droit des sociétés et du droit privé. Ces services couvrent le droit commercial et des sociétés, le droit bancaire et financier, le droit du travail, la gestion immobilière, le droit pétrolier, gazier et minier, ainsi que les contentieux administratifs.

« L'ajout d'un site à Beira renforce notre réputation en tant que cabinet de premier plan, fournissant à ses clients les meilleurs services qui soient, et constitue pour nous la prochaine étape à l'heure où nous poursuivons notre expansion à travers le Mozambique », a déclaré Isálcio Mahanjane. « Notre objectif ultime est d'avoir un site dans toutes les grandes provinces du pays. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 165 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

